Katarzyna Dowbor dla „Wprost”: Można zamknąć jedne drzwi, a kolejne otworzyć

W poniedziałek 29 maja 2023 roku odbyła się kolejna gala ShEO Awards. „Wprost” uhonorował kobiety, które w mistrzowskim stylu osiągają swoje cele i realizują marzenia. Są ambitne, silne, mądre, utalentowane, przebojowe, zdeterminowane, odważne i waleczne. Wśród tegorocznych zwyciężczyń znalazły się prawdziwe gwiazdy i autorytety, a statuetki wręczyły im laureatki z poprzednich lat.

Katarzyna Dowbor otrzymała nagrodę w kategorii „Gwiazda Mediów”. – Dziewczyny, kto jak nie my? Doskonale sobie damy radę. Wiem z doświadczenia, że kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają – powiedziała ze sceny dziennikarka i prezenterka.

Katarzyna Dowbor: Dopóki jesteśmy aktywne, to żyjemy

W rozmowie z „Wprost” Katarzyna Dowbor opowiedziała, jak widzi swoją zawodową przyszłość. – Bardzo chcę być jeszcze aktywna. Chcę pokazać kobietom w moim wieku, że życie wcale nie kończy się po sześćdziesiątce, tylko się zaczyna. Że można zamknąć jedne drzwi, a kolejne otworzyć i zobaczyć, że tam za tymi drzwiami jest nowe wyzwanie, nowy świat, nowe fajne rzeczy do zrobienia, że dopóki jesteśmy aktywne, to żyjemy – powiedziała. Prezenterka kilka tygodni temu została zwolniona z programu „Nasz Nowy Dom”.

Katarzyna Dowbor powiedziała także, że ma kilka pomysłów na to, co mogłaby robić, gdyby jej przygoda z telewizją dobiegła końca. – Jak mnie czasem pytają, co ty będziesz robić, jak nie będzie telewizji, ja mówię: „Nie wiem”. Będę zajmowała się wolontariatem, założę jakąś fundację, będę ratować psy, koty i konie, bo je uwielbiam. Zawsze coś dla siebie znajdę. Warto być aktywnym, warto walczyć o to, żeby nie zasiąść na tej kanapie i nie przełączać tylko kanałów w telewizji. Myślę, że to jest bardzo istotne – powiedziała prezenterka. Katarzyna Dowbor na pytanie, czy emerytura nie jest dla niej, odpowiedziała ze śmiechem: „Nie, absolutnie”.

