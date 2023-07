Fanka Taylor Swift rozbawiła cały świat. Ukryła się pod kocem, bo nakłamała w pracy

W piątek 30 czerwca dziennikarka Annie Brown z WKRC-TV, lokalnej telewizji z amerykańskiego stanu Ohio, przeprowadzała wywiad z dwoma fanami Taylor Swift, którzy przybyli na koncert swojej idolki z Louisville w stanie Kentucky. Aby wybrać się na Eras Tour musieli oni jednak trochę nagiąć rzeczywistość.

Kobieta, która rozmawiała z dziennikarką przyznała, że zadzwoniła rano do pracy i skłamała, że jest chora i nie może przyjść. Zamiast teg od 2:45 w nocy czekała na otwarcie namiotu, w którym sprzedawane były koszulki i inne ubrania, promujące trasę Taylor Swift. Aby nie pokazywać swojej twarzy w telewizji fanka piosenkarki postanowiła przykryć się różowym kocem z białymi kropeczkami, a dodatkowo na oczy nałożyć okulary. Nawiązała też tym samym do teledysku Taylor Swift do piosenki „Anti-Hero”, w którym artystka wchodzi w interakcję z duchami w prześcieradłach i okularach.

Nagranie lokalnej stacji ze stanu Ohio obiegło cały świat i będzie z pewnością jednym z najbardziej pamiętnych momentów Eras Tour Taylor Swift.

Taylor Swift

Taylor Swift jest multinstrumentalistką, a jej piosenki oscylują wokół wielu gatunków muzycznych, w tym country, popu, indie folku, rocka czy poezji śpiewanej. Już w wieku 14 lat podpisała swój pierwszy kontrakt z wytwórnią Big Machine Rexords. W 2006 roku wydała swój pierwszy debiutancki album i znalazła się na 5. miejscu listy Billboard 200, pozostając w notowaniu aż do końca dekady.

W 2008 roku wydała album „Fearless”, który była najlepiej sprzedającym się w 2009 w Stanach Zjednoczonych, a także zapewnił jej cztery nagrody Grammy. Miejsce 1. na liście Billboard 200 artystka zapewniła sobie kolejnym krążkiem, zatytułowanym „Speak Now”. Czwartym albumem piosenkarki był „Red”, z którego najpopularniejszą piosenką była „We Are Never Ever Getting Back Together”, a za piąty „1989” z 2014 roku zgarnęła trzy nagrody Grammy. Krążek „Reputation” w 2017 roku zdobył ogromny sukces, przynosząc Swift tytuł pierwszej artystki, której cztery albumy studyjne sprzedały się zaledwie w tydzień w nakładzie 1 mln kopii w USA.

W sumie na koncie Taylor Swift jest 11 nagród Grammy, jedna statuetka Emmy i 23 statuetki Billboard Music Awards. Jest jedną z najlepiej sprzedających się artystek na całym świecie z wynikiem 50 mln sprzedanych albumów i 150 mln singli.

Eras Tour. Kiedy koncert Taylor Swift w Polsce?

Taylor Swift ogłosiła we wtorek 20 czerwca daty europejskiej części Eras Tour, która – jak opisywała ją sama piosenkarka – jest „podróżą przez muzyczne ery jej kariery (przeszłe i przyszłe)”. Wśród destynacji piosenkarki po raz pierwszy w historii jest Polska. Artystka zawita do naszego kraju 2 sierpnia 2024 roku i wystąpi na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

