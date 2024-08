Co czytają Polacy? To książkowe bestsellery miesiąca

Każdy miesiąc przynosi nowe hity literackie, które przyciągają uwagę polskich czytelników. Obecnie na liście bestsellerów Empiku znajdują się zarówno nowości, jak i sprawdzone tytuły, które zyskują miano klasyków. Poznaj 10 książek, które w ostatnich tygodniach cieszyły się największym zainteresowaniem i zyskały miano niekwestionowanych hitów wydawniczych.

10 książkowych bestsellerów miesiąca. To czytają Polacy

10. „I Wanna Fall. Bright Side. Die”, tom 1. – Aleksandra Nil

Lea Shelton wraz z bratem bliźniakiem i najlepszą przyjaciółką wyjeżdża na studia do Nowego Orleanu. Ma nadzieję, że w końcu uwolni się spod kontroli nadopiekuńczej matki pragnącej mieć wpływ na każdy aspekt jej życia. Dziewczyna szybko wpada w wir nowych znajomości i imprez. Na jednej z nich, zorganizowanej w miejscu, gdzie odbywają się nielegalne wyścigi samochodowe, poznaje Raise’a – chłopaka, o którym krążą legendy.

9. „Identical. Students”, tom 3. – Aleksandra Negrońska

Dalsze perypetie losów bohaterów serii „Students”. Rosannie i Zaydenowi nie udało się zrealizować planu sprzed wyprowadzki a ich drogi się rozeszły. Po burzliwym roku Rosie nadal mieszka w Chicago i nie zamierza wracać do Anglii, aby kontynuować studia prawnicze.

Jednak wkrótce dziewczyna dostaje propozycję nie do odrzucenia i będzie musiała podjąć bardzo trudną decyzję. Czy zawalczy o swoją prawniczą przyszłość? Sprawę komplikuje fakt, że Zayden Williams także powrócił do Leeds, a Rosanna nie chce nawiązywać z nim żadnego kontaktu.

8. „Kadry niedogaszonych wspomnień” – Remigiusz Mróz

Pół roku po tym, jak Grayson Joyce znikł z jej życia, Aspen wciąż nie potrafi o nim zapomnieć. Odnaleziony przez nią polaroid jest namacalnym dowodem na to, że łączyła ich wspólna przeszłość – przeszłość, którą Grayson przed nią ukrywał.

Dlaczego to zrobił? Co takiego sprawiło, że nigdy nie wyjawił prawdy? I jak blisko siebie byli?

Aspen Wakefield nie zamierza dłużej żyć bez odpowiedzi. Korzystając z zimowej przerwy międzysemestralnej na Trinity College, wraca do Prescott w Arizonie, odszukuje miejsce, gdzie zrobiono zdjęcie, a potem zaczyna podążać tropami, które wiodą do jedynej osoby, która może udzielić jej odpowiedzi – swojej najlepszej przyjaciółki z poprzedniego życia.

7. „Unique. Students”, tom 4. – Aleksandra Negrońska

Czwarty tom bestsellerowej serii autorki „Friends”. Nieoczekiwane wyjście z więzienia Taylora Williamsa sprawia, że Zayden zaczyna obawiać się o bliskich. Martwi się, że jego ojciec będzie próbował zemścić się na nim i Rosannie za to, że przed rokiem doprowadzili do jego aresztowania.

Rosie wspiera chłopaka, mimo że sama ma podobne obawy, które szybko okazują się słuszne. Sam Taylor kontaktuje się z dziewczyną, przekazując jej, że chce spotkać się z synem.

Zayden z początku nie planuje brać udziału w tym spotkaniu, jednak zaczyna dostrzegać coraz więcej podejrzanych sytuacji. Po stłuczce samochodowej Rosie Zayden jest przekonany, że jego ojciec miał z tym coś wspólnego i decyduje się stanąć z nim twarzą w twarz.

6. „Chłopki. Opowieść o naszych babkach” – Joanna Kuciel-Frydryszak

Autorka Służących do wszystkiego wraca do tematu wiejskich kobiet, ale tym razem to opowieść zza drugiej strony drzwi chłopskiej chałupy. Podczas, gdy Maryśki i Kaśki wyruszają do miast, by usługiwać w pańskich domach, na wsiach zostają ich siostry i matki: harujące od świtu do nocy gospodynie, folwarczne wyrobnice, mamki, dziewki pracujące w bogatszych gospodarstwach. Marzące o własnym łóżku, butach, szkole i o zostaniu panią. Modlące się o posag, byle „nie wyjść za dziada” i nie zostać wydane za morgi. Dzielące na czworo zapałki, by wyżywić rodzinę. Często analfabetki, bo „babom szkoły nie potrzeba”. Nasze babki i prababki.

5. „Armia w ruinie” – Edyta Żemła

Ekspertka wojskowa wśród dziennikarzy dotarł do kilkudziesięciu generałów, dowódców, pracowników Biura Bezpieczeństwa Narodowego, współpracowników prezydenta. „Wszyscy mówią jedno: za swoich rządów PiS zrujnował wojsko. I podają przykład za przykładem. Nazwisko za nazwiskiem. Wszystko podporządkowane zostało polityce” – czytamy opisie książki. „Lektura tej książki powinna nas poważnie zaniepokoić. Jesteśmy państwem przyfrontowym, a wysocy rangą oficerowie oceniają stan polskiej armii jako katastrofalny. Przez osiem lat karmieni byliśmy propagandą sukcesu przez Macierewicza i Błaszczaka o trzystutysięcznej armii, wyposażeniu wojska w najnowocześniejszy sprzęt” – pisze autorka.

4. „Murdle. 100 zagadek kryminalnych do rozwikłania przy użyciu logiki, wiedzy oraz sztuki dedukcji. Tom 1” – G.T. Karber

Dołącz do detektywa Logico i rozwikłaj intrygujące zagadki kryminalne. Dowiedz się kto, jak, gdzie i dlaczego popełnił zbrodnie. Zbadaj wskazówki, przesłuchaj świadków i wykorzystując sztukę dedukcji, uzupełnij diagramy oraz złap morderców. A gdy rozwiążesz każdą z zagadek, poznasz tajemnicę, która skrywa się za wszystkimi przestępstwami…

3. „I Wanna Fall. Dark Side. Die. Tom 2” – Aleksandra Nil

Kontynuacja historii bohaterów z „I Wanna Fall. Bright Side”. Po wypadku Raise’a świat Lei zupełnie się zmienia. Chłopak wydaje się kimś zupełnie innym. Jest zimny, niedostępny, obcy. Dziewczyna nie wie, co ma o tym wszystkim myśleć. Jedyne, co czuje, to ból złamanego serca. Jakby tego było mało, oskarżenia i podejrzenia, kto może być odpowiedzialny za wypadek, rozchodzą się falą wśród znajomych.

2. „Wyluzuj, kobieto!” – Katarzyna Grochola

W życiu matki nadchodzi taka chwila, gdy musi zmierzyć się z największym przeciwnikiem – utratą kontroli. U Wiki ta utrata przybrała postać Agaty – narzeczonej syna, Piotrusia. Przecież to matka jest najważniejsza, to ona najlepiej o wszystko zadba. Wyluzować? Nigdy w życiu! Czy chodzi o wieczne ogarnianie nieogarniętego życia rodzinnego? Czy może pępowinę, która oplata wszystkich dookoła? Czy o – narzucane nierzadko przez samą siebie – konwenanse i ograniczenia?

1. „Idea. Bitter” – Katarzyna Barlińska

Dziewiętnastoletnia Victoria Clark nie może się doczekać momentu, kiedy zacznie studiować medycynę. Pragnie wyjechać z rodzinnego Naperville i zostawić za sobą wszystko, czym dotychczas żyła, w tym niesławną znajomość z Nathanielem – najmłodszym z trzech synów głowy rodu Mitchellów i przyszłym spadkobiercą fortuny. Ich długoletni konflikt wzbudza zainteresowanie wśród żądnych plotek mieszkańców, a sprawie nie pomaga to, że rodziny Clarków i Mitchellów są ze sobą zaprzyjaźnione.

Sytuacja znacząco się komplikuje na przyjęciu urodzinowym Luke’a, przybranego brata Nathaniela. W efekcie Victoria jest zmuszona do podjęcia radykalnych działań, by naprawić wszystkie wyrządzone szkody. Dziewczyna ma plan, któremu przyświecają jej własne, ukryte idee. Od tej pory musi prezentować światu inną wersję siebie i przyoblec twarz w sztuczny uśmiech w miejsce zgorzkniałej miny. Plan ma jedną wadę… Do jego realizacji niezbędny jest Nathaniel.

