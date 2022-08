Dokumenty, które wbiją was w fotel. Podpowiadamy, co warto obejrzeć

„Psychika mordercy” – HBO Max



Dokument wyreżyserowany i wyprodukowany przez zdobywcę Oscara Aleksa Gibneya przedstawia psychiatrę sądową dr Dorothy Otnow Lewis, która spędziła życie badając wewnętrzne życie ludzi brutalnych i pracując z wieloma seryjnymi mordercami - w tym Arthurem Shawcrossem czy Tedem Bundym.



„Athlete A: Sport w cieniu skandalu” – Netflix



Dokument o gimnastyczkach molestowanych przez lekarza amerykańskiej kadry, Larry'ego Nassara, oraz o reporterach, którzy ujawnili tę toksyczną sytuację. Oglądaj bez ograniczeń. W gronie gimnastyczek wypowiadających się w filmie są Maggie Nichols, Rachael Denhollander i Jamie Dantzscher.



„Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty” – Netflix



Serial dokumentalny przybliżający historie ofiar Jeffreya Epsteina i pokazujący, jak ten przestępca seksualny używał fortuny i wpływów w swojej potwornej działalności. Oglądaj bez ograniczeń. Reżyseria: Lisa Bryant. Serial powstał na podstawie bestsellera „Filthy Rich” autorstwa Jamesa Pattersona.



„Aaron Hernandez: W głowie mordercy” – Netflix



W tym serialu dokumentalnym znajomi Aarona Hernandeza, sportowcy i inne osoby zaangażowane w sprawę zastanawiają się, w jaki sposób ten futbolista stał się mordercą.



„Morderstwo w Madison” – HBO Max



3 marca 2010 roku samotna matka, Barbara Hamburg, została brutalnie zamordowana w pobliżu swojego domu w Madison w Connecticut, w okolicy zamieszkiwanej przez wyższą klasę średnią. Śledczy spekulowali, że morderstwo było zbrodnią z miłości, ale z braku wystarczających dowodów sprawa została zawieszona.



„Czego nauczyła mnie ośmiornica” – Netflix



Historia nietypowej przyjaźni pewnego filmowca i ośmiornicy zamieszkującej południowoafrykański las wodorostów, która zdradza mu tajemnice tego świata. Oglądaj bez ograniczeń. Ten nakręcony pod wodą dokument nominowanego do Emmy Craiga Fostera został w 2021 r. nagrodzony Oscarem.



„Powiedz mi, kim jestem” – Netflix



Gdy 18-letni Alex wybudza się ze śpiączki, w którą zapadł po wypadku motocyklowym, nie poznaje świata, który go otacza. Nie pamięta swojego domu, rodziców, a nawet własnego imienia. Wie jedynie, że osoba, która siedzi obok, to jego brat bliźniak, Marcus.



„Jane Fonda w pięciu odsłonach” – HBO Max



Aktorka w 21-godzinnym wywiadzie-rzece otwarcie opowiada o swoim życiu i popełnionych błędach. Wraca pamięcią do bolesnych wspomnień związanych z samobójstwem matki, emocjonalnie chłodnym ojcem, trwającą 30 lat walką z zaburzeniami odżywiania i trzema małżeństwami ze znanymi, diametralnie różnymi mężczyznami.



„Mamy to na taśmie” – HBO Max



Dokument przedstawiający historię Drew Dixon, producentki przebojów Method Man i Mary J. Blige, Estelle i Kanye Westa czy Whitney Houston. Była ona jedną z jedną z pierwszych Afroamerykanek, która w ramach ruchu #MeToo publicznie oskarżyła potentata hip-hopowego Russella Simmonsa o napaść seksualną.



„Tiger” – HBO Max



Obraz przedstawia intymny obraz cudownego dziecka, którego poświęcenie i obsesja na punkcie gry w golfa nie tylko przyniosły mu sławę i sukces. Sprawiły także, że poszedł on krętą drogą, która ostatecznie doprowadziła do jego legendarnego powrotu na szczyt i ogromnego zwycięstwa w 2019 roku.



„Farmaceuta” – Netflix



Rozczarowany bezradnością policji ojciec pomimo ryzyka odnajduje zabójcę i doprowadza do jego skazania. Jednak tragiczna śmierć uzależnionego syna wciąż nie daje Danowi spokoju, zwłaszcza gdy w jego aptece pojawia się coraz więcej młodych, zdrowych klientów realizujących recepty na silny lek przeciwbólowy oksykodon.



„Zła weganka: Historia sławy, oszustwa i ucieczki” – Netflix



Po ślubie z tajemniczym mężczyzną, twierdzącym, że może uczynić jej psa nieśmiertelnym, sławna wegańska restauratorka odkrywa, że życie wymyka się jej spod kontroli.



„Obsesja zbrodni” – HBO Max



Prawdziwa historia najbardziej poszukiwanego seryjnego mordercy w USA”. Jest to zapis śledztwa przeprowadzonego przez pisarkę i dziennikarkę Michelle McNamarę w sprawie brutalnych przestępstw popełnionych przez sprawcę nazwanego przez nią Golden State Killer (mordercą ze „złotego stanu”).



„Wynalazczyni: Dolina Krzemowa w kropli krwi” – HBO Max



Małą, czarną skrzynką o nazwie "Edison" która była w stanie wykonać 200 testów w ciągu kilku minut z jednej kropli krwi. Podobnie jak Mark Zuckerberg, Steve Jobs i sam Thomas Edison, Holmes zamierzała zburzyć i zrewolucjonizować branżę. Haczyk? Wszystko to było kłamstwem, a sam system okazał się być mistyfikacją.



„Jim i Andy” – Netflix



Jim Carrey wspomina swoją totalną przemianę w Andy'ego Kaufmana i zaprasza nas do rozważań nad sensem życia, rzeczywistością, tożsamością i karierą.



„Procesy w sprawie Gabriela Fernandeza” – Netflix



Po brutalnym morderstwie chłopca rozpoczyna się proces jego opiekunów i pracowników społecznych. Rodzą się pytania o systemową ochronę dzieci narażonych na przemoc.



„Kocham cię, teraz umieraj” – HBO Max



Dokument przedstawia sprawę samobójstwa nastoletniego Conrada Roya, które wstrząsnęło kilka lat temu amerykańskim społeczeństwem. Chłopak został zachęcony poprzez wiadomości tekstowe od swojej dziewczyny, siedemnastoletniej wówczas Michelle Carter, do odebrania sobie życia.



„Allen kontra Farrow” – HBO Max



Twórcy dokumentu nie skupiają się w nim wyłącznie na sensacyjnych doniesieniach, ale przedstawiają prywatny kontekst i kulisy jednego z największych i najbardziej publicznych skandali Hollywood - walki o prawa do opieki nad dziećmi, ujawnienia romansu Allena z córką Farrow, Soon-Yi, oraz późniejsze kontrowersje.



„Król tygrysów” – Netflix



Serial dokumentalny opowiadający o podziemnym świecie hodowców wielkich kotów, w którym spotkać można najbardziej ekscentrycznych ze wszystkich ekscentryków. Oglądaj bez ograniczeń. Ta drapieżna produkcja zdobyła globalną popularność i 6 nominacji do Emmy, w tym dla najlepszego serialu dokumentalnego.



„Niewinny człowiek” – Netflix



Składający się z 6 części serial dokumentalny "Niewinny człowiek" stanowi adaptację dzieła non-fiction autorstwa Johna Grishama pt. "Niewinny". Opowiada on o sprawie dwóch morderstw popełnionych w latach 80. XX wieku w miasteczku Ada w Oklahomie oraz o narosłych wokół niej kontrowersjach.



„Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta” – Netflix



Zniknięcie w 1982 roku pięknej i młodej Kathleen McCormack, zamordowanie w Beverly Hills kluczowego świadka w tej sprawie, brutalne morderstwo mężczyzny w Galveston w Teksasie – wszystkie te sprawy łączy osoba Roberta Dursta, męża Kathleen i sąsiada zabitego Teksańczyka.



„Schody” – Netflix



Trzymająca w napięciu historia z życia autora kryminałów, Michaela Petersona, którego oskarżono o zabójstwo żony, Kathleen, po tym jak znaleziono ją martwą u dołu schodów w ich domu. Następstwem oskarżenia była 16-letnia batalia sądowa.Czytaj też:

