Kultowy film sprzed lat króluje na Max. Polacy tracą głowy dla tych 10 tytułów

Oprócz tytułu, do którego tak chętnie wracają Polacy, na Max w naszym kraju ogromną popularność zdobywają thrillery, które miały premierę w ostatnim czasie i było o nich bardzo głośno, a wśród nich między innymi „Anatomia upadku” czy „Obsesja”. Tytuły te wskoczyły na listę tuż po premierze na Max i utrzymują się w zestawieniu od wielu tygodni. Podobną popularnością cieszy się zresztą także komedia romantyczna „Tylko nie ty”, której widzowie Polsce najwyraźniej nie mają dość. W zestawieniu dobre miejsca zajmują także pierwsze horrory w klimacie Halloween czy najnowsza produkcja o superbohaterach.

TOP 10 filmów, które Polacy najchętniej oglądają na Max

10. „Anatomia upadku”

Sandra, niemiecka pisarka, mieszka wraz z mężem Samuelem i ich niedowidzącym synem w chatce w Alpach na odludziu. Ciało Samuela zostaje znalezione na śniegu nieopodal ich domu. Spadł naprawiając dach. Toczące się śledztwo ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia, niepewności narastają, a Sandra zostaje oskarżona. Rozpoczyna się proces, który jest destrukcyjny dla relacji matki i syna. Subtelnie, ale i z ogromną mocą oddziaływania na widzów, reżyserka odsłania przed nami opowieść o złożonej, niejednoznacznej osobowości Sandry – pisarki, matki, kobiety, żony – i o jej burzliwym związku z Samuelem.

9. „Obsesja”

Aktorka Elizabeth (Natalie Portman) jest zafascynowana Gracie (Julianne Moore): historią jej życia, jej małżeństwem, domem, dziećmi. Korzystając z zaproszenia, szczegółowo obserwuje jej życie z bliska i coraz odważniej wkracza w świat, w którym początkowo miała być jedynie gościem. Zawodowa fascynacja z czasem przeradza się w niebezpieczną grę pozorów, w której każdy będzie pilnie strzegł swoich tajemnic – i swojej wersji prawdy.

8. „Tylko nie ty”

Bea i Ben byli kiedyś na randce, ale w wyniku nieporozumienia zrazili się do siebie nawzajem. Tak się jednak składa, że ich siostry zaczynają się ze sobą umawiać. Oboje spotykają się niebawem na weselu w Australii. Jak się zachowają?

7. „Amerykański marzyciel”

Profesor ekonomii uważa, że jego marzenie o posiadaniu domu jest nieosiągalne. Pewnego dnia wydaje się, że dostał szansę od losu. Samotna wdowa oferuje za grosze swój rozległy majątek. Szybko okazuje się jednak, że umowa jest zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa.

6. „Ucieczka z ciemności”

W starej epoce kamienia łupanego zróżnicowana grupa wczesnych ludzi zbiera się razem w poszukiwaniu nowej ziemi. Ale kiedy podejrzewają, że poluje na nich złowroga, mistyczna istota, klan jest zmuszony stawić czoła niebezpieczeństwu, którego nigdy nie przewidywał.

5. „Carrie”

Surowa i głęboko wierząca Margaret White (Julianne Moore) samotnie wychowuje nastoletnią córkę, Carrie (Chloe Grace Moretz) na przedmieściach małego miasteczka w stanie Maine. Dziewczyna nie ma łatwego życia. Oprócz tego, że jej konserwatywna matka izoluje ją przed światem, to w szkole jest nieustannie obiektem kpin ze strony rówieśników. Jest w niej jednak coś wyjątkowego, o czym nie wie, nawet jej rodzicielka. Prześladujący ja uczniowie niebawem będą mogli przekonać się na własne oczy, kiedy Carrie ujawni swoje telekinetyczne mocne i wykorzysta je, aby wyrównać rachunki.

4. „Watchers”

Mina, 28-letnia artystka, gubi się w wielkiej, dziewiczej puszczy w zachodniej Irlandii. Kiedy znajduje w końcu schronienie, zupełnie nieświadomie razem z trójką nieznajomych, wpada w pułapkę. Każdej nocy zagubieni są obserwowani i prześladowani przez tajemnicze stwory. Nie widać ich, ale one widzą wszystko.

3. „Furiosa. Saga Mad Max”

Kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona przez Hordę Bikerów i przewieziona do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. W obliczu walki dwóch tyranów o władzę, Furiosa musi przetrwać wiele prób i zgromadzić środki, aby wrócić do domu.

2. „Madame Web”

Historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją.

1. „Sok z żuka”

Małżeństwo Adam i Barbara Maitlandowie (Alec Baldwin i Geena Davis) dopiero wprowadzili się do wielkiego domu, gdy przytrafia im się śmiertelny wypadek. Jako duchy są skazani na pobyt w domu, do którego wprowadza się rodzina Deitzów z Nowego Jorku, kompletnie go przebudowując. Z uwagi na to, że nikt poza córką Deitzów (Winona Ryder) ich nie widzi, postanawiają wezwać bio-egzorcystę Beetlejuice'a (Michael Keaton), który wypędzi żywych z ich domu, ale jego metody straszenia są z natury niebezpieczne. Gdy Maitlandowie chcą się go pozbyć, okazuje się to niezbyt łatwe do wykonania.

