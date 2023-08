Sonia Bohosiewicz pokazała nowego wybranka. „Ale przystojniak”

Sonia Bohosiewicz przez 14 lat była żoną Pawła Majewskiego. Ma z nim dwóch synów: Teodora i Leonarda. Przez długi czas aktorka nie komentowała doniesień o kryzysie w związku. Z ojcem swoich dzieci rozwiodła się latem 2022 roku.

Sonia Bohosiewicz opowiedziała o rozwodzie

Sonia Bohosiewicz w wywiadzie dla „Wprost” przyznała, że chociaż rozwód był trudnym i bolesnym doświadczeniem, to był niezbędny i ostatecznie poczuła ulgę. Razem z byłym mężem i dziećmi wspólnie wyjeżdżają.

– Dla mnie to był to po prostu następny rozdział. Jestem absolutnie dumna z nas – ze mnie i z Pawła – jak to przeszliśmy. Rozwód wzięliśmy w lipcu, ale zamykające wszystko ustalenia dotyczące dzieci, finansów i rozdzielności nastąpiły w lutym minionego roku. I w lutym, tydzień po podpisaniu tych wszystkich dokumentów u prawników, pojechaliśmy wspólnie z dziećmi na narty – przyznała w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz.

W dalszej części wyznała, że mimo rozstania mieszkali razem. – Mieszkaliśmy całą rodziną w jednym pokoju, bo przecież tyle lat mieszkaliśmy razem, więc nie będziemy się wygłupiać. Rok później znowu byliśmy na nartach z dziećmi i znowu mieszkaliśmy wszyscy razem i nie stanowiło to dla nas żadnego problemu, bo wspólne spędzanie czasu całą rodziną, taka dobra komitywa, są ważne i dobre – podkreśliła.

Sonia Bohosiewicz pokazała nowego chłopaka. Do tej pory trzymała go w tajemnicy

Jakiś czas temu aktorka opublikowała romantyczny kadr. Na fotografii widzimy jak ona i jej nowy wybranek na tle morza trzymają się za dłonie. Poza ręką mężczyzny nie widać nic innego, ale podpis mówi wszystko. To fragment popularnej piosenki Nata Kinga Cole'a. Teraz wreszcie pokazała, jak wygląda jej nowy wybranek. NA nagraniu widzimy, jak celebrytka jeździ z ukochanym na skuterze wodnym.

Internautki od razu doceniły urodę nowego chłopaka Bohosiewicz. „O pani! Ale przystojniak”; „O kurde. Przystojny”; „Soniu, w oczach widać szczęście i spełnienie. Życzę jedynie wytrwałości i wspólnego odkrywania świata”; „Oj Soniu! Oby się wam powiodło”; „To szczęście w oczach bezcenne”; „No nie mam pytań. Taki jakby luksusowy” – czytamy pod fotką.

