„Beau Is Afraid” Ariego Astera ze zwiastunem. Zobaczcie Joaquina Phoenixa w nowej roli

Film jest trzecią współpracą Ariego Astera z A24. Wcześniej znany reżyser tworzył tam między innymi „Midsommar” i „Hereditary”. Ponieważ Aster jest głównie twórcą świetnych horrorów, tego samego spodziewaliśmy się po „Beau Is Afraid”. Emocje generował też sam fakt obsadzenia w projekcie Joaquina Phoenixa, który niedawno otrzymał zasłużonego Oscara za kreacje tytułowego bohatera w „Jokerze”. Z krótkiego opisu fabuły udostępnionego w sieci dowiedzieliśmy się, że najnowszy projekt Astera opowie o jednym z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorców wszechczasów na przestrzeni dziesięcioleci jego kariery. Gdy w sieci pojawiły się pierwsze plakaty filmu, zobaczyliśmy z kolei jak na potrzeby filmu Joaquina Phoenixa odmłodzono, co zwiększyło tylko niepokój i ciekawość fanów.

„Beau Is Afraid”. O czym jest film?

Po premierze zwiastuna wiemy już, że „Beau Is Afraid” gatunkowo ląduje gdzieś pomiędzy horrorem a niezależnym filmem przygodowym. Trailer rozpoczyna się niepokojącym momentem z dzieciństwa głównego bohatera, kiedy wraca myślami do swoich skomplikowanych relacji z matką. Później słyszymy popowe rytmy z lat 80. i są one zestawione ze scenami, w którym Beau stawia czoła surrealistycznej i strasznej rzeczywistości, która jest mieszanką akcji i animacji. Na końcu słyszymy, że „z najmroczniejszych lęków rodzi się największa przygoda”.

Imponująca obsada filmu obejmuje oprócz Joaquina Phoenixa legendy Broadwayu jak Nathan Lane czy Pattie LuPone. Zagrali także między innymi Amy Ryan, Kylie Rogers, Parker Posey, Stephen McKinley Henderson, Denis Menchet, Hayley Squires, Michael Gandolfini oraz Zoe Lister-Jones.

Ari Aster ponownie reżyseruje obraz na podstawie swojego scenariusza. Operatorem jest Paweł Pogorzelski, a montażystą Lucian Johnston. Trio spotykało się przy „Midsommar” i „Hereditary”.

Premiera filmu „Beau Is Afraid” zaplanowana jest na 21 kwietnia 2023 roku.