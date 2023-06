30+ dobrych nowości na HBO Max. Sprawdź, co warto obejrzeć

Seriale, produkcje dokumentalne, nowości filmowe. Pierwsza połowa czerwca w HBO Max dostarczy niezapomnianych emocji wielbicielom wszystkich gatunków. Na początek „Idol”, zaprezentowany przedpremierowo podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Dodatkowo „Nago. Głośno. Dumnie” i „Boylesque”, dwie wyjątkowe produkcje dokumentalne, które odkryją przed widzami barwny i wielowymiarowy świat burleski oraz drag queens. Co jeszcze obejrzymy? Oto pełna rozpiska nowości.

Nowości na HBO Max 1-15 czewca

„La Fortuna” – 1 czerwca



Alex Ventura, młody i niedoświadczony dyplomata, niespodziewanie staje na czele misji, której celem jest odzyskanie skarbu skradzionego przez poszukiwacza przygód Franka Wilda.



„Mayans M.C.”, sezon 5. – 1 czerwca



EZ powraca, aby poprowadzić swojego brata Angela i Santo Padre MC. w krwawej rozgrywce przeciwko rywalom.



„The Idol” – 12 czerwca



Osadzony w realiach przemysłu muzycznego serial koncentruje się na guru self-help, który rozwija skomplikowaną relację z dobrze zapowiadającą się gwiazdą muzyki pop.



„Eric Andre Show”, sezon 6. – 14 czerwca



Eric Andre, z pomocą współgospodarza Hannibala Buressa, wykorzystuje elementy tradycyjnego nocnego talk show do przeprowadzania przezabawnych wywiadów z „najlepszymi talentami”.



„Szczęściarz Hank” – 11 czerwca



Historia profesora Hanka Devereaux Jr., który czuje się uwięziony w bardzo niedofinansowanym college'u w Pensylwanii.



Jason Bateman i przyjaciele: „Smartless” Show – 15 czerwca



Will Arnett, Jason Bateman i Sean Hayes pozwalają zajrzeć widzom za kulisy swojej trasy związanej z podcastem „SmartLess”. Trio podróżuje od miasta do miasta, gdzie dołączają do nich sławni goście, m.in. Conan O'Brien oraz Will Ferrell.



„Ostatni wyjazd nad morze” – 1 czerwca



Sześciu pasażerów podróżuje nad morze w przedziale pociągu. Pewne podejrzenia sprawiają jednak, że niektórzy z nich tracą panowanie nad sobą, a podróż wymyka się spod kontroli.



„Przełamując lody” – 1 czerwca



Dwudziestokilkuletnia Mira ucieka od presji prowadzenia rodzinnej winnicy, grając w hokeja na lodzie. Nowa w zespole Theresa rzuca wyzwanie sztywnemu światopoglądowi Miry, co prowadzi do serii nocnych zdarzeń na ulicach Wiednia, które zmieniają ich życie.



„Dziewczyna, która latała” – 2 czerwca



16-letnia Nadia pewnego dnia zgadza się iść na spacer z 18-letnim Brando. Chłopak nie jest jednak dla niej miły, a ona do końca życia będzie musiała zmagać się z emocjonalnymi i fizycznymi konsekwencjami gwałtu.



„Ostatni klient” – 2 czerwca



Popularna psycholożka nie spodziewa się niczego nadzwyczajnego po spotkaniu z ostatnim tego dnia klientem. Szybko jednak okazuje się, że mężczyzna jest seryjnym mordercą, który stawia jej ultimatum.



„Montańska opowieść” – 2 czerwca



Dwójka skłóconego rodzeństwa wraca do domu na ranczu, które kiedyś znali i kochali. Teraz muszą zmierzyć się z gorzką rodzinną przeszłością na tle mitycznej Ameryki.



„Zawrót głowy” – 2 czerwca



Menedżerka włosko-amerykańskiej sieci restauracji zostaje wybrana do udziału w specjalnym programie szkoleniowym we Włoszech, a jej głowa pełna jest marzeń o europejskim przepychu i romansach. Podróż jest jednak zupełnie inna niż sobie wyobrażała.



„Creed: Narodziny legendy” – 2 czerwca



Rocky Balboa zostaje trenerem utalentowanego młodego pięściarza, który musi zawalczyć o swoją przyszłość. Film obsypany nagrodami.



„Creed II” – 2 czerwca

Nowy mistrz wagi półciężkiej Adonis Creed staje do walki z synem legendarnego Ivana Drago.



„Safe Place” – 2 czerwca



Traumatyczne wydarzenie – nagła próba samobójcza – zmienia codzienność trzyosobowej rodziny. Nagle ich życie staje się niewidoczną dla innych ludzi wojną. Fabuła obrazu oparta na autobiografii twórcy, który wciela się również w główną rolę.



„Magic Mike: Ostatni taniec” – 2 czerwca



„Magic” Mike Lane ma na koncie nieudany biznes, który zmusza go do powrotu na scenę po długiej przerwie. Mężczyzna poznaje milionerkę, która zabiera go do Londynu i składa mu ofertę nie do odrzucenia.



„Turysta” – 5 czerwca



Szwedzka rodzina jedzie we francuskie Alpy, aby spędzić kilka dni na nartach. Niespodziewanie podczas lunchu w górskiej restauracji lawina wywołuje w ich życiu ogromny chaos.



„Mimowolnie” – 5 czerwca



Dwie nastolatki robią sobie zdjęcia i upijają się, grupa chłopaków eksperymentuje z seksem, a nauczycielka próbuje rozwiązać przypadek bullyingu. Ruben Östlund wykorzystuje swoje oryginalne poczucie humoru, aby zbadać mentalność stada i granice tabu.



„Mongoł z gitarą” – 5 czerwca



Film o różnych ludziach żyjących poza normami w fikcyjnym mieście Jöteborg, uderzająco podobnym do Göteborga. Chociaż nie jest to dokument, większość osób występujących w filmie nie jest profesjonalnymi aktorami i wciela się mniej więcej w samych siebie.



„Szóste dziecko” – 5 czerwca



Franck jest handlarzem złomu i mieszka z Meriem na przedmieściach Paryża. Para ma pięcioro dzieci, szóste w drodze i poważne problemy finansowe. Natomiast Julien i Anna są prawnikami i nie mogą mieć dzieci. Przypadek łączy ich losy.



„Uderz w bęben” – 8 czerwca



Wiosną 1970 roku mała wioska w Valais przeżywa niezwykłe poruszenie. Co jest przyczyną tych emocji?



„Zakaz wstępu dla psów i Włochów” – 9 czerwca



Początek XX wieku, północne Włochy. Rodzina Ughetto marzy o lepszym życiu za granicą. Obraz przedstawia losy Luigiego Ughetto, który przekracza Alpy i rozpoczyna nowe życie we Francji, co zmienia losy jego rodziny.



„Co widzimy, patrząc w niebo?” – 9 czerwca



W gruzińskim mieście Kutaisi Lisa i Giorgi spotykają się przez przypadek i umawiają się na randkę. Los ma jednak inne plany. Obydwoje budzą się magicznie odmienieni – bez możliwości rozpoznania się lub skontaktowania się ze sobą.



„Sabaya i jej kino” – 9 czerwca



W domu kultury młoda artystka wręcza aparaty ośmiu kobietom, Arabkom i Żydówkom, i prosi je o filmowanie swojego życia.



„Król nie żyje” – 9 czerwca



Słynny raper Money Merc, który jest rozczarowany swoją karierą i presją bycia celebrytą, opuszcza miasto, by znaleźć szczęście w wiejskiej społeczności.



„Rodzina Addamsów” – 10 czerwca



Rodzina Addamsów, po latach życia na uboczu, postanawia nagle skonfrontować się ze światem zewnętrznym.



„Zachwyt” – 12 czerwca



W małym nadmorskim miasteczku nastolatek spędza dnie na spotykaniu się ze swoją dziewczyną i graniu w zespole rockowym ze swoim najlepszym przyjacielem z dzieciństwa. Pewnego dnia jednak ukryte uczucia zaczynają wychodzić na powierzchnie.



„Nago. Głośno. Dumnie” – 1 czerwa



Serial przedstawia drag queens i aktywistów działających na rzecz równości i akceptacji, rzucając światło na polską scenę burleski LGBTQ+.



„Malowanie z Johnem”, sezon 3. – 3 czerwca



John Lurie powraca do HBO z trzecim sezonem. W każdym odcinku artysta udoskonala swoje zawiłe techniki malarskie i analizuje rzeczywistość.



„Trump. Bez precedensu” – 8 czerwca



Ekskluzywne spojrzenie na życie i działania Donalda Trumpa oraz jego rodziny podczas jego kampanii reelekcyjnej w 2020 roku. Obraz zawiera materiały zza kulis, w tym ostatni wywiad udzielony przez Trumpa jako prezydenta.



„Jak powstaje sex-afera” – 15 czerwca



Dokument przedstawiający wstrząsającą historię związaną z klubem swingersów z małego teksańskiego miasteczka. Czytaj też:

