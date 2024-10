Zbadali, na których horrorach ludzie najbardziej się boją. Oto lista 18 zwycięzców

Po raz czwarty przeprowadzone zostało badanie Science of Scare, w którym poprzez monitorowanie tętna u widzów, którzy oglądają horrory, wyłaniana jest lista najstraszniejszych filmów. Podczas eksperymentu śledzone są parametry setek tysięcy ochotników, którzy mają założone specjalne monitory pracy serca. Puszczane im są jedynie filmy anglojęzyczne i aby zapobiec zmęczeniu publiczności pokazy odbywają się przez kilka tygodni w ciągu roku. Wyniki jednak publikowane są zawsze w październiku, tuż przed Halloween. W tym roku na liście znalazło się całkiem sporo nowości. Który film zyskał miano „najstraszniejszego”? Sprawdźcie, co trzeba obejrzeć, aby naprawdę się bać.

Najstraszniejsze horrory wszech czasów według badań naukowców

18. „Autopsja Jane Doe”

Na odludziu znaleziono ciało pięknej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że ofiara nie zmarła śmiercią naturalną. Dwaj patolodzy sądowi – ojciec i syn – muszą w ciągu jednej nocy ustalić przyczynę zgonu. To najlepsi specjaliści w mieście, pokładający bezgraniczną wiarę w siłę ludzkiego rozumu. Pracują metodycznie i spokojnie, odrzucając tropy, których nie da się wyjaśnić naukowo. Wkrótce jednak zmuszeni będą zweryfikować wszystkie swoje przekonania. Gdy zaczną pojmować sens prawdy, na której trop wpadli, będzie już za późno na odwrót. A nic z czym się dotąd zetknęli nie przygotowało ich na konfrontację z tak niepojętym koszmarem.

17. „Ciche miejsce 2”

W następstwie dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w domu Abbottów, rodzina (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) musi stawić czoła temu, co dzieje się poza domem, temu, jak wygląda teraz świat. Wie, że kluczem do przetrwania jest cisza. Idąc w nieznane, Abbottowie szybko przekonają się, że tajemnicze stworzenia, które do ataku prowokuje dźwięk, to nie jedyne zagrożenie.

16. „Babadook”

Matkę i jej sześcioletniego synka nawiedza nocami dziwaczny, tajemniczy stwór. Czy dziwne zjawisko jest realne, czy może jest wynikiem pogłębiającej się alienacji i psychozy bohaterów?

15. „Paranormal Activity”

Para młodych ludzi, Katie i Micah, którzy właśnie rozpoczynają życie pod jednym dachem, zaczyna podejrzewać, że ich dom nawiedzany jest przez złowrogą istotę, kiedy śpią. Chcąc znaleźć źródło niepokojących zjawisk Micah organizuje monitoring domu. Rano para przegląda to co w nocy zarejestrowała kamera. Pierwszej nocy wydaje się, że ich obawy są wyolbrzymione, jednak kolejne nagrania ujawnią szokującą prawdę.

14. „Zejście”

Młode, piękne, bezbronne. W ciemności, w której czai się tajemnicza, niebezpieczna siła. Miała to być niewinna, wakacyjna wycieczka. Sześć przyjaciółek wyruszyło w góry, by odpocząć i zaznać uroków natury, ale kiedy skalna lawina uwięziła je w labiryncie ciasnych jaskiń, ich wakacje zamieniają się w najgorszy koszmar. Bez jedzenia, bez mapy, a z lękiem przed ciemnością próbują wydostać się ze śmiercionośnej pułapki, w której – jak się orientują – na ich życie czyha krwiożerczy drapieżnik. Ale kto wie, czy w warunkach ekstremalnego napięcia, strachu i przerażenia nie większym wrogiem staną się jedne dla drugich.

13. „Szept i mrok”

Louise i Michael są rodzeństwem, które po latach wraca do rodzinnego domu na farmie. Powód spotkania nie należy jednak do przyjemnych: schorowany ojciec jest już na swojej ostatniej prostej i niedługo wyzionie ducha. Dzieci chcą towarzyszyć mu w ostatnich chwilach oraz pomóc zmęczonej i załamanej matce. Staruszka ledwo się trzyma, jednak jej stan jest w pełni zrozumiały. Przynajmniej do czasu. Kobieta niedługo po przybyciu dzieci okalecza się, a następnie popełnia samobójstwo. Louise i Michael próbują odkryć prawdę na temat mrocznych wydarzeń, które mają miejsce w ich rodzinnym domu.

12. „Coś za mną chodzi”

19-letnia Jay (Maika Monroe) prześladowana jest przez tajemniczą siłę. Niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku, gdyż zło może przybrać postać dowolnej osoby – nieznajomego, albo kogoś z najbliższego otoczenia Jay. Dziewczyna, wspierana przez grupkę przyjaciół, desperacko walczy, by przetrwać i znaleźć sposób na powstrzymanie złowrogiej mocy.

11. „Obecność 2”

Kolejna odsłona kultowej „Obecności” Jamesa Wana. Paranormalny thriller, w którym para słynnych demonologów Lorraine i Ed Warrenowie udają się do północnego Londynu. W nękanym przez złośliwe duchy domu, gdzie samotna matka wychowuje czwórkę dzieci, poprowadzą jedno ze swoich najbardziej przerażających śledztw.

10. „Dom Szatana Spółka z o. o . ”

Pięć lat po tym, jak niewyjaśniona awaria w noc Halloween doprowadziła do śmierci personelu i uczestników wycieczki po nawiedzonym domu, ekipa dokumentalna wraca na miejsce tragedii, aby dowiedzieć się, co naprawdę się wydarzyło.

9. „Mów do mnie!”

Grupa przyjaciół organizuje imprezy, podczas których łączą się z zaświatami za pomocą zabalsamowanej dłoni. Każdy, kto weźmie ją do ręki i wypowie słowa: „Mów do mnie”, oddaje swoje ciało we władanie demona. Panuje tylko jedna żelazna zasada: kontakt nie może przekroczyć 90 sekund. Gdy jeden z uczestników zabawy łamie zasady, życie każdego z nich zamieni się w koszmar.

8. „Egzorcyzmy Emily Rose”

Nastolatka Emily Rose (Jennifer Carpenter) staje się ofiarą ataku demonicznych mocy. Poddana egzorcyzmom umiera, a ksiądz, który je przeprowadzał zostaje oskarżony o zaniedbanie i, w konsekwencji, śmierć dziewczyny. W sądzie broni go sceptycznie nastawiona do całej sprawy prawniczka, która jednak w miarę odkrywania prawdy zaczyna sobie zdawać sprawę z istnienia potężnych nadprzyrodzonych sił.

7. „Uśmiechnij się”

Po tym jak dr Rose Cotter (Sosie Bacon) była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki, zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości.

6. „Dziedzictwo. Hereditary”

Śmierć Ellen, seniorki rodziny Grahamów, nie mogła być dla nikogo zaskoczeniem. Natomiast to co nastąpiło po niej, dla wszystkich było szokiem. Rodzina Annie, córki Ellen, wkrótce po pogrzebie zaczyna doświadczać niepokojących zjawisk. Początkowo tłumaczy je sobie żałobą i przemęczeniem, ale wkrótce zdarzenia przybierają tak tragiczny i potworny obrót, że jasnym staje się, iż na rodzinie Grahamów ciąży mroczne dziedzictwo. Co takiego wydarzyło się w życiu Ellen, że teraz zapłacić musi za to jej rodzina? Odkrycie tej prawdy nikomu nie przyniesie spokoju.

5. „Obecność”

Ed (Patrick Wilson) i Lorraine Warrenowie (Vera Farmiga) to znani na całym świecie badacze zjawisk paranormalnych. Pewnego dnia zostają wezwani na pomoc przez rodzinę Perronów, sterroryzowaną przez demona, który nawiedza ich położony na farmie dom. Skonfrontowani z mroczną siłą Warrenowie stają przed najtrudniejszym zadaniem, z jakim dotąd przyszło im się zmierzyć.

4. „Naznaczony”

Młode małżeństwo z trójką małych dzieci kupuje wymarzony dom. Ich początkowa radość zostaje jednak przerwana przez dziwne i niewytłumaczalne zjawiska, które towarzyszą im od momentu przeprowadzki. Po upadku z drabiny ich syn zapada w tajemniczą śpiączkę. Zrozpaczeni rodzice szukają wszędzie pomocy. Wkrótce przyjdzie im zadać sobie pytanie, czy to na pewno dom jest źródłem nękających ich zjawisk…

3. „Skinamarink”

Dwójka dzieci budzi się nocą i odkrywa, że z domu zniknął ich ojciec, a także wszystkie drzwi i okna.

2. „Host”

W trakcie trwania pandemii sześcioro przyjaciół wraz z medium odbywa seans spirytystyczny za pośrednictwem komunikatora internetowego.

1. „Sinister”

Dom na przedmieściach. Ellison (Ethan Hawke), autor powieści sensacyjnych, wprowadza się tu z rodziną. Na strychu znajduje taśmy, kroniki filmowe poprzednich mieszkańców. Zapis ich życia i śmierci. Morderstwa powtarzają się tu od lat. Wszystkie zbrodnie coś łączy. Ellison chce rozwiązać zagadkę. Ciekawość jest silniejsza niż strach, aż do momentu kiedy zło zapisane na taśmach, staje się rzeczywistością i zagraża już nie tylko jemu, ale także jego rodzinie.

Czytaj też:

4 dobre nowości na Netflix i 3 perełki od Max. Co warto obejrzeć?Czytaj też:

QUIZ z kultowych scen z filmu „Noce i dnie”. Ile pamiętasz?