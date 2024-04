Podobało ci się „Civil War”? To sześć filmów, które są do niego podobne i obejrzysz je w internecie

Film „Civil War”, który miał premierę w miniony weekend, to napędzany adrenaliną tytuł, który przyciągnął do kin tysiące Polaków, stając się numerem jeden box office'u. W Stanach Zjednocznych film też radzi sobie wyśmienicie – zarobił już ponad 25,7 mln dolarów.

Dla wszystkich, którzy obejrzeli już film i szukają podobnych wrażeń, przygotowaliśmy listę tytułów, które są podobne do „Civil War”. Przejrzyjcie ją i sprawdźcie, co warto zobaczyć.

Filmy podobne do „Civil War”

„Hotel Rwanda”

Film opowiada inspirującą, opartą na faktach historię bohatera Paula Rusesabagina, kierownika hotelu, który dzięki wielkiej odwadze i sprytowi uratował życie wielu ludzkich istnień.

Film dostępny na CDA.

„Miasto gniewu”

Film Paula Haggisa, który otrzymał trzy Oscary. W ciągu 36 godzin losy nieznanych sobie mieszkańców Los Angeles niespodziewanie się krzyżują.

Dostępny na Cinemanie i TVP VOD.

„Monachium”

Za kamerą Steven Spielberg. Film inspirowany autentycznymi wydarzeniami, odkrywa kulisy tajnej akcji agentów Mossadu, którzy otrzymali zadanie wytropienia i likwidacji 11 Palestyńczyków, odpowiedzialnych, jak przypuszczano, za zaplanowanie masakry izraelskich sportowców podczas igrzysk olimpijskich w 1972 roku.

Do obejrzenia na Playerze i Apple TV+.

„Full Metal Jacket”

Reżyeria Stanleya Kubricka. Oddział marines przechodzi unitarne szkolenie w specjalnym obozie wojskowym. Młodzi żołnierze trafiają pod komendę sierżanta, który traktuje ich w sposób uwłaczający ludzkiej godności. Znosząc poniżanie i brutalne traktowanie sadystycznego przełożonego jednostki przygotowawczej, szykują się do udziału w wojnie w Wietnamie.

Film do obejrzenia na Megogo, Premiery Canal+, Prime Video, Playerze i Apple TV+.

„Miasto Boga”

Młodzi chłopcy bawią się bronią w brudnych zaułkach dzielnicy zwanej Cidade de Deus, starając się w ten sposób dorównać parę lat starszym przestępcom z ulicznych gangów. Każdy, kto urodził się w miejscowych fawelach, tutaj również umrze i stanie się to najpewniej szybciej niż można by się spodziewać, a śmierć będzie gwałtowna. Buscapé dorasta w tym brutalnym otoczeniu i dopóki nie zobaczy swoich kolegów przez szkło obiektywu, nie ma pojęcia, że może go to ocalić.

Dostępny do obejrzenia na Cinemanie.

„Pola śmierci”

Nagrodzony trzema Oscarami film Rolanda Joffe'a. Amerykański dziennikarz zostaje wysłany do Kambodży, skąd prowadzi relacje dotyczące wojny domowej. Po zakończeniu walk jego przyjaciel, który pełni rolę tłumacza, ląduje w obozie pracy.

Film dostępny na CDA.

Czytaj też:

„Civil War” – recenzja. Jeden z tych filmów, których się nie zapominaCzytaj też:

Polacy masowo poszli do kin na „Civil War”. Film bije rekordy