Nie żyje Krystyna Durys. Wokalistka miała zaledwie 38 lat

Informację o śmierci Krystyny Durys przekazało Stowarzyszenie Dlaczego Nie, z którym artystka współpracowała. Jeszcze tydzień temu Durys wystąpiła na scenie.

„Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o nagłym odejściu Krystyny Durys. Pani Krystyna od lat wspierała swym ogromnym talentem i wrażliwością nasze inicjatywy. Zawsze chętnie odpowiadała na nasze zaproszenie” – czytamy na Facebooku.

W dalszej części podkreślono, że jej kariera dopiero się rozkręcała. „To wielka strata dla sceny muzycznej na świecie. Talent, wdzięk, elegancja, radość, jakie wnosiła na scenę, zawsze pozostanie w pamięci. Jej kariera nabierała tempa”.... – napisano. Na koniec wspomniano o pewnym projekcie i złożono rodzinie kondolencje. „Pani Krystyna była pierwszą gwiazdą wznowionego po latach naszego projektu Drugie Muzyczne Śniadanie. Wszystkie te wspomnienia będziemy pielęgnować w naszych sercach. Bliskim przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia” – podsumowano.

Nie żyje Krystyna Durys. Kim była?

Krystyna Durys miała zaledwie 38 lat. Z oficjalnej stronie wokalistki dowiadujemy się, że powodem śmierci było zatrzymanie akcji serca. Jeszcze tydzień temu gwiazda wystąpiła na scenie w Sokołowie Podlaskim.

Krystyna Durys swoją karierę rozpoczęła już w wieku siedmiu lat. Wtedy pierwszy wystąpiła na scenie. Wówczas działał w wokalno-tanecznej grupie działającej przy Domu Kultury w Sopocie. W 2014 roku była laureatką 44. Old Jazz Meeting – Złota Tarka w Iławie. Na swoim koncie miała dwa krążki. „Tribute to Ladies of Jazz” oraz „At the Movies”.

