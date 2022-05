„Heaven in Hell”. Boczarska i Sussina w nowym filmie Tomasza Mandesa

Za produkcję "Heaven in Hell" odpowiadają Ewa Lewandowska oraz Ekipa Tomasza Mandesa, który wyreżyserował też ostatnio wraz z Barbarą Białowąs film „365: Ten dzień” i poprzedni na podstawie powieści Blanki Lipińskiej. Koprodukcją i dystrybucja „Heaven in Hell” zajmie się w Polsce Monolith Films.

O fabule obrazu wiemy na ten temat niewiele. Monolith podzielił się jedynie skromnym opisem: „»Heaven in Hell« to historia miłości, która nie powinna się zdarzyć..”.. Do ogłoszenia filmu dodano także zdjęcie z planu, które publikujemy powyżej.

Wiemy już jednak, że oprócz Magdaleny Boczarskiej oraz Simone Susinna w filmie zagrają: Katarzyna Sawczuk, Sebastian Fabijański i Janusz Chabior.

Data premiery filmu nie została jeszcze ogłoszona.

