Polacy masowo poszli do kin na „Civil War”. Film bije rekordy

Ponad 40 tysięcy widzów obejrzało „Civil War" w reżyserii Alexa Garlanda, w weekend otwarcia w polskich kinach. Tym samym film uplasował się na szczycie polskiego weekendowego box office'u. Jest to najlepsze otwarcie filmu Alexa Garlanda, twórcy „Ex Machiny”, „Anihilacji” czy „Devs”, w polskich kinach.

„Civil War" miało również najlepsze otwarcie w amerykańskim boxoffice. Film zarobił szacunkowe 25,7 mln dolarów, co jest najwyższym weekendem otwarcia w historii dla filmu ze studia A24.

O czym jest film „Civil War”?

„Civil War" to napędzane adrenaliną i trzymające w napięciu kino osadzone w niedalekiej przyszłości, kiedy podzielona Ameryka zmierza ku dziejowej katastrofie.

Stany Zjednoczone balansują na krawędzi upadku. Skorumpowany prezydent wzywa obywateli do walki przeciwko „sojuszowi z Florydy i zachodnim siłom Teksasu i Kalifornii". Fotografka wojenna Lee (Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego epicentrum dramatycznych wydarzeń, by przeprowadzić ostatni wywiad z prezydentem. W tej misji towarzyszy im ambitna, lecz niedoświadczona fotoreporterka Jessie (Cailee Spaeny). Lee, mimo początkowej niechęci, zostaje jej mentorką.

„Garland stworzył nowy rodzaj amerykańskiego filmu wojennego: to nie jest tylko przerażająca wizja jutra, to również szczery do bólu obraz prawdziwej wojny” – podają polscy dystrybutorzy Monolith Films i BestFilm.

W obsadzie filmu obok Kirsten Dunst („Psie pazury", „Na pokuszenie") znaleźli się Cailee Spaeny („Priscilla"), Wagner Moura („Narcos"), Stephen McKinley Henderson („Diuna") oraz Jesse Plemons („Czas krwawego księżyca").

Czytaj też:

„Civil War” – recenzja. Jeden z tych filmów, których się nie zapominaCzytaj też:

Pierwsze obiecujące recenzje filmu „Civil War”. Na ekranie serialowy Pablo Escobar