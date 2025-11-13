Ogrodnik i Breszka w nowym hicie. TVP ujawnia szczegóły

Telewizja Polska rozpoczęła prace nad nową produkcją, która ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych tytułów przyszłego sezonu. „Felicità”, komediodramat z Laurą Breszką i Dawidem Ogrodnikiem, zabierze widzów w podróż między Polską a słoneczną Apulią.

Opowieść o kobietach, które walczą o siebie

Jak zapowiada TVP, „Felicità” to historia o kobietach, które „kochają, buntują się, upadają i podnoszą, by znów uwierzyć w siebie”. Twórcy podkreślają, że emocje w tym serialu mają być jak włoski temperament – gwałtowne, czułe i absolutnie prawdziwe.

Scenariusz oparto na dwóch powieściach – „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Między Polską a Apulią – historia Zośki i Oliwii

Główną bohaterką serialu jest Zośka (Laura Breszka), która wraz z siedemnastoletnią córką Oliwią (Klementyna Karnkowska) wyrusza do Apulii, by zmierzyć się z rodzinną tajemnicą i trudną przeszłością. W nowym, włoskim świecie bohaterki będą musiały przełamać własne uprzedzenia i nauczyć się ufać innym. Jak zapowiadają producenci, „to historia o dojrzewaniu do bliskości i o tym, że zrozumienie drugiego człowieka wymaga odwagi”.

Gwiazdorska obsada i włoski klimat

W serialu obok Laury Breszki i Dawida Ogrodnika wystąpią także Oriana Celentano, Alessandro Parrello, Eugenio Ricciardi, Alessandro Bressanello oraz Monika Mariotti – polska aktorka o włoskich korzeniach.

Obecnie ekipa filmowa realizuje zdjęcia w Polsce, natomiast wiosną przeniesie się na południe Włoch. Główne sceny powstaną w malowniczej Apulii, w okolicach Polignano a Mare – miejscu znanym z turkusowego morza i kamiennych uliczek pełnych światła.

„Felicità” – data premiery

„Felicità” ma liczyć 26 odcinków, które zostaną wyemitowane na antenie TVP1 jesienią 2026 roku. Producentem serialu jest Telewizja Polska, a za realizację odpowiada Golden Media Polska. Producentką kreatywną została Katarzyna Kalicińska, a reżyserią zajął się Makary Janowski.

