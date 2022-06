Co obejrzeć na HBO Max w weekend? Lista dobrych nowości platformy

Filmy, seriale, dokumenty, kontynuacje ulubionych produkcji. Oto, co w tym tygodniu pojawiło się na platformie HBO Max i na co warto poświęcić swój wolny czas.

„Blackout”



Po reakcji łańcuchowej w ogólnoeuropejskiej sieci energetycznej cały kontynent pogrąża się w ciemności. Haker Pierre Manzano uświadamia sobie, że jest to skutek działania kodu, który sam napisał.



„Irma Vep”

Miniserial HBO opowiadający o amerykańskiej gwieździe filmowej, która przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego Les Vampires. Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką. W roli głównej Alicia Vikander.





„Roswell, w Nowym Meksyku IV”



Czwarty sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic" autorstwa Melindy Metz.



„Noughts + Crosses II” – premiera: 12 czerwca, cały sezon

Drugi sezon serialu opowiadającego historię dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy zakazana namiętność.





„Portland Tower”– premiera: 12 czerwca

Detektyw Sarah Collins i jej partner detektyw Steve Bradshaw prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa posterunkowego Hadleya Matthewsa i 15-letniej uchodźczyni z Libii, Fary Mehenni. Wszystko wskazuje na to, że oboje skoczyli z dachu Portland Tower.





„Przyszłość to samotne miejsce”

Aby zemścić się na człowieku odpowiedzialnym za śmierć swojej żony i córki w wypadku samochodowym, Frank popełnia przestępstwo i trafia do więzienia, w którym sprawca zdarzenia odsiaduje wyrok.





„Wściekłe psy”

Film Quentina Tarantino z 1992 opowiadający o grupie nieznajomych, którzy zostają wybrani, żeby popełnić morderstwo idealne. Ale kiedy prosty napad kończy się krwawą zasadzką, bezwzględni zabójcy uświadamiają sobie, że jeden z nich jest kapusiem. Ale kto nim jest?





„Nie oddychaj 2”

Niewidomy weteran powraca, aby wyrwać swoją ukochaną kobietę z rąk bandziorów.





„Nowy porządek”



W dystopijnej przyszłości przepaść między klasami społecznymi w Meksyku coraz bardziej się pogłębia. Grupa uzbrojonych buntowników organizuje powstanie i przerywa przyjęcie weselne, biorąc jego uczestników jako zakładników.



„Lhamo i Skalbe”



Lhamo i Skalbe nie mogą się pobrać, gdy odkrywają, że mężczyzna jest dalej żonaty. Wspomnienia wracają, gdy bohater wyrusza w podróż w poszukiwaniu swojej byłej żony.



„Jar”



Węgierski położnik wiele lat temu opuścił swoją rodzinną wioskę w Rumunii. Kiedy wraca w rodzinne strony, musi zdecydować o losie swojego 17-letniego syna. Nagroda na Hungarian Film Week.



„Poświęcenie”



Asli szuka opiekunki do dziecka, bo chce wrócić do pracy. Niedługo potem poznaje młodą kobietę o imieniu Gulnihal, która jest także matką. Pojawienie się Gulnihal w jej życiu skłania Asli, by stawiła czoła tajemnicom, przed którymi długo uciekała.



„Ból i blask” – premiera: 12 czerwca

Gdy jego zdrowie zaczyna słabnąć, starzejący się reżyser filmowy Salvador Mallo zastanawia się nad związkami i doświadczeniami, które zbudowały jego życie.

