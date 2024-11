7 książek, od których nie sposób się oderwać. Będą idealne na świąteczny prezent

Amerykański miesięcznik „Reader’s Digest” wyłonił listę książek, które trzeba przeczytać przed śmiercią. Wśród nich znalazło się te 7 perełek – to lektury, których prawdopodobnie nie znasz, a powinieneś. Pochłonęły już miliony czytelników na całym świecie – cieszą się też wysokimi notami na polskim portalu LubimyCzytać. Jeżeli już powoli rozglądasz się też za świątecznymi prezentami – te tytuły stanowić będą też idealny upominek dla miłośników dobrej literatury.

Co czytać i jakie książki warto kupić na prezent? 7 wciągających tytułów

„Dolina lalek” – Jacqueline Susann

Tabletki albo kapsułki, popijane whisky albo połykane same – to cudowne leki pozwalające odreagować i zapomnieć się w twardym światku gwiazd Nowego Jorku trójce przyjaciółek – Anne, Neely i Jennifer. To cena, jaką płacą za dotarcie na sam szczyt. A schodzi się z niego już tylko do Doliny Lalek…

Jacqueline Susann napisała tę historię dla wszystkich kobiet marzących o sławie, bogactwie i miłości. Pobiła nią wszelkie rekordy sprzedaży w dziejach amerykańskiego ruchu wydawniczego i udowodniła, że w nurcie literatury kobiecej nie ma sobie równych.

„Rzeźnia numer pięć” – Kurt Vonnegut

Jest to książka o pisarzu, który nie potrafi wymazać z pamięci wspomnień z czasów wojny, chociaż z racji swego zawodu od lat zajmuje się tworzeniem fikcji; książka silnie autobiograficzna, mieszająca dokument z science fiction, pełna trupów i gwałtu, oskarżeń i egzorcyzmów, panicznego strachu i miłości; wreszcie – mówiąc słowami autora – książka „krótka i popaprana, bo o masakrze nie sposób powiedzieć nic inteligentnego”.

„Człowiek w poszukiwaniu sensu” – Viktor E. Frankl

Jedna z najbardziej wpływowych książek w literaturze psychiatrycznej od czasu Freuda. Zaczyna się od długiego, suchego i głęboko poruszającego osobistego eseju o pięcioletnim pobycie Frankla w Auschwitz i innych obozach koncentracyjnych i jego wysiłkach w tym czasie, by znaleźć powody do życia.

Druga część książki opisuje metody psychoterapeutyczne, które Frankl opracował jako pierwszy na bazie swoich doświadczeń z obozów. Freud uważał, że życiem człowieka rządzi popęd seksualny i pokusy. Frankl z kolei wierzy, że najgłębszym popędem człowieka jest poszukiwanie sensu i celu.

„Z zimną krwią” – Truman Capote

Z zimną krwią to pionierska próba nowego pisarstwa, dokument zbrodni popełnionej przez dwóch recydywistów na czteroosobowej rodzinie farmera z Kansas. Wydarzenie to zostało szczegółowo opisane, podobnie jak śledztwo, pościg za mordercami, proces i zachowanie przestępców w sądzie i więzieniu aż po egzekucję. Capote po mistrzowsku przedstawia godny Ajschylosa motyw zbrodni i kary, zmuszając czytelnika do refleksji na temat źródeł zła.

„451° Fahrenheita” – Ray Bradbury

Guy Montag jest strażakiem. Jego praca polega na niszczeniu najbardziej zakazanego ze wszystkich dóbr, źródła wszelkich niesnasek i nieszczęść: książek. Nie przychodzi mu do głowy, że mógłby kwestionować swoje nijakie życie – dopóki nie zostanie mu objawiona przeszłość, w której ludzie nie żyli w strachu, i teraźniejszość, w której można postrzegać świat przez pryzmat idei. Zaczyna ukrywać w domu książki, które wkrótce zagrożą jego życiu.

„Prochy Angeli” – Frank McCourt

Wzruszająca, budząca szczery uśmiech wspomnieniowa książka syna irlandzkich imigrantów, uhonorowana w 1997 roku Nagrodą Pulitzera. Lata 30, czasy Wielkiego Kryzysu. Uciekając przed nędzą i brakiem pracy, rodzina McCourtów powraca z Ameryki do Limerick w Irlandii, by w miejscowych slumsach prowadzić walkę o przetrwanie. Taki jest punkt wyjścia fascynującej autobiograficznej historii młodego chłopca Franka i jego rodziny – matki Angeli, ojca Malachy'ego, trójki braci i siostry – historii o godności, sile marzeń oraz zbawczej mocy śmiechu.

„Umiłowana” – Toni Morrison

Nagrodzona Pulitzerem powieść arcydzieło, która zmieniła amerykańską literaturę.

Osiemnaście lat temu Sethe udało się uciec i od tego czasu nie jest już niewolnicą. Mieszka w Ohio wraz z córką Denver oraz teściową. Nie czuje się jednak wolna. Wciąż dręczą ją wspomnienia z poprzedniego życia, a jej dom nawiedza duch utraconego dziecka. To bezimienna córka Sethe, na której grobie wyryto tylko jedno słowo: Umiłowana.

Toni Morrison w mistrzowski sposób utrwaliła w literaturze niewyobrażalne doświadczenie niewolnictwa, które odebrało życie milionom istnień. A jednocześnie z czułością oraz nadzieją pokazuje, że zrozumienie i wybaczenie to jedyne sposoby, aby historia się nie powtórzyła.

