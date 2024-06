Powstał ranking najgorszych filmów dekady. Polskie tytuły na szczycie listy

Żyjemy w czasach, w których nowe filmy pojawiają się na rynku w zawrotnym tempie. Jasne jednak jest, że ilość i jakość, to dwie zupełnie różne kwestie. Prestiżowy portal Letterboxd stworzył listę najgorszych filmów ostatniej dekady, według ocen przyznanych przez swoich użytkowników – widzów. W zestawieniu znalazła się cała masa produkcji, które nawet nie trafiły do kin, lecz debiutowały w serwisach streamingowych, głównie na Netflix. Ciekawostką jest to, że na czele rankingu „królują” polskie tytuły.

Te 25 produkcji miłośnicy kina poza granicami Polski uznali za największe paździerze ostatnich lat. Przy okazji zestawiliśmy te oceny z notami, jakie filmy otrzymały od użytkowników polskiego portalu Filmweb. Sprawdźcie, kto wystawił bardziej surowe noty.

Najgorsze filmy dekady. Polskie produkcje królują w antyrankingu

25. „Madame Web”

Ocena na Letterboxd: 1,49

Ocena na Filmwebie: 4,5/10

24. „After 4. Bez siebie nie przetrwamy”

Ocena na Letterboxd: 1,48

Ocena na Filmwebie: 4,5/10

23. „Kopciuszek”

Ocena na Letterboxd: 1,47

Ocena na Filmwebie: 5,4/10

22. „After 5. Na zawsze”

Ocena na Letterboxd: 1,46

Ocena na Filmwebie: 4,4/10

21. „After 2”

Ocena na Letterboxd: 1,45

Ocena na Filmweb: 5/10

20. „The Kissing Booth 2”

Ocena na Letterboxd: 1,44

Ocena na Filmweb: 5,9/10

19. „Finding Jesus”

Ocena na Letterboxd: 1,44

Ocena na Filmwebie: 3,2/10

18. „After. Ocal mnie”

Ocena na Letterboxd: 1,42

Ocena na Filmwebie: 4,4/10

17. „Nareszcie sam w domu”

Ocena na Letterboxd:1,41

Ocena na Filmwebie: 3,4/10

16. „Wysoka dziewczyna 2”

Ocena na Letterboxd: 1,41

Ocena na Filmwebie: 4,6/10

15. „Nawiedzony hotel”

Ocena na Letterboxd: 1,38

Ocena na Filmwebie: 2,8/10

14. „Artemis Fowl”

Ocena na Letterboxd: 1,34

Ocena na Filmwebie: 4,2/10

13. „Kosmiczny grzech”

Ocena na Letterboxd: 1,33

Ocena na Filmwebie: 2,7/10

12. „Music”

Ocena na Letterboxd: 1,31

Ocena na Filmwebie: 4,9/10

11. „Rekin”

Ocena na Letterboxd: 1,31

Ocena na Filmwebie: 2,3/10

10. „Marmaduke – pies na fali”

Ocena na Letterboxd: 1,28

Ocena na Filmwebie: 6,1/10

9. „The Kissing Booth 3”

Ocena na Letterboxd: 1,25

Ocena na Filmwebie: 4,9/10

8. „Megamind vs. the Doom Syndicate”

Ocena na Letterboxd: 1,22

Ocena na Filmwebie: 2,4/10

7. „Cały on”

Ocena na Letterboxd: 1,21

Ocena na Filmwebie: 5/10

6. „Kolejne 365 dni”

Ocena na Letterboxd: 1,20

Ocena na Filmwebie: 2,3/10

5. „2025. The World Enslaved by a Virus” –

Ocena na Letterboxd: 1,19

Ocena na Filmwebie: 1/10

4. „Smakosz: Odrodzenie”

Ocena na Letterboxd: 1,11

Ocena na Filmwebie: 2,5/10

3. „Puchatek: Krew i miód”

Ocena na Letterboxd: 1,10

Ocena na Filmwebie: 2,5/10

2. „365 dni: Ten dzień”

Ocena na Letterboxd: 1,06

Ocena na Filmwebie: 2/10

1. „365 dni”

Ocena na Letterboxd: 1,04

Ocena na Filmwebie: 3,5/10

