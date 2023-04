Ida Nowakowska o roszadach w „Pytaniu na Śniadanie”: Nie wiemy, czy będziemy tam jutro

We wtorek 4 kwietnia na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych programu „Pytanie na Śniadanie” pojawiło się zdjęcie Anny Popek i informacja, że dziennikarka wraca do prowadzenia śniadaniówki. Widzowie mogli rozpocząć dzień z prezenterką już następnego dnia. W internecie w pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Fani byli zachwyceni.

Anna Popek zastąpi Małgorzatę Tomaszewską?

Kiedy jednak Anna Popek na dłużej zajęła miejsce Małgorzaty Tomaszewskiej, fani zaczęli się zastanawiać, czy sytuacja nie utrzyma się na stałe. Pojawiły się plotki, że to koniec Małgorzaty Tomaszewskiej z formatem „Pytanie na Śniadanie”.

– Małgosia nie spodziewała się, że po tym jak oddała TVP całe serce, dożyje takich dziwnych czasów i jej po ludzku przykro, że musiała zniknąć z dnia na dzień. Ona uwielbiała tę robotę i zresztą świetnie się w niej sprawdzała – powiedział informator Plotka.

Ida Nowakowska komentuje zmiany w „Pytaniu na śniadanie”

Mimo początkowej ekscytacji okazało się, że widzowie nie są zachwyceni tym, żeby Popek na stałe zastąpiła Tomaszewską w formacie. „Chciałam oglądać, ale z tą panią prowadzącą niestety, ale nie. Ona jest jeszcze gorsza niż Małgorzata Rozenek w »Dzień Dobry TVN«”; „Pani Popek musi się wtrącać, nawet jak panowie gotują. Normalnie cyrk. Zero wyczucia, taktu i umiaru. A do tego sztywna, jakby czekała na rozkazy. Zero lekkości i świeżości”; „Brakuje pani Małgosi, ta prowadząca za bardzo wchodzi w słowo i najlepiej, żeby tylko ona mówiła, nie da się tego słuchać” – mogliśmy przeczytać.

Natomiast serwis Pomponik postanowił zapytać o sytuację w redakcji Idę Nowakowską, która także jest prezenterką „Pytania na śniadanie”. Gwiazda podkreśliła, że sytuacja jest dynamiczna, a oni sami nie wiedzą, czy będą pracować także następnego dnia.

– Nie będę też odpowiadać za wszystkich. My nic nie wiemy. Codziennie jak jesteśmy w programie i kiedy wykonujemy swoją pracę, to przecież nie wiemy, czy będziemy tam jutro. Z tego, co wiem, nikt się nie żegna z programem "Pytanie na śniadanie". Po prostu witamy ponownie Annę Popek – powiedziała telewizyjna partnerka.

Czytaj też:

Syn Justyny Steczkowskiej został zapytany o zaręczyny. Padł jeden warunekCzytaj też:

Michał Figurski został okropnie potraktowany w znanej sieciówce. Marka przeprasza