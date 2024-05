Dobre, nowe i mało znane filmy na Netflix, które są oparte na faktach

Szukasz dobrych filmów na wolny wieczór majówkowego weekendu? Te historie wydarzyły się naprawdę i były inspiracją dla filmowych twórców. Dla wszystkich miłośników takich opowieści, mamy listę nowych lub mało znanych produkcji z tej półki, które naprawdę warto obejrzeć. Sprawdźcie, czy coś was zainteresuje!

Dobre filmy na Netflix oparte na faktach

„Śnieżne bractwo”

W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu.

„Dobry opiekun”

Amy jest pielęgniarką o dobrym sercu i samotną matką zmagającą się z poważną chorobą serca, lecz nocne zmiany na OIOM-ie doprowadzają ją do kresu sił fizycznych i psychicznych. Niespodziewanie otrzymuje pomoc w postaci Charliego — wrażliwego pielęgniarza, który zaczyna pracę na jej oddziale. Podczas wspólnie przepracowanych nocy tworzy się między nimi więź przyjaźni i po raz pierwszy od dawna Amy zaczyna wierzyć w pomyślny los dla siebie i swoich córek. Jednak seria tajemniczych zgonów pacjentów doprowadza do wszczęcia śledztwa, w którym Charlie jest głównym podejrzanym. Amy musi zaryzykować życie i bezpieczeństwo dzieci, by odkryć prawdę.

„Elegia dla bidoków”

J.D. Vance (Gabriel Basso), były żołnierz Marines z południowego Ohio, a obecnie student Szkoły Prawa na Uniwersytecie Yale, jest bliski zdobycia wymarzonej pracy. Nagły kryzys rodzinny zmusza go jednak do powrotu do domu, o którym starał się zapomnieć. J.D. musi na nowo ułożyć sobie relacje ze swoją niełatwą rodziną, w tym ze zmagającą się z uzależnieniem matką Bev (Amy Adams). Wspominając swoją babkę Mamaw (Glenn Close), twardą i mądrą kobietę, która go wychowała, J.D. stopniowo zaczyna odkrywać i doceniać wpływ, jaki rodzina wywarła na jego życie.

„Maestro”

„Maestro”, nietuzinkowa historia nieposkromionej miłości na całe życie, opowiada o relacji dyrygenta i kompozytora Leonarda Bernsteina oraz Felicii Montealegre Cohn Bernstein, będąc jednocześnie hołdem dla życia, sztuki i rodziny.

„Rustin”

Bayard Rustin był architektem epokowego marszu na Waszyngton w 1963 roku oraz jednym z najznamienitszych aktywistów i organizatorów w historii. Nieustępliwie podważał autorytety oraz nigdy nie przepraszał za to, kim był, w co wierzył i kogo pragnął. Przeszedł do historii, po czym świat o nim zapomniał. „Rustin” to film wyreżyserowany przez George’a C. Wolfe’a, zdobywcę nagrody DGA oraz pięciokrotnego laureata nagrody Tony, z uhonorowanym nagrodą Emmy Colmanem Domingo w roli głównej. Ukazuje życie wyjątkowego człowieka, który wraz z Martinem Lutherem Kingiem Jr., Adamem Claytonem Powellem Jr. i Ellą Baker odważył się marzyć o lepszym świecie i zainspirował ludzi do marszu ku wolności.

„Brian Banks”

Oparta na autentycznych wydarzeniach historia Briana Banksa – wschodzącej gwiazdy amerykańskiego futbolu, który został niesłusznie skazany za gwałt na koleżance z klasy. Po pięciu latach spędzonych w więzieniu, jego oskarżycielka przyznała się do fabrykowania dowodów. Banks został całkowicie oczyszczony z zarzutów. Dziś sam walczy o prawa osób, które stały się ofiarami wymiaru sprawiedliwości.

„Najpierw zabili mojego ojca”

Ekranizacja wspomnień pisarki i działaczki na rzecz praw człowieka Loung Ung, której udało się przeżyć krwawy reżim Czerwonych Khmerów (1975-1978). Historię oglądamy oczami małej Ung w wieku od piątego do dziewiątego roku życia, w czasie, gdy Czerwoni Khmerzy przejmują władzę w kraju. Film przedstawia niezłomnego ducha i poświęcenie Loung i jej bliskich, którzy robią wszystko, żeby pozostać razem, nawet na przekór straszliwemu reżimowi.

„Ojciec Stu”

Bezlitośnie szczera, zabawna i podnosząca na duchu opowieść o poszukiwaniu celu w najbardziej nieoczekiwanym miejscu. Po przeżyciu strasznego wypadku motocyklowego Stuart Long (Mark Wahlberg) zastanawia się, czy może wykorzystać swoją drugą szansę, aby pomóc innym odnaleźć ich drogę – co doprowadza tego byłego boksera-amatora do zaskakującej realizacji, że powinien zostać księdzem. Pomimo przerażającego kryzysu zdrowotnego i sceptycyzmu urzędników kościelnych oraz jego zrażonych rodziców (Mel Gibson i Jacki Weaver), Stu z odwagą i współczuciem realizuje swoje powołanie, inspirując nie tylko najbliższych, ale i niezliczone rzesze innych osób.

„Nyad”

Oparty na niesamowitej prawdziwej historii o wytrwałości, przyjaźni i triumfie ludzkiego ducha film „NYAD” to kronika pasjonującego rozdziału w życiu światowej klasy sportsmenki Diany Nyad. Trzy dekady po zrezygnowaniu z udziału w maratonach pływackich na rzecz kariery wybitnej dziennikarki sportowej, w wieku 60 lat, Diana (w tej roli czterokrotnie nominowana do Oscara Annette Bening) postanawia spełnić swoje odwieczne marzenie — pokonać wpław liczącą 177 kilometrów trasę z Kuby na Florydę, często nazywaną „Everestem pływania”. Pragnąc zostać pierwszym człowiekiem, który pokona ten dystans bez klatki chroniącej przed rekinami, Diana rozpoczyna ekscytującą, czteroletnią podróż ze swoją najlepszą przyjaciółką i trenerką Bonnie Stoll (w tej roli dwukrotna zdobywczyni Oscara Jodie Foster) oraz oddanym zespołem żeglarskim.

„Shirley”

„Shirley” opowiada historię Shirley Chisholm, politycznej legendy i pierwszej czarnej kongresmenki, oraz jej pionierskiego udziału w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Film jest kroniką jej odważnej, przełomowej kampanii prezydenckiej z 1972 roku.

„O chłopcu, który ujarzmił wiatr”

Wbrew przeciwnościom losu trzynastolatek z Malawi opracowuje niekonwencjonalny sposób, by ocalić swoją rodzinę i wioskę przed głodem. Na podstawie prawdziwej historii Williama Kamkwamby.

„Pływaczki”

Yusra i Sarah uciekają z ogarniętej wojną Syrii marząc o igrzyskach olimpijskich.

„Mocny temat”

Ten inspirowany prawdziwymi wydarzeniami dramat przedstawia kulisy bezkompromisowego dziennikarstwa, które zaowocowało wstrząsającym wywiadem i kompromitującym występem księcia Andrzeja w programie BBC Newsnight. Od napięcia towarzyszącego trudnym negocjacjom producentki Sam McAlister z pałacem Buckingham aż po oszałamiającą potyczkę dziennikarki Emily Maitlis z księciem — ten film to opowieść o kobietach, które wykazały się ogromną odwagą i nie cofnęły się przed niczym, aby świat usłyszał tę historię.

„Zaginione dziewczyny”

Pewnej nocy niespodziewanie znika 24-letnia Shannan Gilbert. Jej matka Mari (w tej roli nominowana do Oscara Amy Ryan) rozpoczyna niełatwe poszukiwania, podczas których mierzy się z bolesną prawdą o córce i o sobie samej, a także z uprzedzeniami śledczych. Mari nie poddaje się jednak i postanawia odnaleźć Shannan za wszelką cenę. Podążając tropem córki kobieta trafia w sam środek hermetycznej społeczności mieszkającej w pobliżu odludnego skrawka wybrzeża Long Island. Odkrycia, których dokonuje, zmuszają organy ścigania oraz media do wzięcia pod lupę nierozwiązanych spraw zabójstw kilkunastu prostytutek — młodych kobiet, których historie Mari chce opowiedzieć całemu światu.

Czytaj też:

Netflix niebawem usunie te seriale i filmy. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzećCzytaj też:

10 najchętniej oglądanych filmów w historii Netflix. Uwielbiali je też Polacy