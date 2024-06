Król Karol „mocno zdenerwował” księcia Harry’ego. Już nigdy nie wróci do królewskiej rezydencji

Król Karol III wysłał do księcia Harry’ego wiadomość, że już nigdy nie wróci do Frogmore Cottage, swojej dawnej królewskiej rezydencji w zamku Windsor – podało The Mirror. Brytyjski monarcha ma namawiać do przeprowadzki księcia Andrzeja, który obecnie zajmuje luksusową rezydencję w Royal Lodge.

Król Karol nie chce powrotu księcia Harry’ego do Frogmore Cottage. To rozwiąże kilka problemów

Król Karol dzięki temu rozwiązuje kilka problemów jednocześnie. Z jednej strony wysyła wiadomość do swojego najmłodszego syna, że ten jest zwykłym obywatelem i nie pełni już żadnych obowiązków w rodzinie królewskiej. Z drugiej strony daje sygnał swojemu bratu, że po tym jak się zhańbił nie może już liczyć na to, że będzie żył na dotychczasowym poziomie. Kolejnym aspektem ma być przygotowanie Royal Lodge dla Williama i Kate Middleton.

Na razie książę Andrzej mimo próśb odmawia przeniesienia się do Frogmore Cottage, ale „życzliwość króla Karola nie jest bezgraniczna”. Brat brytyjskiego monarchy ma potrzebować „więcej czasu niż jest to pożądane, aby rozpoznać realia sytuacji”.

Książę Andrzej wściekły



Książę Andrzej ma być wściekły. Spór ws. jego przeprowadzki trwa już jakiś czas, ale brat brytyjskiego monarchy był zawsze uparty i pewny siebie. Książę Andrzej liczył na to, że jeśli nadal będzie stanowczo odmawiał, Karol ustąpi, ale tak się nie stanie, zwłaszcza po tym, kiedy został królem.

Sprawa miała też „mocno zdenerwować” księcia Harry’ego, który liczył, że kiedyś uda mu się wrócić razem z Meghan Markle do Frogmore Cottage. Książę i księżna Sussex zamieszkali w rezydencji w 2018 r., po tym jak królowa Elżbieta II podarowała im rezydencję jako prezent ślubny. Harry i Meghan mieszkali tam do czasu swojej przeprowadzki do Kanady i Kalifornii. W swojej autobiografii „Spare” wspomniał, że to miał być „dom na zawsze, który okazał się tylko kolejnym krótkim przystankiem”.

