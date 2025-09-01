Twerkowanie i playback? Internauci nie zostawili na Blance suchej nitki

Miało być gorące show na pożegnanie lata, a skończyło się falą krytyki. Blanka, która wystąpiła na festiwalu Polsatu w Kielcach, zebrała w sieci lawinę druzgocących komentarzy.

Blanka w Kielcach. „Damy show, jakiego jeszcze nie było”

Amfiteatr Kadzielnia ponownie gościł artystów Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2025. Na scenie pojawiły się największe gwiazdy – Beata Kozidrak, Edyta Górniak, Doda, Cleo czy Smolasty. Wśród nich znalazła się także Blanka, która cieszyła się na wyjątkowy show. „Jestem niesamowicie podekscytowana moim kolejnym – już trzecim z rzędu – występem na festiwalu w Kielcach! Mam z nim zawsze związane piękne i ciekawe wspomnienia. W tym roku damy show, jakiego jeszcze nie było” – zapowiadała przed występem.

Na scenie wokalistka zaprezentowała hit „Solo” znany z Eurowizji. Najpierw próbowała nawiązać kontakt z publicznością, siadając wśród widzów, a następnie rozpoczęła swój występ. Gdy muzyka ruszyła, Blanka zaczęła nie tylko śpiewać, ale i twerkować – również w kierunku najmłodszych widzów. Wywołało to wśród nich spore poruszenie, bo gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, to twerking to taniec o zabarwieniu raczej erotycznym, który polega na rytmicznym potrząsaniu pośladkami i biodrami, a wykonywany jest często w niskiej, przykucniętej pozycji, w rytm muzyki.

Mocna krytyka po występie Blanki. „Kicz z playbacku”

W sieci zaraz po koncercie zawrzało. Internauci nie zostawili na Blance suchej nitki. Najczęściej powtarzanym zarzutem był playback, choć oberwało się jej także za przesadne tańce.

„Pieniądze to chyba za taniec bierze, z playbacku to i ja potrafię zaśpiewać”, „Sorry bejba, ale do playbacku też trzeba się przygotować”, „Co to było?”, „Tragedia, dosłownie. Koncert to ma być koncert, śpiew, a nie taniec”, „Szkoda, że nie potrafiła zaśpiewać na żywo” – pisali komentatorzy.

Nie brakowało też mocniejszych opinii: „Dobrnęliśmy do czasów, kiedy to, idąc na koncert, ogląda się show na scenie, a nie słucha się śpiewu artystów na żywo”, „Kicz z playbacku”, „To jak ktoś ma znajomości lub kasę to każdy może ruszać ustami i miliony zarabiać hehe”, „Gwiazda 15-sekundowej piosenki, po co ją w ogóle brać”, „Pożegnanie Blanki” – komentowali internauci.

Czytaj też:

Dawid Podsiadło właśnie to ogłosił. Takiej trasy jeszcze nie byłoCzytaj też:

Daniel Martyniuk wbija szpilę w dziennikarkę. „Czego on ode mnie chce”