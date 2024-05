Wielkoekranowa epopeja trafia na VOD. Film rozbił bank w polskich kinach

Denis Villeneuve zadebiutował z drugą częścią sagi o Diunie w lutym 2024 roku. Jest to następna odsłona serii na podstawie słynnej powieści Franka Herberta Diuna ze wzbogaconą obsadą gwiazd z całego świata. Pierwsza część filmu z 2021 roku została nagrodzona sześcioma Oscarami.

W Polsce tylko w sam weekend otwarcia „Diunę: Część drugą” obejrzało 446 tys. widzów (prawie dwa razy więcej niż w przypadku pierwszej części) i jest to największe otwarcie filmu w tym roku. Film nie zwalniał jednak tempa i po niespełna dwóch tygodniach wyświetlania w polskich kinach obejrzało go już ponad milion widzów w całym kraju. Teraz liczba odbiorców kontynuacji epopei może jeszcze wzrosnąć, ponieważ film trafia na popularną platformę streamingową.

Gdzie obejrzeć w internecie drugą część „Diuny”?

„Diuna: Część druga” ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

W obsadzie znaleźli się nominowany do Oscara Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, nominowany do Oscara Josh Brolin, nominowany do Oscara Austin Butler, nominowana do Oscara Florence Pugh, Dave Bautista, nagrodzony Oscarem Christopher Walken, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, jak również Stellan Skarsgård, nominowana do Oscara Charlotte Rampling i laureat Oscara Javier Bardem.

Film „Diuna: Część druga” będzie można oglądać już od 21 maja w HBO Max.

Czytaj też:

Te filmy oczarowały w Cannes i zdobyły Złotą Palmę. Obejrzycie je już na VODCzytaj też:

40 lat filmu „Seksmisja”! Zmierz się z QUIZEM, ale uważaj na 6 pytanie!