Daj sobie spokój z „365 dni”. Oto najlepsze filmy erotyczne wszech czasów

Filmy erotyczne, które miały swoją premierę w ostatnich latach, nie cieszą się przychylnością krytyków. Weźmy choćby pod uwagę produkcje na podstawie powieści Blanki Lipińskiej, w przypadku których ciężko znaleźć choć jedną recenzję, która zachęcałaby widza do obejrzenia obrazu Tomasza Mandesa i Barbary Białowąs. Podobnie było też z filmami z serii „Pięćdziesiąt twarzy Greya”. Mimo wszystko - zarówno filmy z jednej, jak i drugiej serii, przyciągają do kin i na platformy streamingowe miliony widzów. Co stoi za ich fenomenem? Być może sam gatunek.

Sceny erotyczne w filmach pojawiały się już od niemej epoki kinematografii. W swoje filmy momenty seksu wplata często hiszpański twórca Pedro Almodovar. Znajdziemy je też w filmach Catherine Breillat z Francji („Romans”, „Atanomia piekła”). We Włoszech były one już w pierwszych niemych produkcjach, jak „Ostatnie dni Pompejów” z 1926 roku. W tym kontekście głośno było też o filmach Larsa von Triera - „Manderlay”, „Antychryst” czy „Nimfomance”. W 2013 roku w Cannes Złotą Palmę otrzymał film „Życie Adeli” Abdellatifa Kechiche’a, który przedstawia lesbijski, intymny i uczuciowy związek. Dwa lata później na świecie głośno było o filmie „Love” Gaspara Noe, który zawiera wiele niesymulowanych scen seksu. Często filmy tego gatunku przechodzą do kategorii mainstreamowych - stało się tak między innymi z „Nagim instynktem” czy „Co z oczu, to z serca”.

Od wielu lat jednak te same filmy erotyczne utrzymują się na stałych miejscach w rankingach najpopularniejszych. Szukasz dobrych erotyków? Oto one:

„Służąca”



Opowieść o trójkącie miłosnym, pożądaniu, seksualnych fantazjach i wyrafinowanej zemście. Widziana z różnych perspektyw intryga z minuty na minutę diametralnie się zmienia, zmierzając ku przewrotnemu finałowi. Akcja filmu toczy się w Korei lat 30. XX wieku.



„Gorzkie gody”



W czasie morskiej podróży amerykańsko-francuskie małżeństwo nawiązuje znajomość z brytyjską parą ogarniętą rutyną. Niepokojąco szczery Oscar opowiada Nigelowi o swoim związku.



„Betty”



Zorg pracuje we Francji. Dogląda i ma pod opieką osiedle bungalowów przy plaży. Wiedzie spokojne, ciche życie, pracuje sumiennie, a w wolnych chwilach pisze. Pewnego dnia do jego uporządkowanego świata wkracza Betty – młoda, piękna kobieta. Jest dzika i nieobliczalna. Nieokiełznany temperament Betty wkrótce wymyka się spod kontroli. Zorg zaczyna sobie zdawać sprawę, że kobieta, którą kocha powoli popada w obłęd.



„Oczy szeroko zamknięte”



Bill Harford (Tom Cruise) jest lekarzem, a jego żona Alice (Nicole Kidman) prowadzi galerię. Wraz z córeczką zajmują apartament na Manhattanie. Są zamożni i obracają się wśród bardzo wpływowych ludzi. W ich długoletnie, spokojne małżeństwo zaczyna wkradać się nuda. Pewnego dnia na przyjęciu William zaczyna zdawać sobie sprawę ze swych fascynacji erotycznych. Niezaspokojone fantazje seksualne sprawiają, że małżonkowie coraz bardziej oddalają się od siebie.



„Ssang-hwa-jeom”



Pod koniec ery Goryeo, politycznie manipulowanej przez dynastię Yuan, ambitny król dynastii Goryeo formuje Kunryongwe - królewską straż składającą się tylko z młodych i przystojnych wojowników.



„Kochanek”



Ekranizacja autobiograficznej powieści Marguerite Duras, opowiadająca o niezwykłej miłości łączącej piętnastoletnią Francuzkę i trzydziestoletniego Chińczyka.

Wietnam, 1929 rok. Dziewczyna pochodzi ze zrujnowanej i zdemoralizowanej rodziny białych kolonistów. Na promie płynącym przez rzekę Mekong, w drodze do szkoły z internatem, swoim wyzywającym sposobem bycia i zaskakującym ubiorem zwraca uwagę dwa razy starszego od siebie, zamożnego, eleganckiego i przystojnego Chińczyka.



„Życie Adeli”



15-letnia licealistka Adela poznaje niebieskowłosą studentkę sztuk pięknych. Emma nie ukrywa przed nią homoseksualnej orientacji. Dziewczyny wchodzą w namiętny, trwający kilka lat związek.



„9 1/2 tygodnia”



Trzydziestokilkuletnia Elizabeth, właścicielka galerii sztuki, poznaje przystojnego maklera giełdowego, Johna. Ich ponowne spotkanie staje się początkiem szalonego romansu. Wszystko zaczyna się jak normalna historia miłosna.



„Ostatnie tango w Paryżu”



Bohaterowie filmu, starzejący się Amerykanin (Marlon Brando) i młodziutka Francuzka (debiutująca na ekranie Maria Schneider), spotykają się przypadkowo w pustym mieszkaniu w Paryżu. I nic o sobie nie wiedząc, decydują się na sadomasochistyczny związek seksualny, który staje się dla nich przekraczaniem kolejnych barier.



„Grzeszna miłość”



Luis Vargas (Antonio Banderas) jest zamożnym przedsiębiorcą, który planuje małżeństwo z rozsądku. Jego wybranką zostaje poznana korespondencyjnie tajemnicza Amerykanka, Julia (Angelina Jolie). Kiedy narzeczona przybywa na wyspę, okazuje się, że Luis, mimo wcześniejszego dystansu, daje się ponieść namiętnej miłości. Czytaj też:

QUIZ z celebryckich skandali. O tym mówiła cała Polska! Pamiętasz?