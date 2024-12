Najlepsze książki psychologiczne ostatnich lat. Warto je podarować w te święta

Zastanawiasz się, co podarować bliskiej osobie pod choinkę, aby prezent nie tylko ucieszył, ale także skłonił do refleksji i zapewnił niezapomniane emocje? W świecie, w którym emocje często schodzą na drugi plan, psychologiczne książki będą doskonałym wyborem. Nie tylko wciągają fabułą czy przemyśleniami autorów, ale przede wszystkim pozwalają lepiej zrozumieć siebie i innych.

Niektóre z nich zagłębiają się w skomplikowaną dynamikę związków, inne pomagają spojrzeć na ludzką psychikę z zupełnie nowej perspektywy. Znajdziesz tu zarówno inspirujące opowieści, które niosą nadzieję, jak i głębokie analizy tematów takich jak radzenie sobie z traumą czy odnajdywanie sensu życia w trudnych chwilach.

Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych tytułów ostatnich lat z tej kategorii, które będą idealnym prezentem pod choinkę – nie tylko dla fanów literatury psychologicznej, ale dla każdego, kto ceni książki, które poruszają serce i umysł. To pozycje, które zostaną z obdarowaną osobą na długo, stając się nie tylko ozdobą półki, ale także wartościowym źródłem wiedzy i inspiracji.

Najlepsze książki psychologiczne o życiu, związkach czy traumach. Będą idealne na świąteczny prezent

„Potęga teraźniejszości” – Eckhart Tolle



Poruszająca, mądra i inspirująca lektura, stworzona przez autora, który został uznany za najbardziej wpływowego na świecie autora książek o duchowości. Nie jest jednak przedstawicielem żadnej religii ani też wyznawcą jakiejś jednej, konkretnej szkoły filozoficznej.

We współczesnym świecie ogromne tempo życia wiąże się nierozerwalnie ze stresem i licznymi przypadkami depresji. Czy tak musi być? Otóż niekoniecznie. W swojej książce Eckhart Tolle pokazuje nam, jak żyć szczęśliwie i w zgodzie z samym sobą. Bo osiągnięcie wewnętrznego spokoju i harmonii jest w zasięgu każdego z nas i wcale nie musi być rzeczą trudną. Należy tylko odejść od utartych schematów myślenia, które niepotrzebnie pogłębiają obawy i lęki oraz, ogólnie rzecz ujmując, psychiczny dyskomfort człowieka.



„Kiedy ciało mówi nie. Koszty ukrytego stresu” – Gabor Mate



Opierając się na dogłębnych badaniach naukowych, doktor Gabor Maté udziela odpowiedzi na pytania dotyczące połączenia umysł–ciało. Przedstawia dowody naukowe na to, jaką rolę odgrywają stres i emocje w występowaniu szeregu powszechnych chorób takich jak zapalenie stawów, nowotwory, cukrzyca, choroby serca, zespół jelita drażliwego czy stwardnienie rozsiane.

Na podstawie dziesiątek studiów przypadków i historii takich osób jak Ronald Reagan (alzheimer) czy Lance Armstrong (rak jąder) Gabor Maté ujawnia Siedem zasad zdrowienia, czyli reguł pomagających uchronić się przed ukrytym stresem.



„Co ci się przydarzyło?” – Bruce D. Perry, Oprah Winfrey



Poprzez głęboko osobiste rozmowy Oprah Winfrey i dr Bruce Perry badają, jak to, czego doświadczamy we wczesnym dzieciństwie, wpływa na to, jakimi ludźmi się stajemy. Zachęcają nas, byśmy przestali skupiać się na: „Co jest z tobą nie tak?” albo „Dlaczego zachowujesz się w ten sposób”, na rzecz pytania: „Co ci się przydarzyło?”. Wielu z nas doświadcza nieszczęść, które mają trwały wpływ na nasze zdrowie fizyczne i emocjonalne. To, co przydarza się nam w dzieciństwie, prognozuje ryzyko wystąpienia w dorosłym życiu problemów zdrowotnych, ale też daje naukowy wgląd we wzorce zachowań, które wielu z nas usilnie próbuje zrozumieć.



„Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym” – Daniel Kahneman



Czy ludzie są świadomymi autorami własnych wyborów i osądów? Czy mogą ufać własnemu myśleniu, zwłaszcza temu szybkiemu – intuicyjnemu i emocjonalnemu? Rozważniej jest na pewno zdać się na myślenie wolne, analityczne. A mimo to trudno uniknąć „pułapek myślenia”. Przytrafia się to nawet ekonomistom i nie sprzyja podejmowaniu trafnych decyzji.

Daniel Kahneman, psycholog, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii, rozważa te zagadnienia i daje istotny wgląd w mechanizmy ludzkiego mózgu.



„12 życiowych zasad. Antidotum na chaos” – Jordan Peterson



Co powinien wiedzieć każdy, komu przyszło żyć we współczesnym świecie? Odpowiedzi renomowanego psychologa Jordana B. Petersona łączą z trudem wypracowane prawdy starożytnych tradycji z wymownymi ustaleniami nowoczesnej nauki.

Co system nerwowy homarów może nauczyć nas o prawidłowej postawie i sukcesie w życiu? Dlaczego starożytni Egipcjanie za najwyższe bóstwo uznawali zdolność uważnego postrzegania świata? Na jak upiorne ścieżki trafiają ludzie przesiąknięci rozgoryczeniem, arogancją i żądzą zemsty? Prof. Peterson porusza wiele tematów, od dyscypliny, przez wolność i skłonność do ryzyka, po odpowiedzialność, skupiając mądrość życiową w 12 praktycznych zasadach.



„Niekochalni. Lęk przed bliskością” – Andrzej Gryżewski, Sylwia Sitkowska



Od ponad dziesięciu lat lawinowo rośnie liczba singli. Coraz więcej osób ma problemy ze stworzeniem satysfakcjonującego związku. Nie sprzyja temu zawrotny pęd życia, jego konsumpcyjny styl przekładający się na relacje międzyludzkie, a także coraz powszechniejsze uzależnienie od portali społecznościowych.

Jak się jednak okazuje, jednym z głównych powodów życia w samotności, czasem głęboko ukrytym, jest lęk przed bliskością.



„Esencjalista. Mniej, ale lepiej” – Greg McKeown



W byciu esencjalistą nie chodzi o to, żeby robić więcej w krótszym czasie, lecz o to, żeby robić tylko właściwe rzeczy. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że rozmieniasz się na drobne? Czy czujesz się przepracowany i jednocześnie mało użyteczny? Czy często jesteś zajęty, ale nie produktywny? Czy czujesz się tak, jakby inni ludzie nieustannie kradli twój czas?

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z powyższych pytań, do wolności doprowadzi cię droga esencjalizmu. Esencjalizm to coś więcej niż strategia zarządzania czasem albo technika zwiększania produktywności. Polega na systematycznym i metodycznym rozpoznawaniu rzeczy, które są dla nas najważniejsze, oraz na eliminowaniu wszystkiego innego, abyśmy mogli jak najlepiej zająć się sprawami najistotniejszymi.



„Psychologia tłumu” – Gustave Le Bon



Le Bon dokonał klasyfikacji tłumów i poddał analizie czynniki mające wpływ na ich działanie, ukazał też znaczenie wiecowych przywódców. Autor charakteryzował tłum jako impulsywny, zmienny, drażliwy, podatny na sugestie, przesadny w emocjach i nietolerancyjny. Książka napisana w 1895 roku stała się w pewnym sensie prorocza. W następnym wieku to tłumy, masy w dużym stopniu umożliwiły przejęcie władzy m.in. Leninowi, Mussoliniemu czy Hitlerowi.



„Psychologia miłości. Intymność. Namiętność. Zobowiązanie” – Bogdan Wojciszke



Źródłem książki są odkrycia współczesnej psychologii, odsłaniające mechanizmy rządzące naszymi zachowaniami, myśleniem i emocjami. Autor przedstawia kolejne etapy miłości, ilustrując je wynikami badań, które nie zawsze są w zgodzie z potocznymi opiniami na temat miłości i jej przejawów. Ukazuje też różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w sposobie odczuwania, komunikowania się i oczekiwań, a także różnice międzykulturowe.



„Porozumienie bez przemocy. O języku życia” – Marsahll B. Resenberg



Rosenberg jako mediator nie dąży do kompromisu, lecz - uwaga! - do tego, by każda ze stron zakończyła konflikt w pełni usatysfakcjonowana. Brzmi niewiarygodnie, lecz, jak udowadnia autor na licznych przykładach ze swojej pracy, jest to możliwe.



„Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem” – Oliver Sacks



Głębokie, proste i literacko znakomite analizy osób chorych, z którymi spotkał się w swojej praktyce Oliver Sacks, nie tylko przybliżają nam ich psychicznie jako ludzi. Skłaniają także do refleksji nad sobą. Każdy ma przecież jakieś braki, każda psychika jest w jakimś stopniu niekompletna, z czymś nie możemy sobie poradzić, czegoś nie potrafimy zrozumieć, a to, co uzyskujemy jako ostateczny wynik prób uzgodnienia siebie ze sobą, nie zawsze zdaje egzamin.



„Partnerstwo bliskości. Jak teoria więzi pomoże ci stworzyć szczęśliwy związek” – Rachel Heller, Amir Levine



Są dziedziny nauki, które na podstawie rozmaitych analiz mówią nam, co mamy jeść, jak ćwiczyć i jak długo spać. Dlaczego by więc nie wykorzystać badań naukowych w celu naprawy bądź ulepszenia naszych związków? W swojej przełomowej książce psychiatra i neurolog Amir Levine wraz z psycholożką Rachel Heller wskazują, jak znaleźć i pielęgnować romantyczną relację, korzystając z teorii więzi – nauki o relacjach. Teoria ta pokazuje, jaki wpływ na dorosłego człowieka miały jego wczesne relacje z rodzicami lub opiekunami (ale nie tylko) oraz że ludzka potrzeba bycia w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem jest zapisana w naszych genach. Relacja z bliską osobą jest nam niezbędna do przetrwania.



„Dorosłe dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców. Jak uwolnić się od przeszłości i zacząć nowe życie” – Lindsay C. Gibson



Osoby wychowywane przez niedojrzałych emocjonalnie, niedostępnych i egoistycznych rodziców często doświadczają utrzymujących się uczuć złości, samotności, zdrady i porzucenia. W dzieciństwie ich potrzeby emocjonalne nie były zaspokajane, a zachowanie rodziców wymuszało wzięcie na siebie odpowiedzialności w stopniu odpowiednim dla dorosłych . Autorka tej przełomowej książki udowadnia, że można sobie poradzić nawet z trudną przeszłością i zacząć się cieszyć życiem.Czytaj też:

