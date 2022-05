„Downton Abbey. Nowa Epoka” od dziś w kinach. Co nas czeka?

Autorem scenariusza do „Downton Abbey. Nowa Epoka”, drugiej części filmu o brytyjskiej arystokracji jest laureat Oscara oraz Emmy Julian Fellowes.

„Downton Abbey. Nowa Epoka” – o czym jest film?

Tym razem film zabierze nas na Riwierę Francuską. Dowiemy sie o tajemniczej przeszłości Violet Crawley (Maggie Smith). Dla Crawleyów będzie to bardzo ważna podróż, która pozwoli im na nowo poznać historię rodziny. Światło ujrzą nieznane dotąd fakty.

Nie oznacza to, że w Downtown Abbey nic ciekawego nie będzie się działo. Do rezydencji przyjedzie ekipa filmowa. Okaże się, że będzie miało to zaskakujące konsekwencje dla arystokratów.

Reżyserem jest Simon Curtis ("Sztuka ścigania się w deszczu"), a do dotychczasowej obsady dołączą między innymi: Hugh Dancy (serial "Homeland"), Laura Haddock ("Strażnicy galaktyki"), Nathalie Baye ("Złap mnie, jeśli potrafisz") oraz Dominic West ("Zakładnik z Wall Street").

„Downton Abbey. Nowa Epoka” – premiera

Film „Downton Abbey. Nowa Epoka” w kinach oglądać można od piątku 6 maja 2022 roku.

Czytaj też:

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Dziś specjalna niespodzianka dla widzów