HBO Max dodaje nowości do swojej biblioteki. Oto, co pojawi się na platformie

HBO Max przedstawiło swoją nową ofertę – oto, jakie filmy, seriale, dokumenty i programy pojawią się na platformie już od 15 czerwca.

Nowe seriale i programy na HBO Max

„Primal” – serial Adult Swim; historia jaskiniowca i dinozaura, dla których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w brutalnym, pierwotnym świecie – premiera: 15 czerwca, cały sezon

„The Freak Brothers” – serial oparty na uznanym komiksie Gilberta Sheltona. Akcja produkcji rozgrywa się we współczesnym San Francisco. Bohaterami jest czterech kochających konopie, podróżujących w czasie freaków z późnych lat 60 – premiera: 17 czerwca, cały sezon

„Niepokorni” I-XI – William H. Macy w roli Franka Gallaghera, dumnego samotnego ojca sześciorga inteligentnych, pracowitych i niezależnych dzieciaków. Może nie przypominają żadnej znanej Ci rodziny, ale nie zamierzają przepraszać za to, że są dokładnie tym, kim chcą być – premiera: 22 czerwca

„Uśmiechnięci przyjaciele” – pracownicy niewielkiej firmy chcą dawać ludziom szczęście w tym dziwnym i zwariowanym świecie. W firmie pracują cyniczny Charlie i pracownik roku Pim, których zadaniem jest dzwonienie do ludzi, aby podnosić ich na duchu – premiera: 22 czerwca, cały sezon

„Birdgirl” II – w spin-offie Harveya Birdmana Judy Ken Sebben znana jako Birdgirl tworzy drużynę Birdteam do walki z przestępczością. Zadaniem ekipy jest cofnięcie wszystkich niebezpiecznych decyzji poprzedniego pokolenia i powstrzymanie spustoszenia, które się dokonało – premiera: 22 czerwca

„Goście” – pierwszego dnia pracy w policji Richarda, dwa statki kosmiczne rozbijają się w małym wiejskim miasteczku Pointe-Claire. Ta katastrofa jest pierwszym z serii tajemniczych wydarzeń… – premiera: 23 czerwca, cały sezon

„Pani sprzątająca” – Rosa jest samotną matką. Kobieta pracuje na dwa etaty, żeby zarobić na operację bardzo chorego syna, bez której chłopiec nie ma szans wyzdrowieć. Pewnej nocy kobieta otrzymuje zlecenie, żeby dokładnie posprzątać miejsce, w którym doszło do morderstwa – premiera: 23 czerwca

„Tuca & Bertie” II – animowany serial komediowy o najlepszych ptasich przyjaciółkach – wolnomyślicielce Tuce i niepewnej Bertie, które podróżują razem przez zmienne koleje życia – premiera: 24 czerwca

„Kroniki Gordity” – lata 80. XX wieku, 12-letnia Cucu Castelli i jej ekscentryczna rodzina opuszczają swój dom na Dominikanie i podejmują próbę odkrycia i zdefiniowania swojej wersji „amerykańskiego snu” w Miami – premiera: 24 czerwca

„Westworld” IV – mroczna odyseja o przeznaczeniu świadomej formy życia, stworzona przez Jonathana Nolana i Lisę Joy, powraca z nowym sezonem – premiera: 27 czerwca

„Mayans M.C”. IV – czwarty sezon serialu będącego kontynuacją nagradzanej produkcji pt. Synowie Anarchii. Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C. – premiera: 28 czerwca

„Robot Chicken” I-X – wyróżniony nagrodami Emmy satyryczny format wykonany animacją poklatkową autorstwa Matthew Senreicha i Setha Greena – premiera: 29 czerwca, wszystkie sezony

„Wybrani” I-V – thriller kryminalny o rzekomo zmarłym agencie CIA, Johnie Reesie. Wraz z tajemniczym miliarderem Haroldem Finchem zapobiega on brutalnym przestępstwom dzięki zaawansowanej technicznie inwigilacji i własnemu poczuciu sprawiedliwości – premiera: 29 czerwca, wszystkie sezony

Nowe odcinki seriali

„Przerwa z Sam Jay” II – drugi sezon talk show, w którym gospodyni Sam Jay zajmuje się najpopularniejszymi tematami kulturalnymi i społecznymi z mijającego tygodnia. Porusza takie kwestie, jak: rasa, polityka, nauka, celebryci, religia i wiele innych

„Miłość ponad czasem” – serial stworzony przez Stevena Moffata na podstawie popularnej powieści o tym samym tytule. Produkcja śledzi zawiłą i magiczną historię miłosną między Clare (Rose Leslie) oraz Henrym (Theo James), którzy jako małżeństwo borykają się z problemem… podróży w czasie – odcinek finałowy: 20 czerwca

„Kung Fu” II – Nicky, Amerykanka pochodzenia chińskiego, wyrusza w życiową podróż do odosobnionego klasztoru w Chinach. Po powrocie odkrywa, że jej rodzinne miasto zostało opanowane przez przestępczość i korupcję. Nicky wykorzystuje sztuki walki, żeby chronić swoją społeczność.

„Wampiry: Dziedzictwo” IV – serial o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.

„Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem” IX – dziewiąty sezon pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver. W programie prezentuje on swój własny punkt widzenia na wiele społecznych, politycznych i egzystencjalnych kwestii.

Filmy

„Ojciec panny młodej” – film Max Original z Andym Garcią i Glorią Estefan w jednych z głównych ról; para z wieloletnim stażem, Billy i Ingrid, są zaskoczeni, gdy ich najstarsza córka Sofia przyjeżdża do Miami z wizytą i przedstawia im nowego chłopaka oraz ich wspólne plany dotyczące życia w Meksyku – premiera: 16 czerwca

„Rewolucja przegranych kobiet” – ciężarna nastolatka postanawia zatrzymać dziecko po tym, jak jej przyjaciółka umiera podczas próby aborcji. Mierzy z problemami związanymi z byciem samotną matką w San Francisco lat 60. XX wieku. Film inspirowany prawdziwą postacią i piosenką Janis Joplin – premiera: 16 czerwca

„Perpetual Planet: Bohaterowie oceanów” – legendarna oceanografka Sylvia Earle i grupa prekursorskich naukowców morskich opowiadają historię niesamowitej pracy podjętej na całej planecie w celu ochrony delikatnego ekosystemu oceanów – premiera: 16 czerwca

„Mrok” – Kosowo po wojnie bałkańskiej. W domu otoczonym głębokim, ciemnym lasem mieszka Milica z mamą i dziadkiem. Gdy zapada noc, rodzina barykaduje się w swoim domu, przerażona mrokiem wyłaniającym się z lasu – premiera: 17 czerwca

„Przemytniczka” – Mani jest należącą do rdzennej społeczności studentką prawa, która wraca do swojej rezerwatu w Quebecu, by wesprzeć referendum dotyczące sprzedaży alkoholu. Stawia ją to w opozycji z Laurą, przemytniczką, która czerpie zyski z nielegalnego procederu – premiera: 17 czerwca

„Penguin Bloom: Niesamowita historia Sam Bloom” – Naomi Watts jako młoda matka, której rzeczywistość zmienia się za sprawą wypadku, w wyniku którego przestaje chodzić – premiera: 17 czerwca

„Rodzina Addamsów 2” – rodzina Addamsów powraca, aby ruszyć w rodzinną podróż przez Amerykę, podczas której muszą zmierzyć się z wieloma barwnymi postaciami – premiera: 18 czerwca

„The Square” – Christian jest szanowanym kuratorem muzeum sztuki współczesnej, do czasu, gdy jego kolejna instalacja, której celem jest zaproszenie przechodniów do altruizmu, wpędza zarówno go, jak i muzeum, w egzystencjalny kryzys – premiera: 19 czerwca

„Klient” – historia chłopaka, którego życie jest zagrożone po tym, jak natrafia na ważne informacje o morderstwie polityka. Jego prawniczka jest jedyną osobą próbującą ochronić go przed przedstawicielami mafii i FBI. Susan Sarandon i Tommy Lee Jones w rolach głównych. Na podstawie powieści Johna Grishama – premiera: 20 czerwca

„Zastępstwo” – Hiszpania, 1982. Młody policjant zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa swojego poprzednika w małym nadmorskim miasteczku. Śledztwo prowadzi go do grupy staruszków o nazistowskich korzeniach – premiera: 20 czerwca

„Nowi mutanci” – pięciu młodych ludzi, którzy mają szczególne moce, zostaje zmuszonych do poddania się leczeniu w tajnej instytucji. Widowiskowy film akcji na podstawie komiksu Marvela – premiera: 22 czerwca

„Pokolenie Momentum” – po raz pierwszy członkowie legendarnej grupy surferów nie tylko zgodzili się opowiedzieć przed kamerą swoją historię, ale udostępnili także filmowcom swoje archiwalne zdjęcia i nagrania – premiera: 23 czerwca

„Papierowe miasta” – opowieść o dojrzewaniu skupiająca się na nastolatku i jego enigmatycznej sąsiadce Margo. Dziewczyna wyciąga go na nocną eskapadę po mieście, po czym następnego dnia znika, pozostawiając po sobie jedynie tajemnicze wskazówki – premiera: 23 czerwca

„Czarna skrzynka” – młody, utalentowany analityk ma zadanie wyjaśnić przyczyny śmiertelnej katastrofy zupełnie nowego samolotu. Kiedy sprawa zostaje zamknięta, mężczyzna nie może oprzeć się wrażeniu, że coś jest nie tak z dowodami i rozpoczyna własne śledztwo – premiera: 24 czerwca

„Venom 2: Carnage” – Tom Hardy powraca na duży ekran jako Venom, jedna z najważniejszych i najbardziej złożonych postaci Marvela – premiera: 24 czerwca

„Fam” – grupa nastoletnich dziewcząt zostaje umieszczona w domu opieki z pracownikami socjalnymi. Choć mieszkają pod jednym dachem, nigdy się nie wybrały. To doświadczenie z oczywistych względów wywołuje wiele napięć – premiera: 25 czerwca

Amparo (Amparo) – samotna matka walczy o nastoletniego syna po tym, jak zostaje powołany do wojska i wysłany na front. Kobieta ściga się z czasem w społeczeństwie rządzonym przez mężczyzn, korupcję i przemoc. Nagrody na MFF w Cannes i Chicago – premiera: 25 czerwca

„Nahuel i magiczna księga” – Nahuel mieszka z ojcem w rybackim miasteczku, ale bardzo boi się morza. Pewnego dnia znajduje magiczną księgę, w której wydaje się znajdować rozwiązanie jego problemu. Niestety to tylko pułapka i mroczny czarodziej porywa jego ojca – premiera: 26 czerwca

„Pod ziemią” – Maxime jest młodym górnikiem. Kiedy pewnej nocy pod ziemią dochodzi do eksplozji, bohater schodzi na dół, zdesperowany, by uratować swoich kolegów – premiera: 27 czerwca

Dla dzieci

„Taffy II” – drugi sezon animowanej opowieści, w której zaglądamy do posiadłości pani Majętnej, mieszkającej razem ze swoim ukochanym psiakiem Bentleyem. Wiodą oni iście luksusowe życie. W przeciwieństwie do śmieciożernego szopa – Chudego, który tęsknie spogląda zbytek Majętnych – premiera: 17 czerwca, cały sezon

„Zwariowane Melodie: Kreskówki II” – nowe odcinki „Zwariowanych melodii” przedstawiają nowe przygody na miarę nowego tysiąclecia i nie tylko! Do akcji znów wkraczają Królik Bugs, Kaczor Duffy, Prosiak Porky oraz inne zwariowane postacie, które zachwycą widzów w każdym wieku zabawnymi przygodami, błazenadą i energią – premiera: 24 czerwca

„Wszystkie psy idą do nieba 2” – urocza animacja dla małych i dużych; Charlie ponownie łączy siły ze swoim starym kumplem, aby odzyskać skradziony róg Gabriela. Bohater powraca na Ziemię z Psiego Nieba, by zmierzyć się ze swoim starym wrogiem – premiera 25 czerwca

Filmy i seriale dokumentalne

„Dom dla psa III” – serial dokumentalny przedstawiający wydarzenia rozgrywające się w organizacji charytatywnej Wood Green w Godmanchester. Kamera podąża za personelem, który z zaangażowaniem poświęca się znalezieniu bezdomnym psom nowych właścicieli – premiera: 16 czerwca, cały sezon.

„Szóstka z Nebraski” – serial dokumentalny HBO analizujący mechanizmy działania ludzkiej pamięci w kontekście morderstwa, do którego doszło w 1985 roku w mieście Beatrice w stanie Nebraska – premiera: 21 czerwca.

„Menudo: Wiecznie młodzi” – dokument przedstawia historię zespołu Menudo, najsłynniejszego latynoskiego boysbandu wszech czasów – premiera: 24 czerwca, cały sezon.

Czytaj też:

QUIZ z filmów i bajek od PIXAR i DISNEY. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz klasyki!