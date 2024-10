25+ filmów, które na zawsze zmienią twoje życie

Czasami film może nam zaserwować dokładnie to, czego potrzebujemy, a nikiedy nawet potrafi zmienić naszą perspektywę na życie. Jeśli z poszukiwaniami dobrego seansu na wieczór utknęliście w martwym punkcie, zachęcamy do przejrzenia tej listy. To kompilacja filmów, które dają do myślenia i na zawsze zmieniają swoich odbiorców.

Filmy, które zmienią twoje życie

„Wszystko wszędzie naraz”

Evelyn Wang dźwiga na swoich barkach cały mikroświat – prowadzi własny skromny biznes, opiekuje się starym ojcem, wychowuje córkę, ma problemy w małżeństwie. Kiedy do tego wszystkiego dochodzą kłopoty z urzędem skarbowym, wszechświat Evelyn rozpada się na wiele innych wymiarów, w których jej życie potoczyło się inaczej. Musi zaczerpnąć to, co najlepsze, od innych wersji siebie, żeby powstrzymać zło i uratować wszystkie wszechświaty. Co może okazać się łatwiejsze niż złożenie prawidłowego zeznania podatkowego.

„To wspaniałe życie”

Młody mężczyzna George Bailey zniechęcony kolejnymi niepowodzeniami, stracił wiarę w sens życia. Gdy postanowił popełnić samobójstwo, niespodziewanie otrzymał pomoc. Pojawił się jego Anioł Stróż, który musiał dokonać rozmaitych czynów, by zdesperowanemu młodzieńcowi na nowo ukazać uroki życia.

„Forrest Gump”

Film przedstawia losy Forresta Gumpa, człowieka z wrodzoną łagodną odmianą autyzmu. W związku z wieloma zbiegami okoliczności bohater bierze udział w najważniejszych wydarzeniach swej epoki. Forrest zostaje gwiazdą futbolu, bohaterem wojny w Wietnamie, mistrzem ping-ponga, podróżnikiem, a w końcu przedsiębiorcą i posiadaczem sporego majątku. Jako człowiek sukcesu opowiada przypadkiem poznanym ludziom swoją historię.

„Godziny”

Porywający dramat o losach trzech kobiet – pisarki Virginii Woolf, sfrustrowanej gospodyni domowej z lat 50. XX wieku i współczesnej redaktorki książek.

„Bliżej”

Los styka ze sobą w Londynie czworo nieznajomych: autora nekrologów Dana (Jude Law), wziętą fotografkę Annę (Julia Roberts), byłą striptizerkę Alice (Natalie Portman) oraz zamożnego dermatologa Larry’ego (Clive Owen). Dan romansuje z Alice, potem porzuca ją dla Anny, która z kolei zdradza Larry’ego, by po jakimś czasie znów do niego powrócić. Każde z nich szuka miłości, ale za każdym razem gubi się w gąszczu kłamstw, zdrad i emocjonalnych nieporozumień.

„Samotny mężczyzna”

Jeden dzień – być może najważniejszy – z życia Georga Falconera (Colin Firth), profesora uniwersyteckiego, który nie może pogodzić się z tym, że właśnie stracił swoją wielką miłość. Tego dnia pozornie nieistotne spotkania i czas spędzony z dawną ukochaną (Julianne Moore), otworzą przed nim niespodziewanie szanse na nowe uczucie.

„Manchester by the Sea”

Po śmierci Joe'go (Kyle Chandler), starszego brata, Lee Chandler (Casey Affleck), zaszokowany wiadomością, że brat powierzył mu opiekę nad swoim synem Patrickiem (Lucas Hedges), wraca w rodzinne okolice. Lee rzuca wszystko i przenosi się do Manchester-by-the-Sea, zmuszony zmierzyć się z wydarzeniami przeszłości, które sprawiły, że rozstał się z żoną – Randi (Michelle Williams) i opuścił miasteczko, w którym wyrastał.

„Parasite”

Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. Ale tylko niektórzy – dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów – są w stanie po to wszystko sięgnąć.

„Truman Show”

Truman Burbank (Jim Carrey) mieszka w uroczym nadmorskim miasteczku i wiedzie przeciętne, raczej szczęśliwe życie u boku kochającej żony. To, co dla wielu byłoby nieziszczalnym marzeniem, Truman otrzymał bez specjalnego wysiłku. Właśnie – otrzymał, a nie zdobył, bowiem Truman jest gwiazdą telewizyjnego serialu emitowanego przez 24 godziny na dobę. O każdym jego kroku decyduje wszechwładny reżyser Christof (Ed Harris), od niego zależy nie tylko to, kogo Truman spotka na swej drodze, ale i to, czy danego dnia będzie świecić słońce. Ale nawet on nie przewidział, że wykreowany przez niego bohater zacznie domyślać się istnienia innego świata – spoza telewizyjnego studia.

„Skazani na Shawshank”

Adaptacja powieści Stephena Kinga. Andy Dufresne (Tim Robbins) odsiaduje karę dożywotniego więzienia za podwójne morderstwo, którego nie popełnił. W Shawshank rządzą sadystyczni strażnicy; dyrektor więzienia to hipokryta i oszust. Ale Andy jest sprytniejszy od każdego z nich; lata, jakie przyjdzie mu spędzić w celi, wykorzysta na przygotowanie misternego planu zemsty – tak zaskakującego, że zmyli nawet najbliższych współwięźniów.

„Piękny umysł”

Rok 1947, prestiżowy Uniwersytet Princeton. John Nash (Russell Crowe) to matematyczny geniusz, który tworzy teorię gier. Myśl ta rewolucjonizuje ekonomię i doprowadza do podważenia doktryny Adama Smitha. Przed młodym naukowcem świat staje otworem. Otrzymuje on dobrze płatną rządową posadę i poznaje Alicię (Jennifer Connelly). Z czasem jednak lekarze diagnozują u niego zaawansowaną schizofrenię. John i jego żona muszą stawić czoła tej trudnej chorobie.

„Stowarzyszenie umarłych poetów”

John Keating zostaje nowym nauczycielem języka angielskiego na jednej z najbardziej prestiżowych i konserwatywnych uczelni w Ameryce. Różni się radykalnie od większości nauczycieli, przede wszystkim całkowitym lekceważeniem programu nauczania i ekscentrycznym zachowaniem. Nowy wykładowca pragnie za wszelką cenę wpoić uczniom miłość do poezji i ideę „carpe diem” Pewnego dnia Keating opowiada o Towarzystwie Umarłych Poetów. Od tego momentu szare i monotonne życie jego uczniów zmienia się drastycznie. Postanawiają odnaleźć swój głos w bezimiennym chórze i poznać otaczający ich świat znajdujący się za szarym szkolnym murem.

„Zakochany bez pamięci”

Joel odkrywa, że jego wieloletnia dziewczyna Clementine, po rozpadnięciu się ich związku poddała się eksperymentalnej operacji doktora Howarda Mierzwiaka, polegającej na wymazaniu z pamięci wszelkich wspomnień o swoim byłym ukochanym. Sfrustrowany tym faktem, postanawia skontaktować się z tajemniczym psychiatrą, aby również poddać się kuracji i wymazać ze swojej pamięci Clementine. Jednak w trakcie zabiegu, gdy wspomnienia Joela zaczynają stopniowo zanikać, przekonuje się, że wciąż kocha Clementine i tak naprawdę nie chce wyrzucać jej ze swojego umysłu. Ponieważ doktor Mierzwiak i jego współpracownicy ani myślą przerywać operacji, Joel stara się schować wspomnienia wspólnej przeszłości z Clementine w innych zakamarkach pamięci.

„Wieloryb”

Charlie już od lat żyje na marginesie świata uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.

„W pogoni za szczęściem”

Historia borykającego się z przeciwnościami losu Chrisa Gardnera i jego rodziny. Kiedy mimo licznych prób związania końca z końcem, Linda, matka 5-letniego syna Chrisa, Christophera, ugina się pod ciężarem finansowych trudności i nie będąc w stanie sobie z nimi poradzić decyduje się opuścić rodzinę, aby szukać dla siebie lepszego życia, Chris, teraz samotny ojciec stara się wykorzystać swoje zdolności utalentowanego handlowca i walczy o lepiej płatną posadę. Udaje mu się w końcu otrzymać propozycję stażu w prestiżowej firmie brokerskiej, który decyduje się odbyć, mimo tego, że jest to praca za darmo. Wierzy bowiem, że ukończenie stażu, to obietnica dobrej pracy i klucz do świetlanej przyszłości. Nie mając jednak żadnego zabezpieczenia finansowego, Chris i jego syn zostają eksmitowani z mieszkania i zmuszeni do nocowania w schroniskach, na dworcach autobusowych i wszędzie tam, gdzie znajdzie się dla nich miejsce. Mimo problemów, Chris ciągle pozostaje kochającym i troskliwym ojcem, który stara się nie zawieść zaufania, jakie pokłada w nim jego syn.

„Siedem dusz”

Will Smith wciela się w rolę Bena Thomasa, człowieka który znajduje się na rozstaju dróg życiowych i szuka odkupienia dla swojego obciążonego sumienia. Odkrywa, że ma moc, która jest w stanie zmienić losy siedmiu obcych mu osób, zasługujących na drugą szansę. Kiedy jednak zakochuje się w jednej z nich musi zdecydować, czy wyjawić swój sekret – nawet jeśli oznaczałoby to, że musi porzucić swój plan.

„Służące”

Pełna ciepła opowieść o niezależnych i silnych kobietach, które od szeptów rozpoczęły wielkie i głośne zmiany społeczne. Akcja filmu toczy się w stanie Missisipi w latach 60. ubiegłego wieku. Skeeter właśnie skończyła studia. Marzy o karierze pisarki, nie myśli zaś ani o małżeństwie, ani o dzieciach, ku konsternacji swej matki i konserwatywnych przyjaciółek. Przeprowadza wywiad z Aibileen, czarnoskórą służącą w jednym z najbogatszych białych domów w okolicy i zaczyna pisać książkę o bolesnych doświadczeniach czarnych służących, poruszając tym samym niebezpieczny temat tabu. Naraża nie tylko dobre imię, ale i życie wielu osób. Wspólny cel i wielka przyjaźń, które połączą kilka niezwykle odważnych kobiet, zapoczątkują rewolucję, która na zawsze odmieni los milionów ludzi.

„Zielona mila”

Paul Edgecombe (Tom Hanks), emerytowany strażnik więzienny, wspomina jedną z najniezwyklejszych historii, jakie dane mu było przeżyć. W 1935 roku Edgecombe był szefem strażników bloku śmierci w więzieniu Cold Mountain. Do jego obowiązków należało odprowadzanie skazańców do celi śmierci długim korytarzem wyłożonym zielonym linoleum, zwanym „zieloną milą”. Nie lubił tego, ale i nie ukrywał satysfakcji: wszak pilnował, by sprawiedliwości stało sie zadość. Ale pewnego dnia do bloku trafia John Coffey (Michael Clarke Duncan) – potężny, czarnoskóry osiłek oskarżony o zamordowanie dwóch białych dziewczynek. W przeciwieństwie do innych więźniów i na przekór swemu wyglądowi Coffey okazuje się człowiekiem niezwykłej łagodności, co więcej – obdarzonym uzdrowicielską mocą. Czy taki człowiek byłby zdolny do zabrania komuś życia? Pełen wątpliwości Edgecombe podejmuje starania o ułaskawienie Johna.

„Amelia”

Amelia jest bardzo nieśmiałą, wrażliwą osobą. Pracuje jako kelnerka w jednej z kawiarenek i wynajmuje mieszkanie w dzielnicy Montmartre. Chcąc sprawić, by inni poczuli się bardziej szczęśliwi, wymyśla wiele misternych intryg, np. próbuje odnaleźć dorosłego właściciela pudełka z dziecięcymi zabawkami, które znajduje w swoim mieszkaniu, obmyśla genialny plan, by rozbawić ojca, kradnąc jego ulubionego krasnala ogrodowego. Przyjdzie jednak moment, kiedy Amelia będzie musiała zająć się własnym losem i własnym szczęściem. Znajdzie miłość w równie nieśmiałym jak ona młodym Nino.

„Czego nauczyła mnie ośmiornica”

Podróż do rzadko odwiedzanego przez ludzi świata. Osiem lat temu Craig Foster zaczął samodzielnie nurkować z maską (i bez kombinezonu!) w zimnych wodach Atlantyku u brzegów południowej Afryki, niedaleko swojego domu. Codzienne pływanie było dla niego jak psychoterapia, dzięki której odzyskiwał siły po kryzysie egzystencjalnym. Pewnego dnia rozpoczął obserwację (a może to on sam był obserwowany?) młodej ośmiornicy. Foster codziennie ją odwiedzał, zdobywając zaufanie nowej przyjaciółki. Mała ośmiornica zaczęła dzielić się z Fosterem tajemnicami swojego życia, a on sam poznawał zasady rządzące dzikim światem oceanu. W filmie jesteśmy świadkami głębokiej mentalnej i fizycznej przemiany Fostera pod wpływem kontaktu z morskim stworzeniem. Poznajemy cykl życia ośmiornicy i jej niezwykły związek z Fosterem.

„Mała miss”

Tragikomiczne perypetie rodziców, który zabierają swą kilkuletnią córkę na konkurs piękności dla dzieci, ciągnąc za sobą na drugi koniec Ameryki: uzależnionego od narkotyków dziadka; wujka-geja, który dopiero co wyszedł ze szpitala psychiatrycznego i starszego syna, który złożył śluby milczenia.

„Uśmiech Mony Lizy”

Katherine oczekuje, że jej studentki, wykorzystają możliwości, jakie zostały im dane w trudnych powojennych czasach. Wkrótce po przyjeździe, Katherine odkrywa, że środowisko w prestiżowej instytucji opanowane jest przez konformistów. Według jednej z nauczycielek, Nancy Abbey, pierścionek zaręczynowy na palcu młodej kobiety dużo więcej znaczy niż dobre wykształcenie. Kiedy Katherine zachęca swoje studentki do niezależnego myślenia, odczuwa niechęć konserwatywnych kręgów. W świecie, który zdecydował za nie, jak mają żyć, Katherine uczy studentki, jak niezależnie myśleć. Poprzez próby podopiecznych, także Katherine odkrywa nowe elementy we własnym życiu.

„Nietykalni”

Ta historia zdarzyła się naprawdę. Sparaliżowany na skutek wypadku milioner zatrudnia do pomocy i opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów daje początek szeregowi niewiarygodnych przygód i przyjaźni, która czyni ich... nietykalnymi.

„Buntownik z wyboru”

Will Hunting (Matt Damon), pochodzący z ubogiej dzielnicy Bostonu dwudziestolatek, zarabia na życie sprzątając korytarze elitarnej uczelni technologicznej MIT. W wolnych chwilach spędza czas z paczką podobnych do niego kumpli. Przypadkowo jeden z profesorów uczelni (Stellan Skarsgård) odkrywa niezwykły talent matematyczny Willa. Namawia go na rozpoczęcie studiów, a także na spotkania z terapeutą (Robin Williams), który ma pomóc Willowi poradzić sobie z negatywnymi emocjami.

„Życie jest piękne”

Komedia, której głównym tematem jest… holocaust. Błaznowaty wieśniak przybywa do dużego miasta w Toskanii, zakłada rodzinę. Wybucha wojna, wkraczają Niemcy, wieśniak, jako pół-Żyd trafia do obozu koncentracyjnego wraz z najbliższą rodziną. Próbuje jednak przekonać syna, że pobyt w obozie jest jedynie pewną formą zabawy dla dorosłych.

„American Beauty”

Lester postrzega swoje życie jako niekończący się koszmar. Mężczyzna rozgoryczony jest wartościami, jakie zdominowały egzystencję jego bliskich – obsesją zawodowego sukcesu, wyścigiem szczurów czy przywiązaniem do dóbr materialnych. Postanawia coś zmienić, a impulsem do tego jest poznanie szkolnej koleżanki jego córki, ponętnej Angeli, która całkowicie zawładnęła umysłem mężczyzny. Rzuca ciepłą posadkę w agencji reklamowej na rzecz pracy w fast foodzie, zaczyna ćwiczyć w zaimprowizowanej w garażu siłowni, pali marihuanę. Żyje pełnią życia. Do czasu.

