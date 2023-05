Konkurs Piosenki Eurowizji wystartował i to już po raz 67! Dla jednych jest to festiwal tandety, podczas którego artyści prezentują kiczowate stroje i śpiewają mało ambitne utwory, dla innych natomiast to prawdziwe święto muzyki, na które czekają cały rok. Tym razem Eurowizja odbywa się w Liverpoolu, a Wielki Finał zobaczymy w sobotę, 13 maja. Zanim jednak to się wydarzy, poznaj ciekawostki na temat Konkursu Piosenki Eurowizji.

Eurowizyjne ciekawostki. Tego nie wiedziałeś o konkursie

1. Pierwszy Konkurs Piosenki Eurowizji



Został zorganizowany w 1965 roku. To oczywiście nie jest wiedza tajemna i prawdopodobnie każdy fan Eurowizji to wie doskonale. Być może jednak nie taki oczywisty jest powód organizacji konkursu - okazuje się, że europejscy nadawcy chcieli poprawić nastroje widzów po II wojnie światowej. Nigdy wcześniej nie próbowano nawet zorganizować telewizyjnego wydarzenia na żywo na taką skalę i o takim zasięgu.



2. Pierwszy zwycięzca



W pierwszej Eurowizji rywalizowało tylko siedem krajów, a Szwajcaria zdobyła główną nagrodę.



3. Wielka Piątka



Jest ciekawym zjawiskiem podczas Konkursu Piosenki Eurowizji. Należą do niej Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, Francja i Hiszpania. Artyści z tych krajów mają przepustkę do Wielkiego Finału bez konieczności występów w czasie półfinałów. Dlaczego? Otóż okazuje się, że kraje te po prostu wpłacają najwięcej pieniędzy na rzecz Europejskiej Unii Nadawców, czyli organizatora Eurowizji.



4. Próg wiekowy



W 1990 roku zdecydowano, że najmłodsza osoba, która może wystąpić na Eurowizji nie może mieć mniej niż 16 lat. Nic straconego! Wcześniej za to może wziąć udział w Eurowizji Junior!



5. Najmłodsza zwyciężczyni



W związku z powyższym Belgijka Sandra Kim na zawsze przejdzie do historii jako najmłodsza zwyciężczyni Eurowizji - miała zaledwie 13 lat, gdy wygrała konkurs!



6. Najwięcej zwycięstw



Najbardziej utytułowanym krajem w historii Eurowizji jest Irlandia. Wyspa wygrała konkurs rekordowo siedem razy! Również Irlandczyk Johnny Logan jest jedynym aktorem, który dwukrotnie wygrał Eurowizję w 1980 i 1987 roku. Napisał także piosenkę dla Lindy Martin, kiedy wygrała konkurs dla Irlandii w 1992 roku.



7. Odwołanie konkursu



W ciągu 64 lat poprzedzających Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 nigdy nie został odwołany. Jednak ze względu na niepewność, strach i ograniczenia rządowe związane z COVID-19 na początku pandemii konkurs został po raz pierwszy odwołany.



8. Niemcy... wielkimi przegranymi?



Niemcy są jedynym krajem, który brał udział we wszystkich dotychczasowych konkursach piosenki Eurowizji, a wygrał tylko dwa razy! Z kolei Francja i Wielka Brytania rywalizowały we wszystkich Eurowizjach z wyjątkiem jednej i wygrały po pięć razy.



9. Kanadyjka w Szwajcarii



Legendarna piosenkarka Celine Dion została zwyciężczynią Eurowizji w 1988 roku. Kanadyjska piosenkarka brała udział jako reprezentacja Szwajcarii (hej, jak to działa?) z piosenką „Ne Partez Pas Sans Moi”.



10. Wielki sukces



Najpopularniejszym i odnoszącym największe sukcesy uczestnikiem Eurowizji w ostatnich latach jest włoski zespół glam-rockowy Måneskin. Zwycięzcy Eurowizji w 2021 roku, Måneskin zgromadzili ponad 4 miliardy streamów i zdobyli nagrodę za ulubioną piosenkę rockową podczas American Music Awards 2022.



11. Remis



Remis zdarzył się tylko raz w historii Eurowizji. W 1969 roku na szczycie tabeli liderów znajdowały się 4 kraje: Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia i Francja. W akcie solidarności (lub zamieszania) wszystkie cztery kraje zostały ogłoszone zwycięzcami. Zasady zostały zmienione wkrótce potem, więc więcej remisów nie mogło mieć miejsca!



12. Kariera polityczna?



Rusłana, ukraińska piosenkarka, która wygrała Eurowizję w 2004 roku, zdobyła miejsce w parlamencie za swój zwycięski występ. Kto by pomyślał, że występ w Eurowizji może doprowadzić do tak wysokiego stanowiska w rządzie?



13. Duńska obsesja



Jeśli chodzi o oglądalność Eurowizji, nikt nie kocha tej ponadprzeciętnej rywalizacji bardziej niż Duńczycy. W rzeczywistości 95 proc. duńskich widzów ogląda przynajmniej część zawodów!



14. Wykluczenie przez długi



W 2016 roku Rumunia została wykluczona z udziału w Eurowizji z powodu niespłaconych długów wobec Europejskiej Uniii Nadawców aż do 2007 roku. Jedno jest pewne: jeśli chcesz konkurować, spłacaj swoje długi!



15. Szczęście początkującego?



Serbia po raz pierwszy startowała w Eurowizji jako niezależny kraj w 2007 roku… i zgadnij co? Wygrała! Zwycięską piosenką była zapadająca w pamięć ballada "Molitva" autorstwa Mariji Serifovic.



16. Australia... w Europie?



W 2015 roku Australia po raz pierwszy wzięła udział w konkursie, mimo że znajduje się około 8752 mil od Europy. Od tego czasu Australijczycy biorą udział w konkursie co rok!



17. Surowe zasady



Zasady konkursu przewidują, że podczas występu na scenie może znajdować się tylko sześciu członków z danego kraju. Jeśli myślisz, że to trudne, to wyobraź sobie, że do 1971 roku były to tylko trzy osoby!



18. Wielkie zwycięstwo



Szwecja wygrała konkurs w 2012 roku z niezwykle popularnym utworem „Europhia” Loreen. Piosenka otrzymała najwyższą liczbę 12 punktów w historii, a aż 18 krajów przyznało jej najwyższe noty.



19. Eurowizyjny film



W 2020 roku w serwisie Netflix ukazał się film oparty na Eurowizji zatytułowany „Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga”. Film, w którym występują Will Ferrell, Demi Lovato i Rachel McAdams, był hitem wśród fanów. Zawierał oryginalne utwory, takie jak: „Jaja Ding Dong”, „Double Trouble” i „Husavik (My Hometown)”. W tym filmie występują także prawdziwe gwiazdy Eurowizji, takie jak: Alex Ryback, Loreen, Jamala i Conchita Wurst.



20. Klątwa



Mówi się o klątwie drugiego miejsca. Ten, kto się na nim znajdzie, nigdy nie wygra Eurowizji.;) Do tej pory zasada ta się sprawdzała!Czytaj też:

