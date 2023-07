Nick Sinckler wystąpi w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Kim jest i skąd go znamy?

Nick Sinckler to wokalista amerykańskiego pochodzenia, na stałe mieszkający i koncertujący w Polsce. Jego artystyczna przygoda rozpoczęła się w Nowym Jorku, gdzie miał okazję współpracować ze znakomitymi muzykami reprezentującymi gatunek soul i R&B. Polskiej publiczności dał się poznać, uczestnicząc w znanym telewizyjnym programie „Fabryka Gwiazd”, gdzie dotarł do finału. Po tym sukcesie wydał singiel „Feel This Love”. To jego głos słychać w intro talent show „The Voice of Poland”.

Nick Sinckler miał okazję współpracować z takimi artystami jak: Kayah, Natalia Kukulska, T.Love, Blue Cafe, Wet Fingers, Gromee i MacLaro. W 2018 roku wydał płytę zatytułowaną „11x11”. Był jurorem w dwóch edycjach programu Polsatu „Śpiewajmy razem. All Together Now”. W marcu 2023 roku wydał album w postaci live sesji „Groove Vibez' & Funky Delight”, na którym gościnnie wystąpili m.in. Sound'n'Grace oraz Brian Fentress. Na wrzesień 2023 roku wokalista zapowiedział początek trasy koncertowej promującej nowy materiał.

Kto w 19. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”?

Teraz Nicka Sincklera zobaczymy w nowym wydaniu – a nawet w kilku. Jak ogłosiła stacja Polsat, będzie on kolejnym uczestnikiem 19. edycji programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”!

O zwycięstwo w poszczególnych odcinkach nowego sezonu popularnego programu Polsatu powalczą również:

Ewelina Flinta, która sławę zyskała dzięki pierwszej edycji Idola. Na swoim koncie ma dwa albumy studyjne: „Przeznaczenie” i „Nie znasz mnie”, z których pochodzą hity „Żałuję” i „Nieskończona historia”.

Kuba Szmajkowski, który dwukrotnie walczył o reprezentowanie Polski na Eurowizji

Pola Gonciarz, znaną widzom z serialu „Na dobre i na złe”

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo” jesienią 2023 roku w telewizji Polsat.

