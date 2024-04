Adam Konkol pluł krwią na scenie. Jego żona uderza w zespół Łzy: Twierdzą, że wymyślił sobie raka

Kilka dni temu Adam Konkol, założyciel zespołu Łzy, ogłosił, że ma nowotwór złośliwy płuc. Autor takich przebojów jak „Narcyz”, „Niebieska sukienka”, „Anastazja, jestem”, „Opowiem Wam jej historię”, „Agnieszka już dawno…” i „Oczy szeroko zamknięte”, cierpi ponadto na zespół Eisenmengera. W związku z tą chorobą nie może leczyć raka wszystkimi możliwymi metodami.

W najnowszym wywiadzie dla „Plejady” mężczyzna przyznał, że w związku z wadą serca, bardzo trudno go leczyć. – Nawet jak miałem zapalenie wyrostka, to zaleczali go antybiotykami. Jak miałem przepuklinę, to operowali mnie przy znieczuleniu miejscowym, więc i teraz nie ma mowy o jakiejkolwiek operacji, nawet laparoskopowej – powiedział.

Guz artysty jest na szczęście oddalony od serca, więc lekarze chcą zastosować u niego maksymalną dawkę radioterapii. – Plan jest taki, że uderzą one w raka z maksymalną siłą — będzie od trzech do pięciu cykli. Później będę musiał odczekać kilka miesięcy i lekarze znów będą robić badania pod kątem komórek nowotworowych — sprawdzą, czy leczenie dobrze na mnie zadziałało – przekazał.

Byli znajomi Adama Konkola twierdzą, że wymyślił sobie raka płuc?

16 kwietnia na Kanale Zero pojawił się materiał: „Dlaczego istnieją dwa zespoły Łzy?”, w którym Emilia Dulnik i Dawid Chęcia opowiadają o konflikcie w grupie i rozmawiają z Konkolem i pozostałymi muzykami. Chociaż rozmowa dotyczy głównie sporu o to, kto założył zespół Łzy, w pewnym momencie schodzi na temat chorób lidera. Jego byli przyjaciele kpią z tego, jakie problemy zdrowotne miał Konkol.

Angelika Kwiatek, żona artysty, z którą ma dwójkę dzieci, przyznała, że oglądając to chciało jej się płakać. – Płakać się chce. Arek, który był wieloletnim przyjacielem Adama, doskonale wie, co przez lata działo się ze zdrowiem mojego męża. Adam jest chory od dziecka: ma krwotoki płucne, przeszedł miniudary, przez trzy miesiące leżał na intensywnej terapii. Zdarzało się, że grał na scenie i pluł krwią za wzmacniaczem, bo pękały mu pęcherzyki w płucach — ale koncerty zawsze grał do końca – powiedziała.

Według żony artysty, jego byli koledzy z zespołu twierdzą, że wymyślił on sobie raka płuc, żeby „zaistnieć medialnie”. – Jeździliśmy prawie 14 lat razem w busie, to nie są dla nas obce osoby. Ale po wczorajszym materiale pękło mi serce. Jestem zażenowana. Współczuję mężowi takich przyjaciół – dodała.

Czytaj też:

Natalia Janoszek ma walczyć z rakiem. „Czekamy aż się wybudzi”Czytaj też:

Izabella Krzan w pierwszym wywiadzie po zwolnieniu z TVP: Czy byłam prawicowa? Nie. Jestem liberalna