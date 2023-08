Tydzień nowości na HBO Max. To trafi w najbliższych dniach na platformę

„Lakers: Dynastia zwycięzców”, sezon 2., odc. 1. – poniedziałek



Zawodowe sukcesy i kulisy prywatnego życia zawodników legendarnej drużyny Los Angeles Lakers.



„Jak nigdy” – poniedziałek



Ciężko chora kobieta wyrusza w samotną podróż do Norwegii, by zmierzyć się ze swoimi mrocznymi myślami.



„Cudotwórcy”, sezon 4., odc. 5. – wtorek



Dwaj aniołowie próbują przekonać Boga, aby nie niszczył Ziemi i nie skazywał ludzkości na zagładę.



„Co robimy w ukryciu”, sezon 4., odc. 5 – wtorek



Czworo wampirów, którzy od wieków dzielą mieszkanie, usiłuje normalnie egzystować w Nowym Jorku.



„Fantastyczni przyjaciele”, sezon 2., odc. 1. – środa



W sześcioodcinkowym serialu dokumentalnym „Fantastyczni przyjaciele” James i Oliver Phelpsowie, najbardziej znani jako kultowi bliźniacy Weasley z filmów o Harrym Potterze, zapraszają na niezwykłą przygodę, w której spotykają urzekających gości, odkrywają urokliwe miejsca i podejmują się niezwykłych wyzwań. W jednym z odcinków bracia odwiedzają Polskę.



„Biały pies” – środa



Treser zwierząt próbuje oduczyć białego psa agresywnego zachowania wobec czarnoskórych.



„I tak po prostu...”, sezon 2., odc. 9. – czwartek



Carrie, Miranda i Charlotte mierzą się z trudami miłości i życia po pięćdziesiątce.



„Harley Quinn”, sezon 4., odc. 5. – czwartek



Harley Quinn zrywa z Jokerem i próbuje dołączyć do Legionu Zagłady, tworząc własną załogę.



„Wojownik”, sezon 3., odc. 9 – czwartek



Młody mistrz sztuk walki przybywa z Chin do San Francisco, gdzie wplątuję się w wojnę pomiędzy azjatyckimi gangami.



„Rap Sh!t”, sezon 2., odc. 1-2 – czwartek



Opowieść o trzech kobietach – hip-hopowym duecie i ich menadżerce – próbujących zaistnieć na muzycznej scenie w Miami.



„Mój romans z małżeństwem” – czwartek



Od najmłodszych lat piosenki i bajki przekonywały Zelmę, że miłość rozwiąże wszystkie jej problemy, jeśli tylko będzie przestrzegać społecznych oczekiwań dotyczących tego, jak powinna zachowywać się dziewczyna. Jednak w miarę dorastania coś przestało się zgadzać z ideą miłości: im bardziej próbowała się dostosować, tym bardziej jej ciało stawiało opór. Opowieść o akceptacji wewnętrznego kobiecego buntu.



„Chappie” – piątek



Troje gangsterów kradnie policyjnego androida, by wykorzystać go do swoich celów.



„Roman J. Israel” – piątek



Prawnik-idealista po śmierci swojego mentora konfrontuje się z wartościami, którym służył podczas dotychczasowej kariery.



„Piksele” – piątek



Prezydent USA powołuje ekspertów od gier wideo do walki z obcymi, którzy zaatakowali Nowy Jork.



„Królowa wojownik” – piątek



Opowieść o Afryce i jednym z najważniejszych państw na tym kontynencie w XVIII i XIX wieku – Królestwie Dahomej.



„Maskarada” – piątek



Adrien i Margot nawiązują namiętny romans i fantazjując o wspólnej przyszłości wymyślają perfidny plan, który zmieni życie czwórki osób.



„Elizjum” – piątek



Garstka wybrańców żyje na luksusowej stacji orbitalnej, a reszta ludzi w przeludnionych miastach zdewastowanej Ziemi. Max, mieszkaniec planety, próbuje walczyć z niesprawiedliwym podziałem.



„Semret” – piątek



Semret, samotna mama, pracuje w miejscowym szpitalu w Zurychu, robi wszystko, by zapewnić lepsze życie swojej córce Joe. Kiedy Semret zostaje niesłusznie oskarżona w szpitalu, staje w obronie swoich praw, by nie stracić wszystkiego, co kocha.



„Billions”, sezon 7., odc. 1 – sobota



Prokurator próbuje złapać na oszustwie króla funduszy zabezpieczających.



„Dobre rady Johna Wilsona”, sezon 3., odc. 3. – sobota



Komediowy serial dokumentalny przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka.



„Smerfy” – sobota



Smerfy, uciekając przed Gargamelem, przenoszą się do Nowego Jorku. Czytaj też:

