Co oglądają Polacy na Netflix? Lista najpopularniejszych filmów

10. „Osobliwość”



Rok 1862. Dręczona przeszłością pielęgniarka wyjeżdża z Anglii do odległej irlandzkiej wioski, aby zbadać sprawę pewnej dziewczynki i jej rzekomo cudownego postu.



9. „Święta z tobą”



Wypalona gwiazda popu Angelina ucieka do małego miasteczka w stanie Nowy Jork, aby spełnić marzenie młodej fanki. Tam znajduje nie tylko inspirację do ożywienia swojej kariery, ale też szansę na prawdziwą miłość.



8. „Gwiazdka w pałacu”



Królewski romans może być idealnym prezentem świątecznym dla trenerki łyżwiarstwa figurowego. Tylko jak wybrać pomiędzy zagraniczną miłością a wymarzoną karierą w kraju?



7. „Niezapomniane święta”



Rozpuszczona dziedziczka traci pamięć po wypadku narciarskim i trafia pod skrzydła właściciela górskiego pensjonatu i jego córki.



6. „Święta na jemiołowej farmie”



Wdowiec, który otrzymał w spadku farmę, nie za bardzo cieszy się z takiego prezentu świątecznego. Za to jego dzieci już knują plan, jak zostać na wsi na dobre.



5. „Pacjent”



Alan Strauss jest terapeutą uwięzionym przez pacjenta, który okazuje się seryjnym mordercą. W obliczu uciekającego czasu Alan desperacko walczy, by powstrzymać Sama, zanim stanie się współwinny dokonywanych przez niego morderstw lub, co gorsza, sam stanie się celem ataku.



4. „Kraina snów”



Młoda dziewczyna wraz z pół-człowiekiem-pół-potworem wyrusza na poszukiwania swojego zaginionego ojca w mistycznej krainie snów.



3. „Pływaczki”



Yusra i Sarah uciekają z ogarniętej wojną Syrii marząc o igrzyskach olimpijskich.



2. „Dziennik Noel”



Podczas świątecznych porządków w domu rodzinnym pisarz spotyka kobietę poszukującą matki. Czy stary dziennik okaże się kluczem do ich przeszłości i serc?



1. „Plan lekcji”



Po śmierci nauczyciela jego przyjaciel i były policjant podejmuje pracę w szkole, aby zmierzyć się z gangiem podejrzewanym o jego zabójstwo.

