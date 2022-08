Nowości na HBO Max we wrześniu. Sprawdźcie, co obejrzycie!

W serwisie pojawią się też nowy animowany serial dla dorosłych „Dziesięcioletni Tom” czy ostatni sezon programu „Saturday Night Live”. Dla miłośników dokumentów, ale i muzyki, przygotowana została premiera serialu dokumentalnego „Moje życie w Rolling Stonesach”. Wśród premier filmowych nie zabraknie takich produkcji jak „Elvis”, „Licorice Pizza” czy „Supernova”, a także klasyki filmowej jak np. Top Gun. Sprawdźcie listę wybranych nowości września oraz rozpiskę na pierwsze dwa tygodnie nadchodzącego miesiąca.

Programy i seriale



Dziesięcioletni Tom (Ten Year Old Tom) – nowy serial animowany Max Original opowiada o wzlotach i upadkach zwykłego chłopca, który ciągle dostaje błędne wskazówki od otaczających go dorosłych, bo oni przecież „chcą dobrze” – premiera: 1 wrześniaDurrellowie I-IV (The Durrells I-IV) - zmęczona angielską rzeczywistością rodzina Durrelów postanawia zmienić klimat i przenieść się na bajeczną wyspę Korfu – premiera: 1 wrześniaWszyscy kłamią (You Shall Not Lie) – spokojna codzienność nadmorskiego Belmonte zostaje zakłócona, gdy seks-taśma nauczycielki z miejscowego liceum i ucznia wypływa i wznieca pożar w mieście - premiera: 1 wrześniaKrólowe Berlina (Para - We Are King (aka Wir Sind King)) – cztery najlepsze przyjaciółki: Jazz, Fanta, Hajra i Rasaq wychowały się na ulicach niebezpiecznego Berlina. U progu dorosłości spoglądają w niepewną przyszłość - premiera: 2 wrześniaSaturday Night Live XLVII – najnowszy sezon jednego z największych programów komediowych wszech czasów - premiera: 3 wrześniaRick i Morty VI (Rick and Morty VI) – w nowym sezonie naszych bohaterów zastajemy tam, gdzie widzieliśmy ich po raz ostatni - są w kiepskiej formie i wygląda na to, że szczęście się od nich odwróciło. Czy uda im się stanąć na nogi, by wyruszyć na spotkanie kolejnych przygód? – premiera: 5 wrześniaParaiso II (Paraiso II) - Levante, 1992 rok. Trzy piętnastolatki - Sandra, Eva i Malena - znikają bez śladu z pewnego klubu. Brat Sandry wraz z najlepszymi przyjaciółmi rozpoczyna własne śledztwo. Odkrywają, że ci, którzy przetrzymują jego siostrę, nie są z tego świata – premiera: 7 wrześniaMarzenia o Manhattanie II (Bridge and Tunnel II) - lata 80. Trójka przyjaciół, którzy niedawno skończyli studia i znają się od dziecka, realizuje swoje marzenia na Manhattanie, ale nadal ma ogromny sentyment do rodzinnego, robotniczego miasteczka na Long Island. Mają głowy pełne marzeń… – premiera: 8 wrześniaGłosuj na Juana I-III (Vote for Juan (Vota Juan) I-III) – „Szukali poważnego, charyzmatycznego polityka. DOSTALI JUANA”. Hiszpański serial komediowy – premiera: 8 wrześniaOstry dyżur XI (ER XI) – kultowy już serial opowiadający o pracy izby przyjęć fikcyjnego miejskiego szpitala County General i życiu jego oddanych lekarzy. W obsadzie m.in. Noah Wyle, Maura Tierney, Sherry Stringfield czy George Clooney – premiera: 9 wrześniaSprawa idealna VI (The Good Fight VI) – najnowszy i finałowy sezon serialu prawniczego z Christine Baranski w roli wziętej prawniczki Diane Lockhart - premiera: 9 wrześniaMood (Mood) – serial śledzący losy Saszy – dziewczyny, która chciałaby zostać piosenkarką, ale pali marihuanę i nigdy nigdzie się nie spieszy. Jest dwudziestopięciolatką z East Endu, która ma negatywne saldo w banku i skłonność do muzycznego fantazjowania - premiera: 9 wrześniaEagleheart (Eagleheart) - oficer Chris Monsanto walczy z przestępczością z pomocą swoich dwóch wspólników: nierozgarniętego Bretta oraz przestrzegającą wszelkich zasad Susie. Mierzą się z przemytnikami narkotyków, złodziejami dzieł sztuki, porywaczami oraz oszustami – premiera: 14 wrześniaOpowieść podręcznej V (Handmaid's Tale V) – Elisabeth Moss w dystopijnej opowieści o świecie, w którym kobiety zostały całkowicie podporządkowane władzy. W nowym sezonie June musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów. Stara się też na nowo zdefiniować swoją tożsamość i cel. Owdowiała Serena próbuje natomiast poprawić swoją pozycję w Toronto, gdy wpływy Gileadu rosną w Kanadbrazie - premiera: 15 wrześniaMamuśka I-VIII (Mom I-VIII) – Christy jest samotną matką, której na nowo odkryta trzeźwość dała możliwość jasnego spojrzenia na swoje życie... i nie jest to przyjemny widok. Teraz kobieta musi stawić czoła latom lekkomyślnych decyzji, aby zapewnić lepsze życie sobie i swoim dzieciom – premiera: 15 września



Wybrane filmy:





Top Gun (1986) - Tom Cruise jako utalentowany pilot, który zakochuje się w swojej instruktorce z elitarnej jednostki lotniczej – premiera: 1 wrześniaCórka trenera – Jacek Braciak jako surowy ojciec, który projektuje swoje ambicje na utalentowaną sportowo córkę - premiera: 1 wrześniaJedz, módl się, kochaj (Eat, Pray, Love) – niezwykła opowieść z nagrodzoną Oscarem Julią Roberts w roli kobiety sukcesu, która pewnego dnia postanawia rzucić wszystko i wyruszyć w podróż życia. Film na podstawie autobiograficznej powieść Elizabeth Gilbert - premiera: 1 wrześniaElvis – film opowiada o życiu i twórczości Elvisa Presleya (Austin Butler), widzianych z perspektywy jego skomplikowanych relacji z enigmatycznym menadżerem „Pułkownikiem” Tomem Parkerem (Tom Hanks) - premiera: 2 wrześniaPodróże Samuela (Samuel's Travels) – cudzoziemiec szuka swojego biologicznego ojca na łotewskiej wsi, kiedy przypadkowo potrąca samochodem prosiaka. Córka hodowcy świń namawia go do spędzenia nocy na farmie, gdzie mężczyzna staje się niewolnikiem – premiera: 2 wrześniaMalarz szyldów (City On The River (Aka. The Sign Painter) – łotewska tragikomedia o młodym artyście, który jest świadkiem zmian politycznych okresu II wojny światowej. Gdy brutalne reżimy pojawiają się i znikają, jego kraj, wioska, lud, a nawet jego serce zostają wciągnięte w nieubłagany wir historii – premiera: 3 wrześniaAmerican Underdog (American Underdog) – historia sportowca Kurta Warnera, który przeszedł drogę od zapełniania półek w supermarkecie do dwukrotnego mistrzostwa NFL, tytułu mistrza Super Bowl i pozycji rozgrywającego w Hall of Fame – premiera: 4 wrześniaWyjście Camili (Camila Comes Out Tonight) – gdy jej babcia zaczyna chorować, Camila zostaje zmuszona do przeniesienia się do Buenos Aires. Opuszcza przyjaciół oraz liberalne liceum i musi odnaleźć się w tradycyjnej instytucji, gdzie jej buntowniczy charakter staje się problemem – premiera: 4 wrześniaOstatnia egzekucja (The Last Execution) – zwabiony propozycją prestiżowej profesury ambitny naukowiec zostaje wciągnięty do pracy w Stasi. Dramat historyczny inspirowany historią życia i śmierci Wernera Teske, ostatniego więźnia straconego w byłej NRD - premiera: 7 wrześniaMiara zemsty (Measure Of Revenge) – kiedy słynny syn Lilian Cooper nagle umiera z powodu rzekomego przedawkowania, kobieta rozpoczyna własne śledztwo. Z pomocą byłej dilerki narkotyków syna, bohaterka za wszelką cenę szuka odpowiedzi, sprawiedliwości oraz zemsty – premiera: 9 wrześniaStep Up - Taniec zmysłów (Step Up) - Tyler dorasta na pełnych kłopotów ulicach Baltimore. Problem z prawem zmusza chłopaka do pracy na rzecz społeczności lokalnej w szkole artystycznej. Tam poznaje primabalerinę o imieniu Nora, a jego życie zmienia się o 180 stopni. Channing Tatum i Jenna Dewan w rolach głównych – premiera: 10 wrześniaStep Up 2 (Step Up 2)- Kiedy zbuntowana tancerka uliczna Andie trafia do elitarnej Maryland School of the Arts, łączy siły z najgorętszym tancerzem w szkole, aby wziąć udział w podziemnej bitwie tanecznej Baltimore znanej jako The Streets – premiera: 10 wrześniaMarmaduke - pies na fali (Marmaduke (2010)) – kiedy Marmaduke, ogromny nastoletni pies, przeprowadza się wraz z rodziną do nowej dzielnicy w hrabstwie Orange w Kalifornii, odkrywa, że dopasowanie do swoich nowych czworonożnych przyjaciół nie zawsze jest łatwe - premiera: 10 wrześniaLicorice Pizza (Licorice Pizza) – historia Gary'ego Valentine'a i Alany Kane, gdy dorastają i zakochują się w sobie w dolinie San Fernando. Dramat o dojrzewaniu, którego akcja rozgrywa się w 1973 roku i pokazuje, jak zdradziecka potrafi być pierwsza miłości – premiera: 11 wrześniaNiespokojni (The Restless) – Damien jest odnoszącym sukcesy artystą, który jest żonaty z restauratorką mebli. Pomimo swojej dwubiegunowości bohater stara się układać życie z ukochaną, wiedząc, że może nigdy nie być w stanie dać jej tego, czego ona pragnie – premiera: 11 wrześniaOdbicie (Reflection) – w 2014 roku ukraiński chirurg zaciąga się do walki z rosyjskimi siłami zbrojnymi w regionie Donbasu, gdzie zostaje schwytany. Jako jeniec wojenny jest świadkiem przerażających scen upokorzenia i przemocy w wykonaniu rosyjskich najeźdźców – premiera: 11 wrześniaSupernova - Colin Firth oraz Stanley Tucci jako para z wieloletnim stażem, która po śmiertelnej diagnozie u jednego z nich, podróżuje po Anglii swoim starym kamperem, odwiedzając przyjaciół, rodzinę i miejsca ze swojej przeszłości – premiera: 13 września



Dla dzieci:





Jak wytresować smoka (How To Train Your Dragon) - historia młodego Wikinga, który przeciwstawia się tradycji i zaprzyjaźnia się z jednym ze swoich najgroźniejszych wrogów – dzikim smokiem. Razem walczą z przeciwnościami losu, aby ocalić swoje dwa światy - premiera: 1 wrześniaPocoyo IV, odc. 28-53 – premiera: 10 września



Wybrane dokumenty:





Moje życie w Rolling Stonesach (My Life as a Rolling Stone) – serial dokumentalny przedstawiający niezwykłe, ekscytujące historie każdego z członków zespołu The Rolling Stones sugestywnie opowiadane, dzięki ekskluzywnym wywiadom z zespołem i innymi gwiazdami rocka – premiera: 7 września

