Najlepsze thrillery oryginalne Netflix. Lista dla miłośników gatunku

„Fractured”



Po tym, jak żona i ranna córka znikają z izby przyjęć, mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania. Wkrótce dochodzi do wniosku, że szpital coś ukrywa.



„Rytuał”



Czwórka dawnych przyjaciół, którzy ostatnio rzadko się widują, wybiera się do Szwecji na wędrówkę po górach - być może ich ostatnią.



„Tyler Rake: Ocalenie”



Nieustraszony najemnik podejmuje się najbardziej niebezpiecznej misji w swojej karierze – musi uratować porwanego syna pewnego biznesmena.



„Gra Geralda”



Przez perwersyjne seksualne gierki męża Jessie - przykuta do łóżka na odludziu - doświadcza dziwnych wizji, poznaje mroczne sekrety i staje przed dramatycznym wyborem.



„Shimmer Lake”



Odwrócona w czasie fabuła tego mrocznego thrillera kryminalnego śledzi poczynania lokalnego szeryfa badającego sprawę szajki rabusiów, do której należy jego brat.



„In the Tall Grass”



Przemierzające Kansas rodzeństwo słyszy wołanie o pomoc. Szukając źródła dźwięku, gubi się w wysokiej trawie.



„Opiekunka”



Młody chłopiec szpiegując swoją opiekunkę odkrywa, że należy ona do satanistycznej sekty.



„Nie otwieraj oczu”



W obliczu nieznanej, śmiercionośnej siły matka z małymi dziećmi desperacko walczy o przetrwanie.



„1922”



Rolnik przyznaje się do zabójstwa żony, jednak ta śmierć stanowi raptem początek makabrycznej historii. Film na podstawie opowiadania Stephena Kinga.



„Rebirth”



Spokojny przeciętniak Kyle spotyka szkolnego kumpla Zacka i daje się namówić na wyjazdowe warsztaty samorozwoju, by przeżyć szaloną przygodę pełną namiętności i przemocy.



„Cam”



Alice robi kamerkowe pokazy, mając obsesję popularności w Internecie. Gdy kolejny raz nie udaje jej się zalogować na swój profil, odkrywa, że ma swoją replikę.



„Clinical”



Lekarkę dopadają traumatyczne wspomnienia z przeszłości, gdy do jej gabinetu psychiatrycznego trafia pacjent oszpecony w wyniku wypadku.



„Winni”



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Powstrzymać mrok”



Emerytowany badacz wilków udaje się do odległej miejscowości na Alasce, żeby wyjaśnić sprawę zaginięcia dziecka.



„Kaliber”



Przyjaciele podróżują do odosobnionej szkockiej wioski na weekendowe polowanie. Gdy jeden z nich przypadkowo zabija dziecko, drugi decyduje się również oddać strzał.



„Grzechotnik”



Samotna matka musi popełnić przerażający czyn, aby odwdzięczyć się tajemniczej nieznajomej, która uratowała życie jej córki ukąszonej przez jadowitego węża.



„Apostoł”



Mężczyzna stara się uratować swoją siostrę z rąk religijnej sekty.



„Zanim się obudzę”



Małżeństwo adoptuje chłopca, którego sny i koszmary urzeczywistniają się. By ochronić rodzinę, para próbuje dotrzeć do źródła lęków syna.



„You Get Me”



Po nocy spędzonej z nowo poznanym chłopakiem, Tylerem, Holly ogarnia niezdrowa obsesja na jego punkcie. Przenosi się do jego liceum i próbuje kontynuować ich „związek".

