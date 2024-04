Natalia Janoszek ma walczyć z rakiem. „Czekamy aż się wybudzi”

O Natalii Janoszek było szczególnie głośno w zeszłym roku, Kiedy to Krzysztof Stanowski opublikował na YouTube filmik na jej temat. Dziennikarz przedstawił w nim serię dowodów, które miały pokazać kłamstwa i manipulacje aktorki z Bollywood dotyczące jej kariery. Dokument był szeroko komentowany w mediach, a do tej pory obejrzało go ponad 10 mln osób. Teraz okazuje się, że celebrytka może być poważnie chora.

Natalia Janoszek ma nowotwór?

W środę 17 kwietnia Natalia Janoszek na swoim Instastory opublikowała zdjęcie, na których widać, jak leży na szpitalnym łóżku. W związku z tym z jej przyjaciółką Edytą Folwarską skontaktował się „Jastrząb Post”. Kobieta wyjawiła, że celebrytka przeszła zabieg. – Natalka jest operowana. Stories wrzuciła na 10 minut przed operacją. (...) Czekamy, aż Natalia się wybudzi po zabiegu, ale to pewnie jeszcze ze 2-3 godziny – podała, a następnie zaapelowała do internautów, aby nie zapominali o badaniach profilaktycznych.

Następnie redakcja „Jastrząb Post” rozmawiała również z menedżerem Natalii Janoszek, który potwierdził, że uczestniczka „Królowych przetrwania” przebywa w szpitalu i poddała się zabiegowi.

Kilka godzin później Natalia Janoszek sama uchyliła rąbka tajemnicy i ze szpitalnego łóżka udostępniła informacje na temat swojego stanu zdrowia. „Długo myślałam, czy się odezwać, bo zdaję sobie sprawę, że tym samym narażam się na to, że mój prześladowca będzie miał powód, by wymyślić na mój temat kolejne kłamstwo, bo ludzie mogą wypisać do szpitala, że udaję, co chętnie podkręcą media, a moją skrzynkę zaleją wiadomości pełne nienawiści” – zaczęła swój wpis Natalia Janoszek.

„W ostatnim roku przeszłam jednak tak wiele, że jeśli to, co udostępnię, sprawi, że chociaż jedna z was zrobi badania lub profilaktycznie się zaszczepi, to było warto” – dodała.

W kolejnych slajdach Natalia Janoszek dodała informacje na temat badań raka szyjki macicy, a także zagrożeniach związanych z wirusem HPV, czyli wirusem brodawczaka ludzkiego. To bowiem on aż w 70 proc. przypadków jest przyczyną raka szyjki macicy. Następnie celebrytka odniosła się do oskarżeń Krzysztofa Stanowskiego (którego nazywa „swoim prześladowcą”), jakoby miała wcześniej udawać zator płuc. Pokazała w sieci wyniki badań.

„Przy okazji tematu szpitalnego, chciałam ukrócić jedno z wielu kłamstw mojego prześladowcy, który przekonywał, że wymyśliłam sobie zator płuc, bo za dobrze wyglądałam na zdjęciu na Instagramie. Samo w sobie brzmi to absurdalnie, ale są tacy, którzy w te bzdury uwierzyli, więc nie pozostaje mi nic innego, jak udostępnić swoją dokumentację medyczną. (...) To, że się nie odzywam, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. Ale że moje zdrowie jest dla mnie priorytetem, a nie potyczki z hejterami. Wszystko w swoim czasie” – zapowiedziała.

