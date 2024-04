Łzy w ćwierćfinale „Tańca z Gwiazdami”. Takiego pożegnania nikt się nie spodziewał

W nowym odcinku „Tańca z Gwiazdami” doszło do zamiany uczestników – w związku z tym, że Dagmara Kaźmierska ze względu na kontuzje była zmuszona opuścić program, możliwość powrotu do formatu otrzymała para, która odpadła w ostatnim odcinku, czyli Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Postanowili oni przyjąć to wyzwanie.

Na początku niedzielnego odcinka produkcja połączyła się z Dagmarą Kaźmierską za pośrednictwem wideorozmowy. Krzysztof Ibisz zapytał „Królowej życia”, jak się czuje. – Bywało gorzej, a brawo bili – żartowała. – Musicie dalej oglądać program, bo to jest najpiękniejszy program w tym kraju. Teraz jest poprzeczka bardzo wysoko – wszyscy dobrze tańczą, ja już nie psuję tego obrazka – zwróciła się do fanów.

Ibisz zapytał też Kaźmierską, czy ma jakieś miłe słowa dla Iwony Pavlović. – No kochana moja piękna, najpiękniejsza Alexis. W końcu z ulgą – powiedziała.

Ćwierćfinał „Tańca z Gwiazdami”. Jak występy oceniło jury?

Aż trzy półfinałowe pary otrzymały od jury maksymalną ilość punktów. Dwie z nich musiały się zadowolić nieco niższymi notami, jednak każdy z tańców był bardzo chwalony przez jurorów niedzielnego odcinka. Szczególne emocje wzbudził taniec współczesny Anity Sokołowskiej i Jacka Jeshke – Iwona Pavlović była bardzo wzruszona i uroniła łzę. Tak rozłożyła się punktacja:

Roksana Węgiel i Michał Kassin (rumba) – 40 punktów

Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka (rumba) – 35 punktów

Maciej Musiał i Daria Syta (fokstrot) – 35 punktów

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke (taniec współczesny) – 40 punktów

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk (fokstrot połączony z tańcem współczesnym) – 40 punktów

Uczestnicy „Tańca z Gwiazdami” zatańczyli z najbliższymi

Na pewno najciekawszą częścią odcinka były tańce uczestników z ich najbliższymi. Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Kevin Mglej i Roxie Węgiel. Zatańczyli tango i otrzymali od jurorów 40 puntów. Krzysztof Szczepaniak zatańczył walca angielskiego ze swoją ukochaną Aleksandrą Rutkowską, która bardzo przypominała jego taneczną partnerkę, co trio postanowiło wykorzystać w choreografii. Otrzymali 40 puntów. Maciej Musiał zatańczył ze swoją mamą Anną jive. Rodzicielka aktora chwalona była za wysoki poziom tańca i bardzo młody wygląd.

Anita Sokołowska postanowiła zatańczyć ze swoim bratem Leszkiem walca wiedeńskiego. Wzruszyli publiczność swoją opowieścią o tym, jak zmarł im ojciec. Otrzymali 38 puntów. Z Julią Kuczyńską salsę zatańczyła jej wieloletnia przyjaciółka Kasia. Para ujęła publikę – Rafał Maserak postanowił sam poprosić Kasię do tańca. Za występ przyjaciółki otrzymały 40 puntków.

Która para pożegnała się programem w ćwierćfinale?

Głosami widzów z programem pożegnali się Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. – Ja przeżywam lekkie deja vu. Więc jeszcze raz drodzy widzowie! Dziękuję wam! – powiedział aktor.

