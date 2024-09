TVP udostępnia kolekcję niemal 200 legendarnych polskich filmów. Każdy może je obejrzeć

Platforma TVP VOD oferuje ponad 86 tysięcy materiałów wideo, co czyni go największą biblioteką wideo na żądanie na polskim rynku. Portal streamingowy udostępnia też na żywo wszystkie kanały Telewizji Polskiej, prawie 500 spektakli Teatru Telewizji i ponad 3 tysiące materiałów zrekonstruowanych cyfrowo. Ofertę TVP VOD stanowią filmy, seriale polskie i zagraniczne, bajki i materiały edukacyjne dla dzieci oraz spektakle Teatru Telewizji. Teraz dołączy do nich kolejne 200 legendarnych tytułów.

Telewizja Polska kusi legendarnymi tytułami. Ponad 200 nowych filmów na TVP VOD

49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rusza w poniedziałek 23 września, a z tej okazji Telewizja Polska postanowiła dodać na swoją platformę TVP VOD niemal 200 nowych produkcji, które zostały docenione przez jury tego najważniejszego wydarzenia filmowego w kraju.

Wszystkie tytuły znaleźć można na specjalnej stronie internetowej, poświęconej wydarzeniu: https://vod.tvp.pl/festiwal-filmowy-w-gdyni-w-tvp-vod. Nie mogło zabraknąć zdobywców Złotych Lwów z ostatnich lat: dramatu „Silent Twins”, który otrzymał najwyższe wyróżnienie w 2022 roku, obrazu „Wszystkie nasze strachy” – zwycięzcy z 2021 roku, animacji „Zabij to i wyjedź z tego miasta” – nagrodzonej w 2020 roku czy „Zimnej wojny”, która zdobyła główną nagrodę w konkursie w 2018 roku.

W kolekcji dostępnej na TVP VOD znalazły się również filmy nominowane w tegorocznej edycji festiwalu: „Zielona granica” i „Biała odwaga”.

Na miłośników dobrego polskiego kina czekać będą również produkcje, które najważniejsze wyróżnienia na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymały przed laty: „Potop”, „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” czy „Ucieczka z kina Wolność”.

W zbiorze wybranych tytułów znalazły się: doceniony przez widzów i krytyków „Kler”, animowany dramat „Chłopi”, który w kinach zobaczyło ponad 1,5 miliona widzów oraz nominowany do Oscara film „Boże Ciało”.

Wiele pozycji stanowią koprodukcje Telewizji Polskiej dostępne bezpłatnie w TVP VOD, w tym filmy: „Skazany na bluesa”, „Zaćma”, „Kamerdyner”, „Mała Moskwa”, „Komornik”, „Cześć Tereska”, „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową”, „Girl guide”, „Wojaczek” i wiele innych.

Czytaj też:

Stworzyli listę 50 najlepszych thrillerów psychologicznych. Nr 1 ucieszy PolakówCzytaj też:

Netflix usuwa jeden z największych hitów ostatnich lat. Zostało kilka dni