HBO Max usuwa seriale i filmy. To ostatni moment, żeby je obejrzeć

Do 31 maja zniknie z HBO Max cała masa dobrych seriali i filmów. Wybraliśmy dla was te najbardziej kultowe tytuły, które możecie chcieć nadrobić, nim będzie za późno.

HBO Max usuwa te seriale i filmy

„Łowca androidów”

Rok 2019. Rick Deckard jako członek specjalnego oddziału policji tropi i eliminuje replikantów – istoty stworzone za pomocą biotechnologii do wykonywania niebezpiecznych zadań.

„Niebezpieczna piękność”

W XVI-wiecznej Wenecji jedynie kurtyzany mogły się kształcić. Tę drogę wybiera Weronika, kiedy jej ukochany poślubia wyznaczoną mu przez rodziców arystokratkę.

„Mrówka Z”

Film animowany, którego akcja toczy się wśród mrówek żyjących w nowojorskim Central Parku. Bohaterem głównym jest osobnik – indywidualista, broniący swej niezależności duchowej w środowisku, w którym liczą się jedynie interesy zbiorowości. Indywidualista marzy o mrówce – księżniczce, ta go lekceważy.

„Świt żywych trupów”

Grupa ocalałych chroni się w centrum handlowym przed rzeszą zombie.

„Niewiniątka”

Mała Ida przeprowadza się z mamą i siostrą do nowego miejsca i szybko poznaje rówieśników z sąsiedztwa. Razem z nimi beztrosko spędza wakacyjne dni i odkrywa nowe, fascynujące i tajemnicze miejsca. Z czasem w trakcie kolejnych zabaw Ida zaczyna rozumieć, że z nowymi przyjaciółmi łączy ją wyjątkowa i niebezpieczna więź.

„21 Jump Street”

Kapitalna komedia o młodych policjantach, których zadaniem będzie wykrycie siatki dealerów narkotyków w liceum. Film pełen zabawnych sytuacji i dowcipnych dialogów.

„22 Jump Street”

Policjanci, Schmidt i Jenko, trafiają pod przykrywką do lokalnego college'u, gdzie czeka na nich kolejne zadanie.

„Rodzina Addamsów”

Rodzina Addamsów, po przeprowadzce do New Jersey, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku, a także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. W dodatku Addamsowie szykują się do wielkiej rodzinnej uroczystości…

„Love”

Pod wpływem telefonu od matki byłej dziewczyny Murphy wspomina płomienny romans z Electrą, pełen obietnic, ekscesów i pomyłek.

„Alvin i wiewiórki”

Do domu autora piosenek trafiają trzy muzycznie utalentowane wiewiórki. Mężczyzna postanawia pomóc im w karierze.

„Alvin i wiewiórki 2”

Dave decyduje, że jego podopieczni powinni zawiesić karierę i pójść do szkoły. Tymczasem zespołowi wyrasta konkurencja w postaci damskiego tria śpiewających wiewiórek.

„Alvin i wiewiórki: Wielka wyprawa”

Seria zbiegów okoliczności sprawia, że Alvin, Szymon i Teodor zaczynają wierzyć, że ich opiekun Dave ma zamiar oświadczyć się swojej dziewczynie, a ich samych porzucić. Wyruszają więc na szaloną wyprawę, by zapobiec nadciągającej katastrofie.

„Maria Antonina”

Nastoletnia austriacka księżniczka zostaje wydana za francuskiego następcę tronu. Dziewczyna szybko uczy się życia na obcym sobie dworze, lecz jako bohaterka licznych skandali zaczyna wzbudzać coraz większą niechęć poddanych.

„Legionista”

Kiedy jednostka Daniela otrzymuje zadanie oczyszczenia budynku pełnego imigrantów, młody oficer o afrykańskich korzeniach musi zmierzyć się z trudną sytuacją.

„Zakochany Szekspir”

William Szekspir przeżywa twórczą niemoc. Podczas przesłuchań do roli poznaje pięknego chłopca, który okazuje się kobietą o imieniu Viola. Oboje się w sobie zakochują.

„The Walk. Sięgając chmur”

Historia francuskiego artysty Philippe'a Petita, który w 1974 roku przeszedł po linie między wieżami World Trade Center.

„Książę Egiptu”

Wychowany przez egipcjan Mojżesz dowiaduje się o swojej tożsamości i zostaje wybrany, by wyprowadzić żydów z niewoli.

