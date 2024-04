Ida Nowakowska szuka nowej pracy. Mówi o udziale w „Tańcu z Gwiazdami”

Ida Nowakowska to była gwiazda Telewizji Publicznej. Prowadziła liczne programy rozrywkowe, sylwestry, koncerty, a także program śniadaniowy „Pytanie na śniadanie”. Była twarzą i osobowością telewizyjną przez 8 lat. Zdobywała w tym czasie wiele nagród, w tym Wiktora Publiczności oraz nagrodę od czytelników magazynu „Glamour” za wygraną w kategorii talent roku.

Wiele osób jednak zapomniało, że to utytułowana i wieloletnia tancerka. W telewizji debiutowała jako uczestniczka show „You Can Dance. Po prostu tańcz”. Od najmłodszych lat tańczyła taniec współczesny, towarzyski, a nawet zahaczyła o balet. Udzielała się też jako artystka musicalowa, m.in. w spektaklu „Upiór w Operze”.

Ida Nowakowska marzy o udziale w „Tańcu z Gwiazdami”

Panel jurorski obecnej edycji „Tańca z Gwiazdami” jest zapełniony i cieszy się ogromną popularnością. Jednak za kulisami już mówi się o kolejnej odsłonie programu. Chęć do wzięcia udziału w show wyraziła teraz Nowakowska, która aktualnie jest bez pracy. Twierdzi, że to wspaniały program, który propaguje ideę tańca towarzyskiego. Sama mogłaby tam pokazać swoje zdolności taneczne i podzielić się z innymi uczestnikami doświadczeniem, które nabywała przez lata.

— Oczywiście w „Tańcu z Gwiazdami” rzecz jasna tak. Taniec to jest coś, co kocham, coś, co widziałam w każdej formie, coś co wykonywałam w każdej formie od 6. roku życia i bardzo bym chciała wspierać dalej osoby, które pokazują, że taniec jest niezwykle ważny. Propagowanie tańca to jest jeden z celów właśnie „Tańca z Gwiazdami” i to bardzo dobrze im wychodzi. Kibicuję wszystkim, którzy są zaangażowani — powiedziała dla serwisu Shownews, Ida Nowakowska.

Czytaj też:

Ida Nowakowska pierwszy raz po rozstaniu z TVP: Z panem Jackiem Kurskim przez 4 lata rozmawiałam trzy razyCzytaj też:

Łzy w ćwierćfinale „Tańca z Gwiazdami”. Takiego pożegnania nikt się nie spodziewał