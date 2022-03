Od dziś na HBO Max nowy serial „Julia”. Opowie o legendarnej szefowej kuchni i ewolucji kulturowej Ameryki

Serial Max Original „Julia” jest inspirowany niezwykłym życiem Julii Child i jej długoletnim programem telewizyjnym, wspomnianym „The French Chef”. Poprzez pryzmat życia Julii i jej wyjątkowej radości życia, serial zagłębia się w kluczowy moment amerykańskiej historii. Obserwujemy w nim czasy pojawienia się telewizji publicznej jako swego rodzaju nowej instytucji społecznej, feminizmu i ewolucję kulturową Ameryki. Sercem opowieści jest jednak portret kochającego się małżeństwa. Zobaczcie zwiastun serialu:

W obsadzie plejada gwiazd



W roli głównej w serialu występuje Sarah Lancashire („Happy Valley”), a w pozostałych rolach grają: David Hyde Pierce („Frasier”), Bebe Neuwirth („Madam Secretary”), Brittany Bradford (broadwayowska sztuka „Bernhardt/Hamlet”), Fran Kranz („Homecoming”), Isabella Rossellini („Ze śmiercią jej do twarzy”) oraz Fiona Glascott („Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda”).Fabuła konsultowana była z fundacją Julii Child



Serial Max Original Julia został wyprodukowany przez Lionsgate oraz 3 Arts Entertainment. Showrunnerem serial jest Chris Keyser („The Society”), który wraz z twórcą Danielem Goldfarbem pełni także obowiązki producenta wykonawczego. Producentami wykonawczymi są także Erwin Stoff („Na skraju jutra”) z ramienia 3 Arts Entertainment oraz Kimberly Carver i Charles McDougall. Todd Schulkin pełni obowiązki producenta konsultującego w imieniu The Julia Child Foundation for Gastronomy and the Culinary Arts.

Serial „Julia” na HBO Max

Już od dzisiaj, premierowo, w HBO Max dostępne są trzy odcinki serialu „Julia”. Kolejne dodawane będą co tydzień, po jednym. Serial liczy 8 odcinków.



