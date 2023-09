Nowości na Disney+ w październiku. Jest w czym wybierać!

Fani Marvela mogą odetchnąć z ulgą – czas oczekiwania na drugi sezon „Lokiego” w październiku nareszcie dobiega końca. Na miłośników wciągających dokumentów czeka m.in. poruszająca historia legendy hip-hopu Tupaca Shakura i jego matki w serii „Dear Mama”.

Październik oznacza również nadejście najbardziej upiornego czasu w roku, a Disney+ zapewnia mnóstwo halloweenowych smakołyków. Od nowego serialu „Gęsia skórka”, inspirowanego mrożącymi krew w żyłach książkami R.L. Stine'a, po film „Nawiedzony dwór”, a także wywołujące dreszcze klasyki, takie jak „Hokus pokus” i „Miasteczko Halloween” (oba obchodzą w tym roku swoje 30. urodziny!) – w październiku nie zabraknie filmów i seriali do obejrzenia.

Disney+. Lista nowości w październiku 2023

„Loki”, sezon 2. – 6 października



Drugi sezon serialu „Loki” Marvel Studios rozpoczyna się po szokującym finale pierwszego, w którym Loki znalazł się w walce o duszę z Agencją Ochrony Chronostruktury (AOC). Wraz z Mobiusem, Hunterem B-15 i zespołem nowych i powracających postaci, Loki dryfuje po stale rozszerzającym się i coraz bardziej niebezpiecznym multiwersum w poszukiwaniu Sylvie, sędzi Renslayer, Panny Minutki i prawdy o tym, co to znaczy posiadać wolną wolę i życiowy cel.



„Gęsia Skórka” – 13 października



Zainspirowany bestsellerową serią książek R.L. Stine'a, serial „Gęsia skórka” śledzi grupę pięciu licealistów z małego miasteczka Port Lawrence, którzy odkrywają mroczne sekrety związane z tragiczną śmiercią nastoletniego chłopca o imieniu Harold Biddle przed trzema dekadami. Po zorganizowaniu imprezy Halloween w starym domu Biddle'ów, nastolatkowie znajdują się w nowej, nawiedzonej rzeczywistości, w której muszą zjednoczyć siły, aby uratować miasto, dowiadując się czegoś o sobie i przeszłości swoich rodziców.



„Nawiedzony dwór” – 4 października



Inspirowany klasyczną atrakcją parku rozrywki "Nawiedzony dwór" opowiada historię samotnej matki Gabbie (Rosario Dawson), która odkrywa, że dom, w którym mieszkają z synem, jest nawiedzony przez napastliwe duchy. Licząc, że uda się jej przywrócić rodzinny spokój, Gabbie zbiera ekipę rzekomych specjalistów od duchów, którzy mają pomóc wypędzić z domu nadprzyrodzone istoty. "Nawiedzony dwór" to jednocześnie film akcji, film przygodowy i komedia. Występują w nim znani aktorzy – LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Dan Levy, Jamie Lee Curtis i Jared Leto. Scenariusz napisała Katie Dippold, a wyreżyserował go Justin Simien. Produkcją zajęli się Dan Lin i Jonathan Eirich, a produkcją wykonawczą Nick Reynolds i Tom Peitzman.



„Dear Mama” – 4 października



Bardzo osobista pięcioodcinkowa seria, która przeczy konwencjom tradycyjnej opowieści dokumentalnej, przedstawiająca pouczającą historię matki i syna, Afeni i Tupaca. Afeni Shakur była rewolucjonistką, intelektualistką i głosem ludu. Stała się ulubienicą feministek w latach 70. i przywódczynią ruchu wśród męskiego środowiska Partii Czarnych Panter. Tupac był raperem i poetą, politycznym wizjonerem i filozofem, który dał się poznać jako jeden z największych artystów rapowych wszech czasów. Ich historia to opowieść o możliwościach i sprzecznościach w Stanach Zjednoczonych od czasów rewolucyjnego zapału do najbardziej wyrazistej dekady kultury hiphopowej.



„Było sobie studio” – 16 października



W filmie „Było sobie studio” zobaczymy całą plejadę gwiazd animowanych filmów Disneya. To radosne i pełne emocji spotkanie jest okazją do wspólnego zdjęcia z okazji 100. rocznicy Disneya.



„The Boogeyman” – 11 października



Nastolatka i jej mały braciszek próbują odnaleźć się w świecie po śmierci matki, gdy na ich drodze staje nowe zagrożenie – złowroga siła, która wybrała sobie ich na swoje ofiary.



„Omen” – 6 października



Po śmierci nowo narodzonego syna bogaty Amerykanin decyduje się na adopcję innego noworodka. Ukrywa jednak ten fakt przed żoną.



„Wspaniała Petey” – 25 października



It girl” z Nowego Jorku dostaje nową życiową szansę.



„Fantastyczna Czwórka” – 6 października



Na skutek promieniowania kosmicznego załoga promu nabywa supermoce, których używa w walce z wrogiem, Victorem von Doomem.



„Sycylijskie lwy” – 25 października



Opowieść o rodzinie Florio, która w XIX wieku zbudowała na Sycylii prawdziwe imperium gospodarcze.



„Jimmy Chin: Na granicy wytrzymałości” – 11 października



