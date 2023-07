Sonia Bohosiewicz znów jest zakochana. Pokazała romantyczne zdjęcie

Sonia Bohosiewicz przez 14 lat była żoną Pawła Majewskiego. Ma z nim dwóch synów: Teodora i Leonarda. Przez długi czas aktorka nie komentowała doniesień o kryzysie w związku. Mimo że już w grudniu 2022 media informowały o rozwodzie, to nikt w to nie wierzył. Rodzice chłopców wspólnie wybrali się nawet na zimowe ferie. Okazuje się, jednak że Sonia Bohosiewicz i Paweł Majewski rozwiedli się w czerwcu 2022 roku, ale zrobili to w zgodzie.

Sonia Bohosiewicz rozwiodła się z mężem po 14 latach

Na początku 2023 roku gwiazda po raz pierwszy zabrała głos ws. rozstania z mężem i ojcem swoich dzieci. Aktorka odpowiedziała jednemu z fanów, który w mediach społecznościowych zapytał ją „jak udało się jej zachować radość podczas rozstania”. Aktorka szczerze napisała o swoich sposobach. „A kto powiedział, że się udało? Było różnie. Medytacja, ruch, przyjaźnie, morsy. Łapałam się czego bądź. Ale już kurz opadł. Pamiętajcie, jutro też będzie dzień” – przyznała Sonia Bohosiewicz.

Sonia Bohosiewicz pokazała romantyczny kadr. Znów jest zakochana

Wygląda jednak na to, że Sonia Bohosiewicz nie jest już singielką. Gwiazda właśnie opublikowała romantyczny kadr. Na fotografii widzimy jak ona i jej nowy wybranek na tle morza trzymają się za dłonie. Poza ręką mężczyzny nie widać nic innego, ale podpis mówi wszystko. To fragment popularnej piosenki Nata Kinga Cole'a.

„L jest za sposób, w który na mnie patrzysz

O jest dla jedynego, którą widzę

V jest bardzo bardzo nadzwyczajne

E znaczy więcej niż adorowanie kogokolwiek” – czytamy”.

W komentarzach posypały się gratulacje, ale też dociekania, kto jest wybrankiem popularnej aktorki.

