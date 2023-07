Netflix kupił te seriale HBO. To pierwsza taka sytuacja w historii

Nadeszły dziwne czasy dla HBO. Po raz pierwszy w historii doszło do sytuacji, kiedy jeden gigant przesyłania strumieniowego, odsprzedaje swoje treści innej, konkurencyjnej platformie. Już w drugiej połowie czerwca Deadline podawał, że Warner Bros. Discovery prowadzi rozmowy z innymi serwisami SVOD, aby zaoferować im własne projekty, w ramach poszukiwania oszczędności. Teraz doszła do skutku umowa HBO z Netfliksem.

Tym samym już niebawem na Netfliksie znajdą się jedne z najpopularniejszych seriali produkcji HBO. Jakie? Oto ich pełna lista:

„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Sześć stóp pod ziemią”



Rodzina Fischerów, prowadząca zakład pogrzebowy, zmaga się z doświadczeniami śmierci. Pozwala im to inaczej patrzeć na otaczającą ich rzeczywistość.



„Gracze”



Spencer Strasmore to zawodnik futbolu amerykańskiego, którego kariera właśnie dobiegła końca. Niebawem zyskuje nową pracę prowadzącą do wielu zabawnych sytuacji.



„Pacyfik”



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.



„Czysta krew”



Umiejąca czytać w myślach Sookie Stackhouse lubi przebywać wśród wampirów, jako że ich myśli są dla niej nieczytelne. Razem ze swoim bratem Jasonem była wychowana przez babcię, po śmierci rodziców w powodzi. Sookie stara się zachować swoje zdolności telepatyczne w tajemnicy. Własne sekrety ma także Sam Merlotte, właściciel baru, w którym Sookie pracuje jako barmanka.



„Niepewne”



Serial komediowy stworzony przez Issę Rae i Larry'ego Wilmore'a. Rae gra główną rolę, a fabuła opowiada o wyjątkowej przyjaźni dwóch Afroamerykanek oraz ich nietypowych doświadczeniach, często związanych z prześladowaniem na tle rasowym.

Przypomnijmy, to nie pierwsza taka sytuacja. Już wcześniej Warner Bros. Discovery sprzedał wszystkie sezony „Westworld” darmowym platformom Tubi i Roku. Z kolei „Czysta krew” pod koniec 2022 roku znalazła się na Hulu.

HBO Max zmienia się w MAX

W maju ogłoszone zostało, że platforma streamingowa MAX zastąpi istniejący od trzech lat serwis HBO Max. W 2024 roku trafić ma na rynek europejski, w tym do Polski. Na platformie MAX zadebiutują tytuły Discovery Channel, HGTV czy Food Network. Ponadto w 4K UHD obejrzymy między innymi serie takie jak „Gra o tron”, „The Last of Us”, „Harry Potter”, „Władca pierścieni”, „Blade Runner 2049” czy trylogię „Mroczny Rycerz”.

Czytaj też:

Fanka Taylor Swift rozbawiła cały świat. Ukryła się pod kocem, bo nakłamała w pracyCzytaj też:

Maryla Rodowicz wyprzedaje swoją szafę. Ceny szokują