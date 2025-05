JuweFest 2025: Festiwal, który mówi językiem młodych

Z udziałem największych nazwisk polskiej sceny muzycznej, artystów street-artowych, twórców cyfrowych, sportowców oraz psychologów – JuweFest redefiniuje ideę festiwalu XXI wieku. Nie jest kolejnym letnim wydarzeniem dla młodzieży, to nowoczesna platforma dialogu, przeżyć i wspólnoty, której głównym celem jest odpowiedź na rzeczywiste potrzeby młodego pokolenia – społeczne, emocjonalne, kulturowe i edukacyjne. Dlaczego JuweFest ma szansę stać się najgłośniejszym wydarzeniem sezonu? Bo młodzi potrzebują więcej niż imprezy. Młodzież żyje dziś w świecie pełnym kontrastów – globalna dostępność informacji i technologii idzie w parze z narastającą samotnością, lękiem i presją. Z raportu „Młode Głowy” wynika, że ponad 40% uczniów w Polsce doświadcza objawów depresji, a 75% ma trudności w budowaniu trwałych relacji. JuweFest powstał właśnie po to, by dać przestrzeń autentycznego kontaktu, wsparcia i inspiracji.

„Zależało nam na tym, by stworzyć coś więcej niż festiwal. Chcieliśmy zbudować wspólnotę, w której każdy młody człowiek – niezależnie od tego, czy przyjdzie posłuchać muzyki, wziąć udział w warsztatach, poczuje, że jest ważny, wysłuchany i zauważony” - mówi Jan Szymanowicz, rzecznik prasowy wydarzenia.

6 stref i cel: przeżyć coś, co zostaje na długo

Na uczestników czeka aż sześć stref tematycznych, odpowiadających różnym zainteresowaniom i potrzebom:

– JuweMusic – 2 sceny muzyczne na jednej topowi artyści druga to miejsce dla debiutantów. Wśród artystów:

Piątek, 23 maja

– DJ Akun,

– Jamal,

– Mezo & Liber,

– Modelki,

– Skolim,

– Kaz Bałagane,

– DJ Booguta.

Sobota, 24 maja

– DJ Zimny Gulasz,

– Filip Lato,

– Przebiśniegi,

– Big Cyc,

– Dre$$Code,

– Zeamsone,

– Paktofonika,

– JuweArt – street art i twórcze warsztaty,

– JuweFilm – kino plenerowe i poruszające historie w ramach Festiwalu Filmowego,

– JuweTech – tu zderzymy się z najnowsza technologią i pokażemy w którym kierunku idzie AI,

– JuweSport – turnieje i sportowa integracja,

– JuweCare – psychowellbeing, warsztaty i konsultacje.

Ważnym elementem wydarzenia będzie strefa JuweCare, w której odbywać się będą spotkania z psychologami, trenerami zdrowia psychicznego. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach na temat radzenia sobie ze stresem, budowania relacji czy wzmacniania samoświadomości. Co ważne, strefa JuweCare nie kończy się po dwóch dniach festiwalu. Partnerzy wydarzenia zadbali o to, by uczestnicy mogli skorzystać ze wsparcia również po jego zakończeniu – przez kontakt z psychologami i terapeutami w ramach akcji kontynuacyjnych we współpracy z uczelniami.

JuweFest to przykład inicjatywy, w którą zaangażowali się nie tylko samorządowcy i instytucje publiczne, ale również liczne środowiska akademickie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

Juwecare to również punkt startowy dla szerszej inicjatywy: kampanii społecznej #dobrzeżeJesteś – ogólnopolskiej platformy edukacyjno-wspierającej, której celem jest przełamywanie tabu wokół zdrowia psychicznego wśród młodzieży i młodych dorosłych. JuweCare realizowane jest przy współpracy z Telewizją Polską i patronatem Ministerstwa Zdrowia, które wspierają ideę promowania zdrowia psychicznego wśród młodego pokolenia.

Emocje, które zostają

Szczególne znaczenie ma udział warszawskich uczelni wyższych, które nie tylko wspierają wydarzenie organizacyjnie, ale współtworzą program merytoryczny. Wśród zaangażowanych uczelni są: Uniwersytet SWPS, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych, Akademia Sztuki Wojennej, Uczelnia Łazarskiego Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna oraz Samorząd Akademii Leona Koźmińskiego.

Centralnym miejscem prezentacji akademickiego zaangażowania będzie Strefa Campusowa. To miejsce, w którym uczelnie zaprezentują swoje unikalne atrybuty. W ramach strefy znajdzie się również scena prelekcyjna, na której przez dwa dni odbywać się będą spotkania z wyjątkowymi gośćmi: ambasadorami ważnych projektów społecznych, przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, psychologami z SWPS, ekspertami Fundacji Twarze Depresji, a także aktorami, muzykami i ambasadorami zaangażowanymi w działania na rzecz zdrowia psychicznego, edukacji i rozwoju młodych ludzi.

„Zaangażowanie środowiska akademickiego to dla nas ogromna wartość. Struktury organizacyjne festiwalu, to studenci reprezentujący uczelnie partnerskie, którzy realnie współtworzą program wydarzenia, z myślą o rozwoju projektu jak i przyszłości młodego pokolenia” – podkreśla Jan Szymanowicz.

Zamiast „kup coś” – „przeżyj coś”. JuweFest odpowiada na potrzeby pokolenia Z, które – jak pokazują badania Vitreous Worldwide dla Mastercard – szuka emocji, doświadczeń i autentyczności. JuweFest to więcej niż weekendowy festiwal. To manifest młodego pokolenia. Pokolenia, które nie boi się zadawać trudnych pytań, ale chce też żyć pełnią życia.

JuweFest 2025 to nowoczesne wydarzenie studenckie, które redefiniuje pojęcie juwenaliów, łącząc muzykę, sztukę i niezapomniane emocje w jedno energetyczne doświadczenie. To przestrzeń, w której kampusy się integrują, pasje przenikają, a kreatywność wykracza poza utarte schematy. Pierwsza edycja festiwalu to zaproszenie do świata, gdzie każdy set DJ-a, każdy mural i każdy afterparty tworzą wspomnienia, które zostaną z uczestnikami na długo. JuweFest to nie tylko koncerty z udziałem topowych headlinerów i ognista scena – to także miejsce wymiany inspiracji, narodzin nowych idei i budowania społeczności bez granic.

Więcej szczegółów na temat festiwalu JuweFest:

Strona internetowa: https://juwefest.pl/