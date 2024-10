Czwarty weekend „Substancji” i wciąż w topce! Film masowo oglądają... Polacy

Po czwartym weekendzie film z Demi Moore i Margaret Qualley ma już 313 453 widzów. Co ciekawe, w przeciwieństwie do wielu blockbusterów zalicza nieduże spadki i wciąż znajduje się w top 4 najchętniej oglądanych filmów. Ciekawostką jest fakt, że Polska jest też w piątce najlepszych rynków na świecie, jeżeli chodzi o oglądalność filmu – wyprzedzają nas jedynie Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Meksyk i Rosja.

Szum wokół „Substancji" Caralie Fargeat („Zemsta", „Sandman") rozpoczął się od tegorocznego festiwalu w Cannes, gdzie film zdobył nagrodę za scenariusz. Po projekcjach widzowie wychodzili zarówno oszołomieni jak i oczarowani. Nagrodzili kreację Demi Moore 12-minutową owacją na stojąco. Z kolei widzowie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto dali filmowi Nagrodę Publiczności w sekcji Szaleństwo Północy (Midnight Madness).

Po pierwszych pokaz w Polsce zarówno widzowie, jak i krytycy byli zgodni: takiego filmu jeszcze nie było.

„Substancja”. O czym jest film?

Krwawy aktorski pojedynek pamiętnej bogini seksu Demi Moore i nowej ikony zmysłowości Margaret Qualley w filmie, który szokuje, zachwyca, przeraża i daje do myślenia. Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który według dostawcy ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie.

„Czy marzysz czasem, by stać się lepszą wersją siebie? Tą samą, a jednak doskonalszą pod każdym względem? Spróbuj naszego nowego produktu o nazwie Substancja. Nic już nie będzie takie samo. Dzięki Substancji możesz stworzyć drugą siebie: młodszą, piękniejszą, perfekcyjną. Musisz pamiętać tylko o jednym, by dzielić czas między obie siebie, tę starą i nową. Tydzień dla jednej, tydzień dla drugiej. Idealna równowaga bez żadnych odstępstw. To proste, prawda? Jeśli nie spróbujesz naginać reguł, wszystko będzie dobrze” – czytamy.

W obsadzie filmu zobaczycie: Demi Moore („Niemoralna propozycja", „Ludzie honoru", „W sieci", „G.I. Jane", „Uwierz w ducha", „Szkarłatna litera", „Chciwość"), Margaret Qualley („Pewnego razu w Hollywood", „Biedne istoty", „Sprzątaczka" – serial), Dennis Quaid („Pojutrze", „Był sobie pies", „8 części prawdy", „Traffic", „Częstotliwość", „Męska gra", „Interkosmos").

