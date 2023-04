Klaudia Halejcio zaręczyła się ze swoim partnerem. Pokazała pierścionek

Od kilku lat Klaudia Halejcio jest w szczęśliwym związku z biznesmenem Oskarem Wojciechowskim. W czerwcu 2021 roku para powitała na świecie córeczkę Nel. Do tej pory nie zdecydowała się jednak na ślub. Wszystko wskazuje na to, że niedługo się to zmieni, bo aktorka właśnie potwierdziła, że zaręczyła się z partnerem.

Klaudia Halejcio pokazała pierścionek zaręczynowy

Plotki o zaręczynach pary pojawiły się już niemal rok temu, gdy czujni internauci zauważyli na dłoni aktorki okazały pierścionek. Do tej pory jednak Klaudia Halejcio nie odniosła się do podejrzeń i dopiero teraz postanowiła to zrobić. Na swoim instagramowym profilu pokazała dwa zdjęcia zaręczynowego pierścionka, a opis do fotografii rozwiewa wszelkie wątpliwości. Przy okazji Klaudia Halejcio dała upust swoim uczuciom wobec Oskara.

„Najlepsze co może Ci się w życiu przytrafić to spotkać osobę, która ma tak samo nie po kolei w głowie jak Ty. Możecie wreszcie wszystko razem robić nie po kolei. Prawidłowa kolejność powinna być taka: Ślub- wspólne mieszkanie – dziecko:) My robimy dokładnie odwrotnie! Będzie ślub!” – napisała Klaudia Halejcio. W hashtagach wyjaśniła, że zaręczyny były „dawno temu”. Oprócz tego dodała „wspomnienie”, „tajemica pierścionka”, „powiedziałam tak”, „szczęsliwa ja”, „kocham”.

W komentarzach posypały się gratulacje nie tylko od fanów, ale i od innych gwiazd. Ewa Chodakowska napisała: „Najpiękniej jest żyć w zdrowiu, miłości i szczęściu PO SWOJEMU. Brawo! Jedyna słuszna kolejność, to taka, jaką sami Wy ustalacie”. Natalia Siwiec natomiast dodała: „Tak trzeba żyć, gratki”. Joanna Opozda dodała emotikon czerwonego serca, a Joanna Koroniewska emotikony przedstawiające brawa, brylant i pierścionek. Michał Koterski napisał za to: „Pięknie, gatulacje”. Fani odkryli za to, kiedy odbyły się zaręczyny pary. „Zaręczyny były rok temu w kwietniu, pierwsze zdjęcie z pierścionkiem pojawiło się 14 kwietnia, wiec podejrzewam, że zaręczyny były 13 kwietnia 2022, dlatego teraz Klaudia wrzuciła zdjęcie w rocznice” – napisał jeden z internautów.

