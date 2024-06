Netflix z głośnymi premierami. Tego nie chcesz w tym tygodniu przegapić

W tym tygodniu na Netflix wpadnie nowy film z Nicole Kidman, Zackiem Efronem i Joey King o niespodziewanym romansie, który niesie komiczne konsekwencje dla młodej kobiety, jej matki i jej szefa – gwiazdora. We wtorek zadebiutuje program typu reality o braciach Kaulitz, którzy przed laty tworzyli popularny duet Tokio Hotel. Premierę będzie miała też adaptacja bestsellerowej powieści, która w mediach społecznościowych została uznana za „poruszającą i wyciskającą łzy”. Poza tym pojawi się sporo serialowych kontynuacji, których wyczekiwali widzowie oraz coś dla najmłodszych widzów.

Przejrzyjcie listę premier i sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

Nowości na Netflix w tygodniu 24-30 czerwca

„Kaulitz i Kaulitz” – 25 czerwca

Bliźniacy i supergwiazdy, Tom i Bill Kaulitzowie, zdradzają tajemnice swojego prywatnego życia w Los Angeles i Niemczech w tym zabawnym i kameralnym programie reality TV.

„Koszmarny lokator”, sezon 2. – 26 czerwca

W drugim sezonie serialu poznamy nowe, wstrząsające historie o pozornie nieszkodliwych współlokatorach. Gdy na jaw wychodzą ich złowrogie, a czasem brutalne intencje, wspólne mieszkanie zmienia się dla ich niczego niepodejrzewających ofiar w koszmar na jawie. Te przerażające — bo prawdziwe — opowieści stanowią kronikę zamaskowanego zagrożenia, które może czaić się w głębi korytarza.

„Różowe lata 90”., część 2. – 27 czerwca

Siema, Wisconsin! Leia Forman powraca do piwnicy dziadków z przyjaciółmi z Point Place. Jest lato 1996 roku, co znaczy, że wszyscy są o rok starsi i mądrzejsi — choć co do tego drugiego można mieć wątpliwości. Nadchodzą wakacje, a z nimi nowe związki, rozstania i masa kłopotów, w jakie przyjaciele pakują się za plecami Reda i Kitty.

„Coraz bliżej” – 27 czerwca

Adaptacja bestsellerowej powieści. Dwoje ludzi, których czas nieubłaganie dobiega końca, pragnie zostawić po sobie trwały ślad i nadać znaczenie swojemu zbyt krótkiemu życiu.

„Akademia Jednorożców”, rozdział 2. – 27 czerwca

Gdy mroczna siła zaczyna zagrażać Wyspie Jednorożców, odważna nastolatka wraz z pięciorgiem przyjaciół stają do walki, aby ocalić ukochaną magiczną akademię.

„Òlòtūré: Podróż” – 28 czerwca

Młoda dziennikarka z Nigerii, która pod przykrywką prostytutki usiłuje ujawnić nielegalny proceder, musi walczyć o życie w drodze do Europy.

„Podbić Manhattan” – 28 czerwca

Nowy serial reality odsłania kulisy pełnego przepychu i adrenaliny świata handlu prestiżowymi nieruchomościami w Nowym Jorku. Światowej klasy agent Ryan Serhant nie cofnie się przed niczym, aby rozwijać swoją agencję, pośrednicząc w obrocie najbardziej luksusowymi adresami w mieście. W osiągnięciu celu pomaga mu armia agentów, którzy mają jeden cel: stworzyć najpotężniejszą agencję nieruchomości na świecie.

„Piękna i zemsta”, sezon 2. – 28 czerwca

Piętnaście lat temu Don i Grace Bhengu testowali toksyczny produkt na dzieciach żyjących na ulicy. Teraz jedna z ocalałych, Zinhle Manzini, wraca, by się zemścić. Staje się niewidzialną siłą, która ujawnia sekrety rodziny Bhengu, prowadząc ich do upadku. Jednak przy okazji wiele ludzi zostaje zranionych, a samą Zinhle pochłaniają jej własne demony. Musi zdecydować, czy pragnie sprawiedliwości, czy czystej, wyrachowanej zemsty.

„Kret”, sezon 2., odcinek 1-5 – 28 czerwca

W tym nieprzewidywalnym programie, który prowadzi dziennikarz Ari Shapiro, gra toczy się o wysoką stawkę. W tej wersji znanego konkursu 12 uczestników musi ze sobą współpracować, realizując różne wyzwania, aby dodawać pieniądze do puli. Zwycięzca jednak będzie tylko jeden. Wśród graczy znajduje się osoba w tajemnicy wyznaczona na „kreta”, która ma sabotować zarobkowe wysiłki grupy. Na koniec jeden z uczestników konkursu, który przetrzymał konkurencję, ujawni, kto jest kretem, i zgarnie całą nagrodę.

„Sprawa rodzinna” – 28 czerwca

Gdy Zara (Joey King) rzuca pracę asystentki hollywoodzkiego pożeracza serc Chrisa Cole’a (Zac Efron), nieświadomie przygotowuje grunt pod przypadkowe spotkanie Chrisa ze swoją matką, słynną pisarką Brooke (Nicole Kidman). Brooke i Chris błyskawicznie uświadamiają sobie, że między nimi niezaprzeczalnie iskrzy, co prowadzi do komicznych konsekwencji, gdy egocentryczny szef Zary próbuje zdobyć jej sceptyczną matkę. Ta wielopokoleniowa komedia romantyczna o dorastaniu przedstawia historię każdego z bohaterów, którzy przeżywają pasmo perypetii z miłością, seksem i tożsamością w tle.

