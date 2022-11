Pierwsze świąteczne filmy już w HBO Max. Serwis podaje nowości

Od dzisiaj w HBO Max dostępne są filmy „Świąteczna tajemnica”, „Żurawinowe święta” czy „Świąteczne Harmony”, a kolejne świąteczne tytuły pojawiać się będą w serwisie w ciągu najbliższych tygodni. Co obejrzymy? Oto pełna lista nowości.

„8-bitowe Święta” – już dostępny



Zabawne i szczere spojrzenie na przygody z czasów dzieciństwa. Akcja tej opowieści rozgrywa się na przedmieściach Chicago pod koniec lat 80, a jej bohaterem jest dziesięcioletni Jake Doyle, który stara się zdobyć na Boże Narodzenie najnowszy i najlepszy system gier wideo. W filmie występują Neil Patrick Harris i Winslow Fegley jako dorosły i młody Jake, June Diane Raphael, David Cross i Steve Zahn.



„Hollywoodzkie święta” – 1 grudnia



Jessica, reżyserka w Hollywood, znana jest ze swoich świątecznych filmów. Kiedy pewnego dnia szef stacji, Christopher, grozi wstrzymaniem produkcji, Jessica nie tylko próbuje uratować swój najnowszy świąteczny obraz, ale również właściwie w nim żyje!



„Świąteczny walc” – 23 grudnia



Po odwołaniu ślubu, który miał się odbyć w Boże Narodzenie, instruktor tańca pomaga Avery, niedoszłej pannie młodej, zmierzyć się z jej życiowymi lękami i spełnić marzenie o nauce tańca.



„Żurawinowe święta” – już dostępny



Para żyjąca w separacji udaje w ogólnokrajowej telewizji, że są szczęśliwym małżeństwem. Wszystko po to, aby wspomóc bożonarodzeniowy festiwal w mieście i ich własną firmę. Jednak ich odnowiona relacja szybko zostaje wystawiona na próbę.



„Świąteczna tajemnica” – już dostępny



Sto lat temu mały chłopiec w Pleasant Bay w stanie Oregon odkrył magiczne dzwonki Świętego Mikołaja, przynosząc dobrobyt i spokój małemu miasteczku. Teraz, zaledwie kilka dni przed Bożym Narodzeniem, dzwonków brakuje, a grupa nieustraszonych dzieciaków musi znaleźć dzwoneczki i przywrócić świąteczną magię Shelter Bay i jej mieszkańcom.



„Świąteczny prezent pod choinkę” – już dostępny



Dorosły już Ralphie powraca w kontynuacji świątecznego hitu Prezent pod choinkę. Tym razem bohater już jako ojciec musi poradzić sobie ze świętami Bożego Narodzenia i wszystkim, co się z nimi wiąże.



„Dickens na Święta” – 23 grudnia



Po próbach zaistnienia na Broadwayu w roli reżyserki, Cassie wraca do swojego rodzinnego miasta, Dickens. Po powrocie przydzielona zostaje do wyreżyserowania lokalnej adaptacji „Opowieści wigilijnej”.



„Święta na farmie” – 23 grudnia



Clementine Jones jest australijską autorką, której autobiograficzna książka o życiu na farmie w Queensland zostaje przyjęta przez wielkie wydawnictwo London & London. Prawda jest jednak taka, że „Clementine" to tak naprawdę Emmy Jones, kobieta z Nowego Jorku, która oparła fabułę książki na dziennikach swojej zmarłej matki. Kiedy wydawca ogłasza, że przed podpisaniem umowy przyjedzie do Australii poznać „Clementine", Emmy musi dziać...

