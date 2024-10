Filmowe perełki Max – thrillery, które podbiły serca widzów

Jeżeli szukasz dobrego filmu – Max ma w swojej bibliotece ponad 20 thrillerów, które naprawdę warto obejrzeć. Te wysoko oceniane produkcje zdają się być ulubieńcami widzów. Na liście znajdziecie tochę klasyków gatunku, ale również nowości – nawet zeszłoroczne filmy, które imponują widzom nieprzewidywalnością i zaskakują zakończeniami. Za to właśnie kochamy thrillery – sprawdźcie, których jeszcze nie oglądaliście i dajcie im szansę – te tytuły z pewnością was nie zawiodą.

Mocne thrillery na Max, które najchętniej oglądają widzowie

24. „Psychopata”

San Francisco. Helen Hudson jest lekarzem psychiatrą. Specjalizuje się w badaniu psychiki seryjnych morderców. Pewnego dnia podczas wygłaszanego przez nią wykładu na salę przedostaje się groźny przestępca Daryll Lee Cullum (Harry Connick Jr.). Atakuje panią doktor, a następnie morduje policjanta. Helen udaje się ujść z życiem, ale tragiczne zdarzenie przypłaca poważnym załamaniem nerwowym. Zamyka się w swoim domu. Kontaktuje się ze światem zewnętrznym jedynie za pomocą komputera. Cullum trafia wreszcie do więzienia. Niebawem pojawia się jednak w mieście inny seryjny morderca. Inspektor z wydziału zabójstw, M.J. Monahan, i jej partner Reuben Goetz (Dermot Mulroney) zwracają o pomoc do Helen. Hudson ustala, że poszukiwany naśladuje metody działania znanych seryjnych morderców. Starannie zrealizowany thriller z dwiema doskonałymi aktorkami w rolach głównych.

23. „Ukryta gra”

Początek lat sześćdziesiątych. U szczytu kryzysu kubańskiego amerykańskie tajne służby porywają wybitnego matematyka Joshuę Mansky’ego. Nadużywający alkoholu zapomniany geniusz ma wystąpić w szachowym pojedynku przeciwko sowieckiemu mistrzowi Gawryłowowi na międzynarodowym turnieju w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Rywalizacja to jednak tylko przykrywka do szpiegowskiej rozgrywki. Kiedy sojusznicy okazują się wrogami i nie wiadomo, komu naprawdę ufać, Mansky musi wykonać decydujący ruch, mający powstrzymać konflikt nuklearny.

22. „Obsesja”

Aktorka Elizabeth (Natalie Portman) jest zafascynowana Gracie (Julianne Moore): historią jej życia, jej małżeństwem, domem, dziećmi. Korzystając z zaproszenia, szczegółowo obserwuje jej życie z bliska i coraz odważniej wkracza w świat, w którym początkowo miała być jedynie gościem. Zawodowa fascynacja z czasem przeradza się w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy będzie pilnie strzegł swoich tajemnic – i swojej wersji prawdy.

21. „Ukryte”

Georges Laurent (Daniel Auteuil) jest prezenterem telewizyjnego programu, w którym dyskutuje o nowych książkach. Pewnego dnia otrzymuje kasetę, na której nagrano kilkugodzinną obserwację jego domu. Materiały na kolejnych taśmach stają się coraz bardziej intymne, towarzyszą im także niepokojące rysunki, przypominające Georgesowi sceny z dzieciństwa. Wszystko wskazuje na to, że nadawca zna go od dawna. Mężczyzna czuje, że nad jego bliskimi zawisło wielkie niebezpieczeństwo, ale, ponieważ nikt bezpośrednio im nie groził, policja odmawia pomocy.

20. „Winni”

Były funkcjonariusz policji, Asger Holm, pracuje teraz jako dyspozytor ratunkowy. Zmęczony weekendowymi wezwaniami od pijanych imprezowiczów i głodomorów zamawiających pizzę, czeka na koniec swojej zmiany. W pewnym momencie kontaktuje się z nim kobieta, która twierdzi, że ją uprowadzono. Połączenie zostaje zerwane, co wzbudza niepokój Asgera. Były policjant rusza na poszukiwania porwanej i jej oprawcy. Jego jedyną bronią jest telefon, a uciekający czas zmusza go do coraz bardziej gwałtownych działań. Wkrótce wydarzenia nabierają tempa, a na jaw wychodzi coraz więcej makabrycznych szczegółów rozpracowywanego przestępstwa.

19. „Elle”

Michèle wydaje się niezniszczalna. Twardą ręką zarządza wiodącą firmą z branży gier wideo i tę samą bezlitosną postawę przenosi na grunt prywatny i uczuciowy. Jej życie zmienia się jednak całkowicie po tym, jak zostaje zaatakowana we własnym domu przez nieznanego napastnika. Gdy zdecydowana odkryć, kto jest sprawcą, wpada wreszcie na jego ślad, oboje podejmują swoistą grę – intrygującą i perwersyjną – grę, która może w każdej chwili wymknąć się spod kontroli.

18. „Wschodnie obietnice”

Nikolai (Viggo Mortensen) jest osobistym kierowcą Semyona – rezydującego w Londynie bossa rosyjskiej mafii. Jego lojalność zostaje wystawiona na próbę, kiedy poznaje Annę (Naomi Watts). Anna, poszukując krewnych zmarłej podczas porodu nastolatki, wpada na trop brutalnego przestępstwa, w które zamieszany jest Kirill (Vincent Cassel) – syn Semyona. Gangsterzy wydają na nią wyrok śmierci,jednak nie spodziewają się, że wcześniej przyjdzie im stawić czoło zauroczonego Anną Nikolaiowi. Thriller twórcy wielokrotnej nagradzanej „Historii przemocy” to brutalna i dynamiczna opowieść prezentująca nieznane oblicze Londynu – miasta opanowanego przez rosyjskie i czeczeńskie organizacje przestępcze, bezwzględnie rywalizujące o wpływy i pieniądze.

17. „Zakładnik z Wall Street”

W tym rozgrywającym się w czasie rzeczywistym thrillerze George Clooney i Julia Roberts występują jako Lee Gates, gospodarz telewizyjnego programu o finansach i inwestycjach – i Patty Fenn, jego producentka. Obydwoje stają w obliczu ekstremalnej, niecodziennej sytuacji, gdy do studia, podczas nadawanego na żywo programu wtargnął wściekły inwestor (Jack O'Connell), który kierując się wskazówkami Lee stracił wszystko. Na oczach widzów, których liczba rośnie z każdą minutą, toczy się dramatyczna walka z czasem, a zakładnicy starają się wyjaśnić tajemnicę nagłego załamania się akcji firmy, w którą zainwestował desperat.

16. „Świat w płomieniach”

John Cale (Channing Tatum) jest waszyngtońskim policjantem starającym się o pracę w ochronie prezydenta Jamesa Sawyera (Jamie Foxx). Niestety, tajne służby odrzucają jego prośbę. Nie chcąc rozczarować córeczki, zabiera ją na wycieczkę po Białym Domu. Pech chce, że w tym czasie kompleks zostaje zaatakowany przez świetnie uzbrojoną paramilitarną grupę terrorystów. Gdy rząd tonie w chaosie, a czas ucieka, tylko Cale może uratować prezydenta, córkę i cały kraj!

15. „Anatomia upadku”

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: „Czy to zrobiła?”.

14. „Sala samobójców: Hejter”

Tomek (Maciej Musiałowski), chłopak z nizin o niejasnej przeszłości, desperacko marzy o społecznym awansie. Zostawszy wyrzucony ze studiów prawniczych za plagiat, zatrudnia się w firmie PR-owej, której specjalnością są kampanie oszczerstw. Jan Komasa, mający na koncie nominowane do Oscara „Boże Ciało”, kreśli obraz dzisiejszej Polski jako kraju ogarniętego plagą nienawiści – strefy wojny, gdzie najwięcej do skorzystania mają ludzie bezstronni i cyniczni.

13. „Tenet”

Agent CIA (John David Washington) zwany Protagonistą, pewnego dnia zostaje zwerbowany do tajemniczej organizacji Tenet. Jego głównym zadaniem staje się wytropienie niebezpiecznych ludzi powiązanych z technologią służącą do manipulacji czasem. Nietypowa podróż bohatera przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa ma pozwolić uratować ludzkość przed zbliżającą się kolejną wojną. Czy Protagonista opanuje sztukę inwersji czasu na czas i zapobiegnie najgorszemu scenariuszowi?

12. „Blue Velvet”

Młody mężczyzna o imieniu Jeffrey lubi tajemnice. Właśnie dlatego postanawia rozpocząć prywatne śledztwo po tym, jak pewnego słonecznego dnia znajduje w trawie odcięte, nadgniłe ucho. Kolejne poszlaki prowadzą go do ukrytego świata, w którym żyją gangsterzy, szaleńcy i kobiety upadłe. Tam, gdzie obowiązuje prawo pięści, szantażu i gwałtu, a śmiertelne niebezpieczeństwo jest permanentnym stanem. W tym piekle bohater zostaje skonfrontowany ze swoją własną ciemną stroną, z pragnieniami i fantazjami, do których wolałby nie przyznawać się słodkiej, noszącej różowy sweterek przyjaciółce.

11. „Azyl”

Meg Altman (Jodie Foster), świeżo rozwiedziona kobieta, przeprowadza się wraz z 11-letnią córką, Sarah do nowego mieszkania. W mieszkaniu tym mieści się specjalnie zamontowany „azyl” – pokój zbudowany z betonowych ścian, ze stalowymi drzwiami, z własną wentylacją, linią telefoniczną oraz systemem monitorów pokazujących sytuację w każdym zakątku domu. Pierwszej nocy po wprowadzeniu się do nowego lokum Meg z córką do mieszkania tego włamuje się trzech bandytów, którzy chcą ukraść pieniądze pozostawione przez poprzedniego właściciela w sejfie mieszkania. Włamywacze nie wiedzą, że do domu wprowadzili się nowi mieszkańcy.

10. „Fargo”

Aby spełnić swoje wielkie marzenie i otworzyć własny biznes, Jerry (William H. Macy) postanawia upozorować porwanie swojej ukochanej żony, by wyłudzić od jej bogatego ojca potrzebne na rozwój firmy pieniądze. Nie chcąc, by jakiekolwiek poszlaki prowadziły do niego, wynajmuje do tego zadania dwóch porywaczy, Carla (Steve Buscemi) oraz Gaeara (Peter Stormare). Wszystko ma przebiec gładko i bez żadnych kłopotów. Jednak po drodze do domku nad jeziorem, parę porywaczy zatrzymuje policjant, gdyż okazuje się, że Carl zapomniał przykręcić w nowym samochodzie tablice rejestracyjne. Ten drobny błąd staje się zapalnikiem całej serii późniejszych, nieszczęśliwych wydarzeń.

9. „Zwierzęta nocy”

Susan (Amy Adams), rozpamiętująca nieudane małżeństwo właścicielka galerii, pewnego dnia otrzymuje od swojego byłego męża, Edwarda (Jake Gyllenhaal), paczkę zawierającą rękopis. Powieść jest jej dedykowana, ale jej treść jest brutalna i niszczycielska. Kobieta zaczyna myśleć o swojej dawnej historii miłosnej z autorem. Coraz częściej interpretuje książkę jako opowieść o zemście, co zmusza ją do ponownej oceny wyborów, jakich dokonała. Rozbudza też miłość, o której myślała, że została bezpowrotnie utracona.

8. „Nowy początek”

Wybitna lingwistka Louise Banks (Amy Adams) zostaje wezwana przez siły obronne kraju, by spróbować porozumieć się z wysłannikami innej cywilizacji po tym, jak gigantyczny obiekt zawisł nieruchomo tuż nad Ziemią. Nikt tak naprawdę nie wie, czy obcy przybyli na Ziemię w celach pokojowych czy może są zwiastunem inwazji. W zespole badawczym wspomagają ją pułkownik Weber (Forest Whitaker) i wybitny fizyk Ian Donnelly (Jeremy Renner). Pełna napięcia metaforyczna opowieść o płynności czasu, tajemnicy, zdarzeniach, których ludzki umysł nie potrafi objąć intelektualnie.

7. „Ex Machina”

Caleb Smith (Domhnall Gleeson) jest 26-letnim programistą, który pracuje w największej firmie internetowej na świecie. Pewnego dnia chłopak wygrywa konkurs. Nagrodą jest spędzenie tygodnia w prywatnej, górskiej posiadłości samotnego prezesa firmy, Nathana Batemana (Oscar Isaac). Kiedy Caleb przyjeżdża do odległej lokalizacji, odkrywa, że będzie musiał wziąć udział w dziwnym i zarazem fascynującym eksperymencie, polegającym na wejściu w interakcję z pierwszą na świecie prawdziwą sztuczną inteligencją, umieszczoną w ciele pięknej dziewczyny-robota o imieniu Avy (Alicia Vikander).

6. „Blade Runner 2049”

Trzydzieści lat po wydarzeniach przedstawionych w pierwszym filmie, nowy blade runner, oficer K (Ryan Gosling) z policji Los Angeles odkrywa długo skrywaną tajemnicę-spisek, który do reszty może zniszczyć to, co zostało z dawnego porządku i społeczeństwa. Chcąc uratować pogrążony w chaosie świat, K rusza na poszukiwania dawnego łowcy androidów, Ricka Deckarda (Harrison Ford), który ukrywa się od trzech dekad.

5. „Łowca androidów”

„Łowca androidów” przenosi nas w niedaleką przyszłość. Los Angeles, listopad 2019 roku. Na Ziemię przybywa grupa replikantów typu Nexus 6 – humanoidalnych androidów, które po krwawym buncie na pozaziemskiej kolonii starają się dotrzeć do swojego konstruktora. Nie mają zbyt wiele czasu. Ich czas życia wynosi zaledwie cztery lata, a okres ten przedłużyć może jedynie ich stwórca. Replikanci mają jednak zakaz przebywania na Ziemi. Kiedy jeden z nich zabija doświadczonego łowcę androidów – Holdena, policja prosi o pomoc Ricka Deckarda (Harrison Ford) – emerytowanego łowcę uważanego za mistrza w swoim fachu. Deckard staje przed największym wyzwaniem w swojej karierze. Musi zmierzyć się z czterema niezwykle silnymi i szybkimi androidami, przekonanymi o tym, że zasługują na długie życie tak samo jak ludzie.

4. „Zodiak”

Lata 70. Seryjny zabójca terroryzuje okolice zatoki San Francisco. Pewnego dnia San Francisco Police Department otrzymuje listy od „Zodiaka”, w których przyznaje się on do popełnienia 37 zabójstw. Podobne wiadomości otrzymuje redakcja dziennika „San Francisco Chronicle” oraz adwokat Melvin Belli. Nie są to jednak zwykłe listy – ich autor zwodzi policję i media wymyślnymi szyframi i łamigłówkami. Poszukiwaniami mordercy zajmują się funkcjonariusze śledczy z czterech okręgów sądowych oraz dociekliwy pracownik lokalnej gazety. Wkrótce sprawa ta staje się ich wspólną obsesją. Wplątani w wir niewyjaśnionych wydarzeń i wciąż nowych poszlak poddawani są nieustannej próbie, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

3. „Prestiż”

Hugh Jackman i Christian Bale wcielają się w dwóch iluzjonistów, których rywalizacja wznosi ich na wyżyny sławy – niosąc jednak za sobą okropne konsekwencje. Dwaj początkujący iluzjoniści, Rupert Angier i Alfred Borden, w wyniku nagłej tragedii z przyjaciół stają się wrogami. Teraz, gdy obaj rywalizują ze sobą na londyńskiej scenie, decydują się na kolejne poświęcenia w nieustannym cyklu zemsty, co prowadzi zarówno do sławy, jak i tragedii.

2. „Incepcja”

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) jest niezwykle sprawnym złodziejem, mistrzem w wydobywaniu wartościowych sekretów ukrytych głęboko w świadomości podczas fazy snu, kiedy umysł jest najbardziej wrażliwy. Wyjątkowe umiejętności Cobba uczyniły z niego ważnego gracza w świecie szpiegostwa przemysłowego, ale i najbardziej poszukiwanego zbiega, a za swoją pozycję zapłacił utratą wszystkiego, co kocha. Teraz Cobb otrzymuje szansę na odkupienie. Za sprawą jednego, ostatniego zadania może odzyskać stracone życie. Musi tylko wraz ze swym zespołem dokonać rzeczy niemożliwej: zamiast skraść myśl, zaszczepić ją w śpiącym umyśle. Jeśli im się to uda, dokonają zbrodni doskonałej.

1. „Milczenie owiec”

Psychopata porywa i morduje młode kobiety na środkowym zachodzie. Wierząc, że w ujęciu tego mordercy dopomoże tylko inny przestępca, FBI wysyła agentkę Clarice Starling (Jodie Foster) na wywiad z obłąkanym więźniem, który może dostarczyć psychologicznych przesłanek i tropów do kolejnych działań zabójcy. Więzień, psychiatra, dr Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) jest genialnym mordercą-ludożercą, który pomoże agentce Starling, jeżeli ona będzie karmić jego chorą ciekawość detalami ze swojego skomplikowanego życia. Ta pokręcona relacja zmusza Starling nie tylko do konfrontacji z jej psychicznymi demonami, ale doprowadza ją również do spotkania twarzą w twarz z szalonym, ohydnym mordercą, wcieleniem zła tak mocnym, że nie będzie miała odwagi – ani siły – by go zatrzymać.

Czytaj też:

6 kapitalnych filmów znika na dniach z Max. Były perełkami serwisuCzytaj też:

12 mistrzowskich thrillerów psychologicznych, które musisz przeczytać. Ranking „Forbesa”