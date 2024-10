Ekspresowy QUIZ dla cwaniaków! Nie daj się nabrać!

Chociaż polska kinematografia ma na swoim koncie wiele znanych i kultowych filmów, czasem wystarczy drobna zmiana słowa, a ich tytuł brzmi zupełnie inaczej – co więcej – ma sens, a to sprawia, że łatwo się pomylić! W takich chwilach trzeba naprawdę wykazać się dobrą znajomością klasyki, ale także czujnością – nie wszystko jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

Pamiętasz, jak dokładnie brzmi tytuł filmu „Skazany na…”? No właśnie! To tylko jeden z przykładów, gdzie mała różnica może wprawić cię w zakłopotanie. Albo może kojarzysz co – jak już wiemy z tytułu filmu – rozpętał bohater starej polskiej komedii?

Sprawdź, czy jesteś w stanie nie dać się nabrać na te sprytne pułapki i zakończyć każdy tytuł bezbłędnie! Podejmiesz wyzwanie? Przetestuj swoją wiedzę i zobacz, jak dobrze pamiętasz polskie kino!